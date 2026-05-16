Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Nhật Bản mơ kỳ tích, mất Mitoma có làm nên chuyện?

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/6!

Trong kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp tham dự, kỳ vọng dành cho ĐT Nhật Bản sẽ lớn hơn thường lệ. Họ đã từng vào được vòng 1/8, nhưng giờ là mục tiêu vào tứ kết hay thậm chí bán kết. Tuy nhiên đây sẽ là kỳ World Cup mà chiều sâu trình độ của họ thực sự bị thử thách, khi một số ngôi sao hàng đầu đã phải vắng mặt.

2 sự vắng mặt đáng tiếc

HLV Hajime Moriyasu đã công bố danh sách 26 cầu thủ ông định mang tới Bắc Mỹ và Kaoru Mitoma đã không nằm trong số này. Chấn thương dây chằng của anh trong màu áo Brighton đủ nặng để khiến Mitoma không thể bình phục kịp cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, và anh sẽ phải cùng Takumi Minamino xem World Cup ở nhà.

Đây là tin rất buồn cho HLV Moriyasu lẫn các fan, khi Mitoma và Minamino đã luôn là những cầu thủ tấn công được trông cậy nhất của “Samurai xanh”. ĐT Nhật vẫn còn những nhân tài tầm cỡ khác, riêng vị trí đá cánh của Mitoma vẫn còn Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Junya Ito, Keito Nakamura, nhưng họ sẽ mang đến hiệu ứng tốt như Mitoma hay không sẽ là điều cần thời gian trả lời.

Nhưng đó chưa phải là những sự vắng mặt đáng tiếc nhất. Hidemasa Morita, sau một mùa giải chơi tốt tại Sporting, vẫn không được triệu tập dù cặp Morita – Endo trước đây là cặp tiền vệ được tin dùng của Moriyasu, Endo lúc này đang dưỡng thương ở Liverpool nhưng vẫn được gọi. Bên cạnh đó là những Shunsuke Mito (9 bàn & 3 kiến tạo ở giải Hà Lan), hay Kodai Sano (có thể về đích top 3 giải Hà Lan cùng NEC) cũng không được triệu tập.

Đột biến ngoài biên

HLV Moriyasu cách đây 2 tháng đã thừa nhận rằng với áp lực dành cho một HLV trưởng tuyển quốc gia, ông không thể làm hài lòng tất cả, do đó Moriyasu rất dứt khoát cho ra rìa những cầu thủ không hợp tầm nhìn của ông, bất kể phong độ cao đến đâu. Đó là lý do Kyogo Furuhashi không được lên tuyển 4 năm trước trong lúc đang bùng nổ tại Celtic, và giờ là Morita. Vậy đấu pháp của HLV 57 tuổi này là gì?

Từ 2025 đến nay sơ đồ 3-4-2-1 đã được dùng ở tuyển Nhật trong gần như mọi trận đấu. Trong cách bố trí của HLV Moriyasu (khá giống với Ruben Amorim), 3 trung vệ của Nhật sẽ được 2 “máy quét” ở trung tuyến bảo vệ, trong đó 1 tiền vệ trung tâm (đá bên cạnh Endo) sẽ chơi cao hơn để hỗ trợ tấn công). 2 hậu vệ cánh sẽ dâng cao để hỗ trợ tạo ra đột biến từ các pha đánh biên, còn 2 tiền đạo chơi phía sau trung phong sẽ có 1 người có xu hướng dạt biên rồi cắt vào, người còn lại đá như một “số 10”.

Moriyasu thường xuyên luân phiên vị trí giữa Kubo/Mitoma và Kamada/Minamino, nhưng việc 2 người trong số họ chấn thương có nghĩa Kubo và Kamada sẽ đá chính ở World Cup. Trung phong cắm của Nhật thường là Daizen Maeda hoặc Ayase Ueda (Vua phá lưới giải Hà Lan), Ueda đá giống một “số 9” cổ điển trong khi Maeda hay dạt trái và là một cỗ máy pressing ở tuyến trên.

Với cách chơi này, đột biến tấn công của Nhật Bản sẽ đến ở biên. Họ khi lên bóng sẽ chủ yếu lên ở 2 cánh, còn khi phòng ngự họ cũng sẽ dụ đối phương đưa bóng vào biên rồi mới bắt đầu pressing, và khi đoạt bóng là lập tức chuyển trạng thái cũng ở cánh.

Thành tích ĐT Nhật Bản từ sau Asian Cup 2023 Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng - Bàn thua 16 13 2 1 54-3

"Tứ trụ" đáng tin cậy nhất ở World Cup

Dựa trên bố trí đội hình của HLV Moriyasu, có thể xác định được những cầu thủ quan trọng nhất, những người chắc chắn đá chính nếu khỏe mạnh. Wataru Endo đứng đầu danh sách đó, khả năng tranh chấp rất tốt của anh luôn được đề cao và anh sẽ là người thường trực “càn quét” trung lộ để giảm tải sức ép cho các trung vệ. Daichi Kamada dù thường được xếp đá trên hàng công nhưng anh cũng hay được cho kéo lùi xuống đá cùng tuyến với Endo khi Nhật gặp đối thủ mạnh hơn.

Thủ môn Zion Suzuki chắc chắn nắm vị trí bắt chính, và người thứ 4 cũng chắc suất là Takefusa Kubo, dự kiến hoạt động bên cánh phải nhưng sẽ bó vào trong khi hậu vệ biên dâng cao (nhiều khả năng là Ritsu Doan). Cuối cùng, Tsuyoshi Watanabe sẽ đá chính giữa trong 3 trung vệ và sẽ thường là người đụng độ trực tiếp trung phong của đối phương, tức anh sẽ là đối thủ của những Viktor Gyokeres hay Brian Brobbey.

Dự kiến chiều sâu đội hình ĐT Nhật Bản tại World Cup theo sơ đồ 3-4-2-1 (chữ nghiêng là cầu thủ đá chính) Thủ môn: Zion Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa. Trung vệ lệch trái: Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yuto Nagatomo. Trung vệ giữa: Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki, Ko Itakura Trung vệ lệch phải: Shogo Taniguchi, Takehito Tomiyasu. Hậu vệ trái: Keito Nakamura, Yuito Suzuki. Hậu vệ phải: Ritsu Doan, Yukinari Sugawara. Tiền vệ trung tâm (mỏ neo): Wataru Endo. Tiền vệ trung tâm (bao sân): Kaishu Sano, Ao Tanaka Tiền đạo lệch trái: Daichi Kamada, Daizen Maeda. Tiền đạo lệch phải: Takefusa Kubo, Junya Ito. Trung phong: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto.

Mục tiêu tứ kết khả thi hay không?

Nhật Bản chung bảng F với Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Đây không phải bảng đấu dễ bởi bên cạnh Hà Lan và Thụy Điển, Tunisia đã bất bại hoàn toàn 10 trận ở vòng loại và thậm chí không lọt lưới bất cứ bàn nào, cuối năm ngoái họ thậm chí còn cầm hòa Brazil 1-1. Do đó tính chất khó lường của bảng đấu này cao hơn nhiều người tưởng.

Dù vậy, việc giải năm nay đội xếp thứ 3 có thể đi tiếp sẽ góp phần cho Nhật Bản đỡ lo lắng. Họ thậm chí có phần nhỉnh hơn Thụy Điển, bởi trong khi Thụy Điển nhiều ngôi sao tiếng tăm đá ở châu Âu, họ đá chưa đủ lâu dưới thời HLV Graham Potter trong khi chiều sâu lực lượng của Nhật Bản rất cao và đã quen đấu pháp của HLV Moriyasu.

Thắng được Tunisia và ít nhất không thua Thụy Điển sẽ mở ra cơ hội cho Nhật Bản, nhiều khả năng họ sẽ về nhì bảng sau Hà Lan. Tuy nhiên mục tiêu vào tứ kết sẽ rất, rất khó: Họ có thể gặp ngay Brazil, Morocco hay thậm chí Pháp ở ngay đầu vòng knock-out.

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT Nhật Bản ở World Cup 2026 Thời gian Đối thủ 3h, 15/6 Hà Lan 11h, 21/6 Tunisia 6h, 26/6 Thụy Điển

