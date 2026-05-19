"Vua giang hồ" Fury dự đám cưới con gái mới 16 tuổi, cảnh sát xuất hiện bắt 1 người

Đám cưới của con gái huyền thoại boxing Tyson Fury lẽ ra chỉ là sự kiện gia đình xa hoa đúng chất nhà Fury. Nhưng rồi chỉ vài giờ sau lễ cưới, khung cảnh bất ngờ hỗn loạn khi 4 xe cảnh sát xuất hiện bên ngoài khách sạn, một vị khách bị còng tay đưa đi giữa sự ngỡ ngàng của những người tham dự.

Fury (vest đen) đưa con gái 16 tuổi tới đám cưới

Con gái 16 tuổi của Tyson Fury gây chú ý vì kết hôn quá sớm

Nhân vật chính của sự kiện là Venezuela Fury, con gái 16 tuổi của Tyson Fury, khi cô kết hôn với võ sĩ trẻ Noah Price, 19 tuổi, tại nhà nguyện Royal Chapel of St John the Baptist trên đảo Isle of Man hôm 17/5.

Khoảng 120 khách mời xuất hiện tại buổi tiệc cưới tổ chức ở khách sạn 4 sao Comis gần Douglas. Hầu hết thành viên gia đình Fury đều có mặt, trong đó có nhiều em nhỏ của Venezuela. Người đẹp Molly-Mae Hague cùng con gái Bambi cũng tham dự, trong khi em trai Tommy Fury và cha của Tyson Fury lại vắng mặt.

Điều khiến dư luận Anh đặc biệt chú ý nằm ở tuổi của cô dâu.

Tại Anh và xứ Wales, luật hiện hành đã nâng độ tuổi kết hôn tối thiểu lên 18 kể từ năm 2023, kể cả khi có sự đồng ý của cha mẹ.

Tuy nhiên, lễ cưới của con gái Tyson Fury diễn ra ở Isle of Man, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Anh nhưng có hệ thống pháp luật riêng. Tại đây, người từ 16 tuổi vẫn có thể kết hôn nếu được phụ huynh đồng ý.

Vì vậy, về mặt pháp lý, cuộc hôn nhân này không bị xem là phạm luật tại nơi tổ chức lễ cưới.

Cảnh sát tiếp cận, còng tay giữ 1 người đàn ông

Tiệc cưới biến thành hiện trường cảnh sát

Drama thực sự chỉ xuất hiện sau 21h30 tối cùng ngày. Theo truyền thông Anh, cảnh sát bất ngờ được gọi tới khách sạn nơi tổ chức tiệc hậu đám cưới. Có tới 4 xe cảnh sát xuất hiện tại hiện trường.

Một người đàn ông chưa rõ danh tính bị khám xét ngay bên ngoài khách sạn trước khi bị đưa lên xe cảnh sát. Các sĩ quan cũng thu giữ một túi vật chứng được cho là chứa tiền mặt và điện thoại.

Cho tới hiện tại, nguyên nhân vụ bắt giữ vẫn chưa được công bố. Phía cảnh sát lẫn khách sạn đều từ chối bình luận.

Sự việc xảy ra không lâu sau khi ca sĩ Peter Andre bất ngờ xuất hiện biểu diễn tại tiệc cưới. Bản hit “Mysterious Girl” vang lên đúng lúc cô dâu chú rể bước vào sàn nhảy.

Tyson Fury phát biểu kiểu “giang hồ”: “Tôi đã bảo đừng cưới mà!”

Nếu cảnh sát khiến khách mời bất ngờ, thì bài phát biểu của Tyson Fury lại khiến mạng xã hội bùng nổ theo kiểu khác.

Trong lúc nâng ly chúc mừng, cựu vô địch hạng nặng thế giới nói thẳng rằng anh từng khuyên con gái… không nên cưới.

“Tôi đã bảo các con đừng làm thế rồi mà, đúng không?”, Fury nói giữa tiếng cười của khách mời.

Tuy nhiên, võ sĩ 37 tuổi sau đó vẫn gửi lời chúc phúc và hy vọng cặp đôi sẽ có “45 đứa con khỏe mạnh”.

Phía sau phong cách phát biểu đầy chất “giang hồ”, Tyson Fury thực tế cho thấy ông vẫn hoàn toàn ủng hộ lựa chọn của con gái.

Và giống như chính cuộc đời đầy tranh cãi của “Vua giang hồ”, đám cưới của gia đình Fury một lần nữa biến thành tâm điểm truyền thông toàn nước Anh.