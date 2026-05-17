Trực tiếp bóng đá MU - Nottingham Forest: Fernandes nhắm kỷ lục, lời chia tay Casemiro (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30, 17/5 | Old Trafford Man Utd 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man Utd vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm Lammens Shaw Lisandro Maguire Mazraoui Mainoo Mount Cunha Bruno Fernandes Amad Diallo Zirkzee Điểm Sels Filho Milenkovic Morato Neco Williams Dominguez Elliot Anderson Netz Bakwa Igor Jesus Awoniyi Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man Utd Man Utd Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Shaw, Lisandro, Maguire, Mazraoui, Mainoo, Mount, Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Zirkzee Sels, Filho, Milenkovic, Morato, Neco Williams, Dominguez, Elliot Anderson, Netz, Bakwa, Igor Jesus, Awoniyi

Trận đấu cuối cùng trên sân Old Trafford tại Premier League mùa này không còn mang nhiều ý nghĩa về điểm số đối với cả MU lẫn Nottingham Forest, nhất là Nottingham Forest đã trụ hạng và không lọt được vào chung kết Europa League. Tuy nhiên với riêng “Quỷ đỏ”, đây vẫn là cơ hội để khép lại một mùa giải đầy biến động bằng một chiến thắng, kết hợp với đó là giúp Bruno Fernandes phá kỷ lục lẫn một lời chia tay đẹp của các fan với Casemiro.

Casemiro đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ có trận đấu cuối cùng tại Old Trafford trước khi chia tay CLB vào mùa hè. Sự hiện diện của tiền vệ người Brazil hứa hẹn giúp MU cải thiện đáng kể khả năng tranh chấp và chống phản công — yếu tố đặc biệt quan trọng khi đối đầu Nottingham.

Bruno Fernandes vẫn là nguồn sáng tạo chủ lực của “Quỷ đỏ”. Với 19 pha kiến tạo tại Premier League mùa này, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ còn kém kỷ lục của Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng một lần “dọn cỗ”. Đây chắc chắn sẽ là động lực cá nhân rất lớn để thủ quân MU bùng nổ trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà.