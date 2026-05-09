Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
2
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Yamal, Messi & Bellingham đóng cùng siêu sao Hollywood trong clip trị giá 1.800 tỷ đồng

World Cup 2026 Lamine Yamal Lionel Messi

Một hãng thời trang nổi tiếng đã tạo nên một “bom tấn Hollywood” thực thụ khi tung ra chiến dịch quảng bá trị giá tới 50 triệu bảng cho World Cup 2026.

   

Một ông lớn trong ngành thời trang thể thao đã phát hành đoạn phim dài 5 phút trên YouTube với dàn nhân vật đình đám. Nam diễn viên được đề cử Oscar Timothee Chalamet giữ vai trò trung tâm khi anh tập hợp đội hình trong mơ gồm 3 người để thách đấu với nhóm “huyền thoại sân phủi” đáng gờm nhất khu phố.

Nhiệm vụ của họ là đánh bại đội bóng phủi đã duy trì chuỗi thắng suốt 30 năm trước mọi đối thủ thách thức. Thần đồng của Barcelona, Lamine Yamal cùng siêu sao Jude Bellingham của Real Madrid đã gác lại sự thù địch ở El Clasico để sát cánh cùng nhau.

Yamal trở thành đồng đội của Bellingham

Ngôi sao tuyển nữ Mỹ Trinity Rodman góp mặt ở đội hình này trước màn đối đầu với bộ ba sân phủi gần như bất khả chiến bại gồm Clive, Ruthie và Isaak.

Chalamet trong đoạn video quảng cáo hào hứng kể lại việc ngay cả những huyền thoại bóng đá cũng từng thất bại trước nhóm sân phủi ấy. Zinedine Zidane, David Beckham và Alessandro Del Piero đều được nhắc đến như những “nạn nhân” của đội bóng phủi đó.

Chưa dừng lại ở đó, Lionel Messi và Bad Bunny cũng xuất hiện với phong thái đầy ngôi sao. Màu sắc cổ điển của đoạn phim còn được đẩy lên cao hơn với những dàn nhân vật phụ xuất hiện như Ousmane Dembele, Raphinha, Pedri, Wirtz cùng tiền đạo người Mexico Santiago Gimenez.

Các chuyên gia trong ngành quảng cáo tin rằng hàng thời trang thể thao này đã chi hơn 50 triệu bảng (khoảng 1.800 tỷ đồng) cho đoạn phim quảng cáo thương mại ngay trước thềm World Cup 2026. Huyền thoại Argentina Lionel Messi, cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham và biểu tượng bóng đá Pháp Zinedine Zidane được cho là đều nhận khoản thù lao hàng triệu bảng khi lên hình. 

Hãng thể thao này cũng mạnh tay đầu tư vào công nghệ AI hiện đại, tái hiện hàng loạt kiểu tóc biểu tượng của Beckham trong vai đồng đội của Zidane và Del Piero.

Những hình ảnh đáng chú ý khác về đoạn quảng cáo gây sốt

08/05/2026 22:54 PM (GMT+7)
