Đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026: "Cỗ xe tăng" Đức rũ bùn đứng dậy, tìm lại vị thế

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
AFC Bournemouth vs Manchester City
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026: "Cỗ xe tăng" Đức rũ bùn đứng dậy, tìm lại vị thế

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Đức

Đội tuyển Đức đang hướng tới mục tiêu chấm dứt chuỗi thất vọng gần đây ở World Cup và đưa mình trở lại nhóm ứng viên cạnh tranh cho ngôi vương tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

   

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/6!

Khát khao khẳng định lại vị thế

Rất hiếm khi người ta phải nói điều đó về ĐT Đức mỗi khi một giải đấu lớn khởi tranh. Thế nhưng kể từ sau chức vô địch World Cup thứ tư vào năm 2014, “Cỗ xe tăng” lại liên tục gây thất vọng trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Liệu đây có phải là đội hình xuất phát ưa thích của Julian Nagelsmann cho ĐT&nbsp;Đức tại World Cup 2026?

Liệu đây có phải là đội hình xuất phát ưa thích của Julian Nagelsmann cho ĐT Đức tại World Cup 2026?

Hành trình bảo vệ ngai vàng của Đức tại World Cup 2018 đã khép lại ngay từ vòng bảng, với ký ức về tình huống thủ môn Manuel Neuer dâng quá cao bên phần sân Hàn Quốc trong thất bại 0-2 vẫn còn là nỗi đau khó quên với người Đức.

Bốn năm sau, ĐT Đức tiếp tục bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022, trong khi giấc mơ vô địch trên sân nhà tại EURO 2024 cũng tan vỡ sau thất bại đầy cay đắng trước nhà vô địch sau đó là Tây Ban Nha ở tứ kết.

Dẫu vậy, ĐT Đức gần đây đã cho thấy những tín hiệu tích cực khi dần tìm lại sự ổn định và tính nhất quán sau quãng thời gian chuyển giao kéo dài.

Hàng thủ dần mang lại sự chắc chắn

ĐT Đức cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi đăng cai vòng chung kết Nations League năm ngoái và cuối cùng chỉ cán đích ở vị trí thứ tư. Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann sau đó còn khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 không như ý khi thua 0-2 trước Slovakia.

Kỳ World Cup Thành tích
2006 Hạng ba
2010 Hạng ba
2014 Vô địch
2018 Bị loại từ vòng bảng
2022 Bị loại từ vòng bảng

Thành tích của ĐT Đức ở 5 kỳ World Cup gần nhất

Tuy nhiên, ĐT Đức đã phản ứng đầy mạnh mẽ sau cú vấp đó khi thắng liền 5 trận tiếp theo, đồng thời giữ sạch lưới tới 4 lần. Ấn tượng nhất là trận “chung kết” bảng đấu với Slovakia, nơi ĐT Đức buộc phải thắng và đã nghiền nát đối thủ với tỷ số 6-0.

Nằm ở bảng E cùng Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador, ĐT Đức sẽ có cơ hội tiếp tục củng cố sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi có thể phải chạm trán những đối thủ khó chơi hơn ở giai đoạn sau của giải đấu.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm

Nhìn chung, do vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, đội hình ĐT Đức hiện tại không sở hữu quá nhiều cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển dày dạn.

Những tài năng trẻ như Nick Woltemade, Malick Thiaw hay Aleksandar Pavlovic vẫn mới chỉ có số lần ra sân cho “Cỗ xe tăng” ở mức một chữ số.

Dẫu vậy, kinh nghiệm của ĐT Đức vẫn được bảo chứng nhờ đội trưởng Joshua Kimmich, người đã có 106 lần khoác áo đội tuyển, cùng những cái tên dày dạn như Leon Goretzka, Antonio Rudiger và Leroy Sane, tất cả đều đã vượt mốc 60 trận cho “Die Mannschaft”. 

Kimmich sẽ đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần và lối chơi của ĐT Đức tại World Cup 2026

Kimmich sẽ đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần và lối chơi của ĐT Đức tại World Cup 2026

Bên cạnh đó, sự góp mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Antonio Rudiger và Leon Goretzka, kết hợp cùng sức trẻ của Florian Wirtz và Karim Adeyemi, đang tạo nên sự cân bằng rất đáng kỳ vọng trong đội hình ĐT Đức. Mới nhất, báo chí Đức cho hay thủ thành Manuel Neuer dự định sẽ tái xuất đội tuyển, tuy nhiên việc thủ môn huyền thoại này có bắt chính hay không vẫn đang là dấu hỏi.

Những chân sút sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng

Trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2014, ĐT Đức từng là cỗ máy ghi bàn đáng sợ tại World Cup khi ghi tới 62 bàn sau 28 trận. Khả năng tấn công bùng nổ đó đạt đỉnh với chức vô địch thế giới trên đất Brazil năm 2014.

Tuy nhiên, kể từ sau kỳ World Cup thành công ấy, “Cỗ xe tăng” mới chỉ ghi được vỏn vẹn 8 bàn trong 6 trận tại các vòng chung kết World Cup tiếp theo. Trong đó, 4 bàn thắng họ ghi vào lưới Costa Rica ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022 cũng không còn nhiều ý nghĩa.

Sự sáng tạo sẽ&nbsp;đặt lên vai Florian Wirtz

Sự sáng tạo sẽ đặt lên vai Florian Wirtz

Dẫu vậy, ĐT Đức hiện vẫn sở hữu nhiều tiền đạo có hiệu suất ghi bàn rất đáng chú ý ở cấp độ ĐTQG.

Woltemade đã ghi 4 bàn chỉ sau 10 lần khoác áo ĐT Đức, trong khi tiền đạo của AC Milan là Niclas Fullkrug đã có 14 pha lập công sau 24 trận cấp độ ĐTQG.

Bên cạnh đó, Tim Kleindienst ghi 4 bàn sau 6 lần ra sân, còn Deniz Undav cũng sở hữu 4 bàn thắng sau 7 trận.

Với những con số đó, ĐT Đức hoàn toàn có thể tự tin về khả năng tìm ra những cầu thủ đủ sức đưa bóng vào lưới đối phương tại World Cup 2026.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào sáng 20/5, về ĐT Na Uy với sự có mặt của Haaland và nhiều sao khác hứa hẹn sẽ là đội bóng đáng gờm ở World Cup sắp tới!

Tây Ban Nha nín thở: Đối tác ăn ý của Yamal nghỉ hết mùa, có kịp dự World Cup?
Tây Ban Nha nín thở: Đối tác ăn ý của Yamal nghỉ hết mùa, có kịp dự World Cup?

Tiền đạo Nico Williams của Tây Ban Nha sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, nhưng anh vẫn được kỳ vọng kịp bình phục để tham dự World Cup 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/05/2026 22:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN