Nguyễn Xuân Son và 2 cầu thủ gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia tại sân Thiên Trường?

Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Đỗ Phi Long khoác áo ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia?

ĐT Việt Nam sẽ so tài ĐT Malaysia ở trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31/3. Đây là trận đấu thầy trò HLV Kim Sang-sik có ưu thế sân nhà. Nơi dự kiến được lựa chọn làm "chảo lửa" tổ chức trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm 2026, chính là sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình).

Cụ thể, ngày 6/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn chính thức đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia thuộc vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

ĐT Việt Nam sẽ tái đấu ĐT Malaysia tại sân Thiên Trường? Ảnh: Triệu Cảnh - Nam Định FC.

Trong công văn, căn cứ kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ của ĐT Việt Nam trong năm 2026, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn quân HLV Kim Sang-sik, VFF trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình xem xét và chấp thuận cho VFF phối hợp với Trung tâm Thể thao II Ninh Bình tổ chức trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường.

Trận đấu này dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 31/3. VFF đang chờ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình gửi công văn phúc đáp.

Thiên Trường là một trong những sân bóng nhiệt nhất V.League, với hàng chục nghìn CĐV dự khán mỗi trận, tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt chắp cánh cho CLB Thép xanh Nam Định ở V.League. Lần gần nhất ĐT Việt Nam đá ở sân Thiên Trường là vào tháng 6/2023, khi thắng ĐT Syria 1-0.

Tuy nhiên, để đăng cai trận hạ màn gặp ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, sân vận động Thiên Trường cần vượt qua vòng kiểm tra của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đoàn kiểm tra của AFC sẽ rà soát chất lượng sân bãi, dàn đèn, phòng ốc, khán đài... theo tiêu chuẩn quốc tế, trước khi chốt liệu sân Thiên Trường có đủ điều kiện tổ chức trận đấu của ĐT Việt Nam hay không.

Ở lượt đi, ĐT Việt Nam đã thất bại 0-4 trước ĐT Malaysia vốn sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch trái quy định trong đội hình. Chính vì vậy, nhiệm vụ ở lượt về của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ là thắng, mà cần phải thắng đậm.

Theo tiết lộ, nhiều khả năng màn tái đấu với ĐT Malaysia tới đây, HLV Kim Sang-sik sẽ có sự phục của không chỉ Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn và Đoàn Văn Hậu - những cầu thủ vắng mặt ở trận lượt đi vì chấn thương, mà còn có thể triệu tập thêm 2 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Đỗ Hoàng Hên và Đỗ Phi Long... Sự góp mặt của những gương mặt này sẽ giúp sức mạnh của ĐT Việt Nam gia tăng đáng kể.