Yamal, Messi & Bellingham đóng cùng siêu sao Hollywood trong clip trị giá 1.800 tỷ đồng

Một ông lớn trong ngành thời trang thể thao đã phát hành đoạn phim dài 5 phút trên YouTube với dàn nhân vật đình đám. Nam diễn viên được đề cử Oscar Timothee Chalamet giữ vai trò trung tâm khi anh tập hợp đội hình trong mơ gồm 3 người để thách đấu với nhóm “huyền thoại sân phủi” đáng gờm nhất khu phố.

Nhiệm vụ của họ là đánh bại đội bóng phủi đã duy trì chuỗi thắng suốt 30 năm trước mọi đối thủ thách thức. Thần đồng của Barcelona, Lamine Yamal cùng siêu sao Jude Bellingham của Real Madrid đã gác lại sự thù địch ở El Clasico để sát cánh cùng nhau.

Ngôi sao tuyển nữ Mỹ Trinity Rodman góp mặt ở đội hình này trước màn đối đầu với bộ ba sân phủi gần như bất khả chiến bại gồm Clive, Ruthie và Isaak.

Chalamet trong đoạn video quảng cáo hào hứng kể lại việc ngay cả những huyền thoại bóng đá cũng từng thất bại trước nhóm sân phủi ấy. Zinedine Zidane, David Beckham và Alessandro Del Piero đều được nhắc đến như những “nạn nhân” của đội bóng phủi đó.

Chưa dừng lại ở đó, Lionel Messi và Bad Bunny cũng xuất hiện với phong thái đầy ngôi sao. Màu sắc cổ điển của đoạn phim còn được đẩy lên cao hơn với những dàn nhân vật phụ xuất hiện như Ousmane Dembele, Raphinha, Pedri, Wirtz cùng tiền đạo người Mexico Santiago Gimenez.

Các chuyên gia trong ngành quảng cáo tin rằng hàng thời trang thể thao này đã chi hơn 50 triệu bảng (khoảng 1.800 tỷ đồng) cho đoạn phim quảng cáo thương mại ngay trước thềm World Cup 2026. Huyền thoại Argentina Lionel Messi, cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham và biểu tượng bóng đá Pháp Zinedine Zidane được cho là đều nhận khoản thù lao hàng triệu bảng khi lên hình.

Hãng thể thao này cũng mạnh tay đầu tư vào công nghệ AI hiện đại, tái hiện hàng loạt kiểu tóc biểu tượng của Beckham trong vai đồng đội của Zidane và Del Piero.

