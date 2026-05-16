Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Nhật Bản mơ kỳ tích, mất Mitoma có làm nên chuyện?

World Cup 2026 | Đội tuyển Nhật Bản

Nhật Bản đang nhắm tới mục tiêu vào tứ kết lần đầu tiên trong các kỳ dự World Cup, nhưng lần dự giải này cũng sẽ không dễ cho họ.

   

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/6!

Trong kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp tham dự, kỳ vọng dành cho ĐT Nhật Bản sẽ lớn hơn thường lệ. Họ đã từng vào được vòng 1/8, nhưng giờ là mục tiêu vào tứ kết hay thậm chí bán kết. Tuy nhiên đây sẽ là kỳ World Cup mà chiều sâu trình độ của họ thực sự bị thử thách, khi một số ngôi sao hàng đầu đã phải vắng mặt.

2 sự vắng mặt đáng tiếc

HLV Hajime Moriyasu đã công bố danh sách 26 cầu thủ ông định mang tới Bắc Mỹ và Kaoru Mitoma đã không nằm trong số này. Chấn thương dây chằng của anh trong màu áo Brighton đủ nặng để khiến Mitoma không thể bình phục kịp cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, và anh sẽ phải cùng Takumi Minamino xem World Cup ở nhà.

Cả Mitoma và Minamino sẽ không góp mặt tại World Cup

Đây là tin rất buồn cho HLV Moriyasu lẫn các fan, khi Mitoma và Minamino đã luôn là những cầu thủ tấn công được trông cậy nhất của “Samurai xanh”. ĐT Nhật vẫn còn những nhân tài tầm cỡ khác, riêng vị trí đá cánh của Mitoma vẫn còn Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Junya Ito, Keito Nakamura, nhưng họ sẽ mang đến hiệu ứng tốt như Mitoma hay không sẽ là điều cần thời gian trả lời.

Nhưng đó chưa phải là những sự vắng mặt đáng tiếc nhất. Hidemasa Morita, sau một mùa giải chơi tốt tại Sporting, vẫn không được triệu tập dù cặp Morita – Endo trước đây là cặp tiền vệ được tin dùng của Moriyasu, Endo lúc này đang dưỡng thương ở Liverpool nhưng vẫn được gọi. Bên cạnh đó là những Shunsuke Mito (9 bàn & 3 kiến tạo ở giải Hà Lan), hay Kodai Sano (có thể về đích top 3 giải Hà Lan cùng NEC) cũng không được triệu tập.

Đột biến ngoài biên

HLV Moriyasu cách đây 2 tháng đã thừa nhận rằng với áp lực dành cho một HLV trưởng tuyển quốc gia, ông không thể làm hài lòng tất cả, do đó Moriyasu rất dứt khoát cho ra rìa những cầu thủ không hợp tầm nhìn của ông, bất kể phong độ cao đến đâu. Đó là lý do Kyogo Furuhashi không được lên tuyển 4 năm trước trong lúc đang bùng nổ tại Celtic, và giờ là Morita. Vậy đấu pháp của HLV 57 tuổi này là gì?

Từ 2025 đến nay sơ đồ 3-4-2-1 đã được dùng ở tuyển Nhật trong gần như mọi trận đấu. Trong cách bố trí của HLV Moriyasu (khá giống với Ruben Amorim), 3 trung vệ của Nhật sẽ được 2 “máy quét” ở trung tuyến bảo vệ, trong đó 1 tiền vệ trung tâm (đá bên cạnh Endo) sẽ chơi cao hơn để hỗ trợ tấn công). 2 hậu vệ cánh sẽ dâng cao để hỗ trợ tạo ra đột biến từ các pha đánh biên, còn 2 tiền đạo chơi phía sau trung phong sẽ có 1 người có xu hướng dạt biên rồi cắt vào, người còn lại đá như một “số 10”.

Đội hình xuất phát của Nhật Bản trong trận thắng ĐT Anh 1-0 (Ảnh: Transfermarkt)

Moriyasu thường xuyên luân phiên vị trí giữa Kubo/Mitoma và Kamada/Minamino, nhưng việc 2 người trong số họ chấn thương có nghĩa Kubo và Kamada sẽ đá chính ở World Cup. Trung phong cắm của Nhật thường là Daizen Maeda hoặc Ayase Ueda (Vua phá lưới giải Hà Lan), Ueda đá giống một “số 9” cổ điển trong khi Maeda hay dạt trái và là một cỗ máy pressing ở tuyến trên.

Với cách chơi này, đột biến tấn công của Nhật Bản sẽ đến ở biên. Họ khi lên bóng sẽ chủ yếu lên ở 2 cánh, còn khi phòng ngự họ cũng sẽ dụ đối phương đưa bóng vào biên rồi mới bắt đầu pressing, và khi đoạt bóng là lập tức chuyển trạng thái cũng ở cánh. 

Thành tích ĐT Nhật Bản từ sau Asian Cup 2023
Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng - Bàn thua
16 13 2 1 54-3

"Tứ trụ" đáng tin cậy nhất ở World Cup

Dựa trên bố trí đội hình của HLV Moriyasu, có thể xác định được những cầu thủ quan trọng nhất, những người chắc chắn đá chính nếu khỏe mạnh. Wataru Endo đứng đầu danh sách đó, khả năng tranh chấp rất tốt của anh luôn được đề cao và anh sẽ là người thường trực “càn quét” trung lộ để giảm tải sức ép cho các trung vệ. Daichi Kamada dù thường được xếp đá trên hàng công nhưng anh cũng hay được cho kéo lùi xuống đá cùng tuyến với Endo khi Nhật gặp đối thủ mạnh hơn.

Endo và Kubo, 2 cầu thủ sẽ được trông cậy nhiều nhất của Nhật Bản tại World Cup

Thủ môn Zion Suzuki chắc chắn nắm vị trí bắt chính, và người thứ 4 cũng chắc suất là Takefusa Kubo, dự kiến hoạt động bên cánh phải nhưng sẽ bó vào trong khi hậu vệ biên dâng cao (nhiều khả năng là Ritsu Doan). Cuối cùng, Tsuyoshi Watanabe sẽ đá chính giữa trong 3 trung vệ và sẽ thường là người đụng độ trực tiếp trung phong của đối phương, tức anh sẽ là đối thủ của những Viktor Gyokeres hay Brian Brobbey.

Dự kiến chiều sâu đội hình ĐT Nhật Bản tại World Cup theo sơ đồ 3-4-2-1 (chữ nghiêng là cầu thủ đá chính)

Thủ môn: Zion Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa.

Trung vệ lệch trái: Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yuto Nagatomo.

Trung vệ giữa: Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki, Ko Itakura

Trung vệ lệch phải: Shogo Taniguchi, Takehito Tomiyasu.

Hậu vệ trái: Keito Nakamura, Yuito Suzuki.

Hậu vệ phải: Ritsu Doan, Yukinari Sugawara.

Tiền vệ trung tâm (mỏ neo): Wataru Endo.

Tiền vệ trung tâm (bao sân): Kaishu Sano, Ao Tanaka

Tiền đạo lệch trái: Daichi Kamada, Daizen Maeda.

Tiền đạo lệch phải: Takefusa Kubo, Junya Ito.

Trung phong: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto.

Mục tiêu tứ kết khả thi hay không?

Nhật Bản chung bảng F với Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Đây không phải bảng đấu dễ bởi bên cạnh Hà Lan và Thụy Điển, Tunisia đã bất bại hoàn toàn 10 trận ở vòng loại và thậm chí không lọt lưới bất cứ bàn nào, cuối năm ngoái họ thậm chí còn cầm hòa Brazil 1-1. Do đó tính chất khó lường của bảng đấu này cao hơn nhiều người tưởng.

Dù vậy, việc giải năm nay đội xếp thứ 3 có thể đi tiếp sẽ góp phần cho Nhật Bản đỡ lo lắng. Họ thậm chí có phần nhỉnh hơn Thụy Điển, bởi trong khi Thụy Điển nhiều ngôi sao tiếng tăm đá ở châu Âu, họ đá chưa đủ lâu dưới thời HLV Graham Potter trong khi chiều sâu lực lượng của Nhật Bản rất cao và đã quen đấu pháp của HLV Moriyasu.

Hà Lan và Nhật Bản được kỳ vọng sẽ đoạt 2 vị trí vào thẳng vòng knock-out

Thắng được Tunisia và ít nhất không thua Thụy Điển sẽ mở ra cơ hội cho Nhật Bản, nhiều khả năng họ sẽ về nhì bảng sau Hà Lan. Tuy nhiên mục tiêu vào tứ kết sẽ rất, rất khó: Họ có thể gặp ngay Brazil, Morocco hay thậm chí Pháp ở ngay đầu vòng knock-out.

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT Nhật Bản ở World Cup 2026
Thời gian Đối thủ
3h, 15/6 Hà Lan
11h, 21/6 Tunisia
6h, 26/6 Thụy Điển

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về Đội tuyển Pháp, đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại, vào sáng 18/5!

Nhật Bản chốt đội hình dự World Cup 2026: Mitoma ngồi ngoài, 'lão tướng' 39 tuổi góp mặt
Kaoru Mitoma không thể hồi phục chấn thương trước World Cup 2026. Đây là tổn thất nặng nề cho "Samurai xanh" ở giải đấu tới.

-16/05/2026 08:50 AM (GMT+7)
