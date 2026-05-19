Đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026: "Cỗ xe tăng" Đức rũ bùn đứng dậy, tìm lại vị thế

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/6!

Khát khao khẳng định lại vị thế

Rất hiếm khi người ta phải nói điều đó về ĐT Đức mỗi khi một giải đấu lớn khởi tranh. Thế nhưng kể từ sau chức vô địch World Cup thứ tư vào năm 2014, “Cỗ xe tăng” lại liên tục gây thất vọng trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Liệu đây có phải là đội hình xuất phát ưa thích của Julian Nagelsmann cho ĐT Đức tại World Cup 2026?

Hành trình bảo vệ ngai vàng của Đức tại World Cup 2018 đã khép lại ngay từ vòng bảng, với ký ức về tình huống thủ môn Manuel Neuer dâng quá cao bên phần sân Hàn Quốc trong thất bại 0-2 vẫn còn là nỗi đau khó quên với người Đức.

Bốn năm sau, ĐT Đức tiếp tục bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022, trong khi giấc mơ vô địch trên sân nhà tại EURO 2024 cũng tan vỡ sau thất bại đầy cay đắng trước nhà vô địch sau đó là Tây Ban Nha ở tứ kết.

Dẫu vậy, ĐT Đức gần đây đã cho thấy những tín hiệu tích cực khi dần tìm lại sự ổn định và tính nhất quán sau quãng thời gian chuyển giao kéo dài.

Hàng thủ dần mang lại sự chắc chắn

ĐT Đức cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi đăng cai vòng chung kết Nations League năm ngoái và cuối cùng chỉ cán đích ở vị trí thứ tư. Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann sau đó còn khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 không như ý khi thua 0-2 trước Slovakia.

Kỳ World Cup Thành tích 2006 Hạng ba 2010 Hạng ba 2014 Vô địch 2018 Bị loại từ vòng bảng 2022 Bị loại từ vòng bảng

Thành tích của ĐT Đức ở 5 kỳ World Cup gần nhất

Tuy nhiên, ĐT Đức đã phản ứng đầy mạnh mẽ sau cú vấp đó khi thắng liền 5 trận tiếp theo, đồng thời giữ sạch lưới tới 4 lần. Ấn tượng nhất là trận “chung kết” bảng đấu với Slovakia, nơi ĐT Đức buộc phải thắng và đã nghiền nát đối thủ với tỷ số 6-0.

Nằm ở bảng E cùng Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador, ĐT Đức sẽ có cơ hội tiếp tục củng cố sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi có thể phải chạm trán những đối thủ khó chơi hơn ở giai đoạn sau của giải đấu.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm

Nhìn chung, do vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, đội hình ĐT Đức hiện tại không sở hữu quá nhiều cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển dày dạn.

Những tài năng trẻ như Nick Woltemade, Malick Thiaw hay Aleksandar Pavlovic vẫn mới chỉ có số lần ra sân cho “Cỗ xe tăng” ở mức một chữ số.

Dẫu vậy, kinh nghiệm của ĐT Đức vẫn được bảo chứng nhờ đội trưởng Joshua Kimmich, người đã có 106 lần khoác áo đội tuyển, cùng những cái tên dày dạn như Leon Goretzka, Antonio Rudiger và Leroy Sane, tất cả đều đã vượt mốc 60 trận cho “Die Mannschaft”.

Kimmich sẽ đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần và lối chơi của ĐT Đức tại World Cup 2026

Bên cạnh đó, sự góp mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Antonio Rudiger và Leon Goretzka, kết hợp cùng sức trẻ của Florian Wirtz và Karim Adeyemi, đang tạo nên sự cân bằng rất đáng kỳ vọng trong đội hình ĐT Đức. Mới nhất, báo chí Đức cho hay thủ thành Manuel Neuer dự định sẽ tái xuất đội tuyển, tuy nhiên việc thủ môn huyền thoại này có bắt chính hay không vẫn đang là dấu hỏi.

Những chân sút sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng

Trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2014, ĐT Đức từng là cỗ máy ghi bàn đáng sợ tại World Cup khi ghi tới 62 bàn sau 28 trận. Khả năng tấn công bùng nổ đó đạt đỉnh với chức vô địch thế giới trên đất Brazil năm 2014.

Tuy nhiên, kể từ sau kỳ World Cup thành công ấy, “Cỗ xe tăng” mới chỉ ghi được vỏn vẹn 8 bàn trong 6 trận tại các vòng chung kết World Cup tiếp theo. Trong đó, 4 bàn thắng họ ghi vào lưới Costa Rica ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022 cũng không còn nhiều ý nghĩa.

Sự sáng tạo sẽ đặt lên vai Florian Wirtz

Dẫu vậy, ĐT Đức hiện vẫn sở hữu nhiều tiền đạo có hiệu suất ghi bàn rất đáng chú ý ở cấp độ ĐTQG.

Woltemade đã ghi 4 bàn chỉ sau 10 lần khoác áo ĐT Đức, trong khi tiền đạo của AC Milan là Niclas Fullkrug đã có 14 pha lập công sau 24 trận cấp độ ĐTQG.

Bên cạnh đó, Tim Kleindienst ghi 4 bàn sau 6 lần ra sân, còn Deniz Undav cũng sở hữu 4 bàn thắng sau 7 trận.

Với những con số đó, ĐT Đức hoàn toàn có thể tự tin về khả năng tìm ra những cầu thủ đủ sức đưa bóng vào lưới đối phương tại World Cup 2026.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào sáng 20/5, về ĐT Na Uy với sự có mặt của Haaland và nhiều sao khác hứa hẹn sẽ là đội bóng đáng gờm ở World Cup sắp tới!