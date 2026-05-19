Cơ thủ bi-a 17 tuổi của VN gây “sốt”, viết tiếp lịch sử tại World Cup

🏆 Cơ thủ 17 tuổi Nguyễn Minh Trí viết tiếp lịch sử tại World Cup

Tâm điểm của sự chú ý tại ngày thi đấu 18/5, ngày mở màn của giải Billiards carom 3 băng cúp thế giới (TP.HCM World Cup) 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du được hướng về bảng J, nơi có sự góp mặt của Nguyễn Minh Trí. Cơ thủ 17 tuổi giành suất dự World Cup sau vòng tuyển chọn toàn quốc, trở thành cơ thủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử carom 3 băng Việt Nam tham dự đấu trường danh giá thế giới.

Nguyễn Minh Trí tiếp tục hành trình tại TP.HCM World Cup 2026

Ở trận đấu ra quân, Minh Trí có chiến thắng 30-28 sau 28 lượt cơ trước người đàn anh Nguyễn Thanh Liêm. Dù vậy, với việc Thanh Liêm thắng tay cơ còn lại trong bảng là Kim Geonyun với hiệu suất cao, Minh Trí bắt buộc phải có ít nhất một trận hòa trước tài năng hàng đầu của Hàn Quốc vừa giành hạng Ba giải vô địch châu Á 2026 mới có vé đi tiếp.

Sau hiệp đầu rượt đuổi tỉ số hấp dẫn, Kim Geonyun bứt lên dẫn trước 27-23. Lúc này, Minh Trí tung một series 6 điểm để có trận hòa quý giá 30-30. Với kết quả này, Minh Trí giành ngôi nhất bảng với 3 điểm (1 thắng - 1 hòa) để giành tấm vé duy nhất tại bảng J đi tiếp vào Round 2 (ngày 19/5) của TP.HCM World Cup 2026.

10 cơ thủ VN đi tiếp, Ngọc Huệ thắng nam vẫn bị loại

Cùng với Nguyễn Minh Trí, có 9 đại diện Việt Nam vượt qua Round 1 diễn ra trong ngày 18/5. Nổi bật phải kể đến bảng G khi Mai Tân Huyên đi tiếp với 2 chiến thắng trước Lê Thị Ngọc Huệ và Demir Iihan (Thổ Nhĩ Kỳ). Đáng chú ý, Ngọc Huệ cũng lần đầu có chiến thắng ở đấu trường World Cup khi thắng trước Demir Iihan với tỉ số 30-27.

Ngọc Huệ có chiến thắng đáng nhớ

Hàng loạt cơ thủ Việt Nam chứng tỏ đẳng cấp khi giành ngôi nhất bảng, gồm Vương Minh Thiện (Bảng C), Trần Cao Trí (Bảng D), Hồ Quan Thái (Bảng F), Nguyễn Hoàng Duy (Bảng I), Đỗ Nguyễn Trung Hậu (Bảng K), Đoàn Minh Kiệt (Bảng L), Lê Quốc Hồ (Bảng N) và Tống Văn Đào (Bảng P). Đáng tiếc, cả 3 nữ cơ thủ Việt Nam là Ngọc Huệ, Nguyễn Thị Liên và Lương Thị Thơm đều dừng bước.

Lịch thi đấu của ngày 19/5

Trong ngày thi đấu 19/5 tại Round 2 của TP.HCM World Cup 2026, ngoài 10 cơ thủ Việt Nam vượt qua Round 1, ngày thi đấu này có thêm sự góp mặt của Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Đình Luân cũng như nhiều cơ thủ quốc tế nổi bật khác.