Arsenal vs Burnley
AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Bologna vs Inter Milan
Cremonese vs Como
Fiorentina vs Atalanta
Lazio vs Pisa
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Napoli vs Udinese
Parma vs Sassuolo
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Xả súng kinh hoàng làm 10 người chết ở Mexico: Hồi chuông báo động trước thềm World Cup 2026

Sáng nay, ngày 18/5/2026 (theo giờ Việt Nam), một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Puebla, miền Trung Mexico, khiến 10 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát địa phương, vụ tấn công xảy ra tại một khu vực công cộng sầm uất ở Puebla. Một nhóm tay súng chưa rõ danh tính đã bất ngờ xả súng vào đám đông trước khi tẩu thoát bằng xe bán tải. Lực lượng an ninh liên bang và xe cứu thương đã nhanh chóng được triển khai để phong tỏa hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Cho đến nay, ít nhất 10 người đã thiệt mạng do trúng đạn. Các nạn nhân bao gồm 6 nam, 3 nữ và 1 trẻ vị thành niên. "Theo giả thuyết ban đầu của chúng tôi, đây là một vụ liên quan đến tranh chấp gia đình", AFP dẫn lời nhà chức trách địa phương.

Điều đó có nghĩa nguyên nhân các băng đảng gây ra vụ việc tạm thời bị loại trừ. Nhưng vì bất cứ lý do gì đi nữa, biến cố vừa qua vẫn gây ra lo ngại lớn. Bởi lẽ, nó diễn ra trong bối cảnh quốc gia đồng chủ nhà Mexico đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Mỹ và Canada.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường

Sự cố đẫm máu vừa qua ngay lập tức làm dấy lên làn sóng lo ngại sâu sắc trên toàn cầu về năng lực bảo an và sự an toàn của hàng triệu người hâm mộ sắp đổ về Bắc Mỹ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thống đốc bang Puebla đã lên tiếng lên án mạnh mẽ hành vi này, đồng thời cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực tối đa để truy bắt các hung thủ.

Dù Puebla không nằm trong danh sách các thành phố trực tiếp diễn ra trận đấu (cách sân bóng gần nhất đăng cai World Cup là Azteca khoảng 135 km), nhưng vụ việc xảy ra ở miền Trung Mexico vẫn giáng một đòn mạnh vào nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn của quốc gia này.

FIFA cùng ban tổ chức địa phương đang chịu áp lực rất lớn trong việc thắt chặt các biện pháp an ninh tại tất cả các bang lân cận. Nhiều chuyên gia thể thao nhận định, nếu tình hình bạo lực không được kiểm soát triệt để, tâm lý của cả các đội tuyển lẫn cổ động viên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mexico dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để rà soát lại toàn bộ phương án an ninh, đặc biệt là khu fanzone.

