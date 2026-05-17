Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Trực tiếp bóng đá MU - Nottingham Forest: Fernandes nhắm kỷ lục, lời chia tay Casemiro (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester United Premier League 2025-26

(18h30, 17/5, vòng 37 Ngoại hạng Anh) Đây sẽ là dịp Old Trafford nói lời tạm biệt Casemiro, trong khi Bruno Fernandes tiếp tục săn kỷ lục kiến tạo.

   

Premier League | 18h30, 17/5 | Old Trafford

Man Utd
0 - 0
Nottingham Forest
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Lammens, Shaw, Lisandro, Maguire, Mazraoui, Mainoo, Mount, Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Zirkzee
Sels, Filho, Milenkovic, Morato, Neco Williams, Dominguez, Elliot Anderson, Netz, Bakwa, Igor Jesus, Awoniyi

Trận đấu cuối cùng trên sân Old Trafford tại Premier League mùa này không còn mang nhiều ý nghĩa về điểm số đối với cả MU lẫn Nottingham Forest, nhất là Nottingham Forest đã trụ hạng và không lọt được vào chung kết Europa League. Tuy nhiên với riêng “Quỷ đỏ”, đây vẫn là cơ hội để khép lại một mùa giải đầy biến động bằng một chiến thắng, kết hợp với đó là giúp Bruno Fernandes phá kỷ lục lẫn một lời chia tay đẹp của các fan với Casemiro.

Casemiro đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ có trận đấu cuối cùng tại Old Trafford trước khi chia tay CLB vào mùa hè. Sự hiện diện của tiền vệ người Brazil hứa hẹn giúp MU cải thiện đáng kể khả năng tranh chấp và chống phản công — yếu tố đặc biệt quan trọng khi đối đầu Nottingham.

Bruno Fernandes vẫn là nguồn sáng tạo chủ lực của “Quỷ đỏ”. Với 19 pha kiến tạo tại Premier League mùa này, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ còn kém kỷ lục của Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng một lần “dọn cỗ”. Đây chắc chắn sẽ là động lực cá nhân rất lớn để thủ quân MU bùng nổ trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà.

Dự đoán tỷ số MU – Nottingham Forest: Đi tìm kỷ lục (Ngoại hạng Anh)
(18h30, 17/5, vòng 37 Ngoại hạng Anh) Hai đội gần như chẳng có động lực thành tích nào để đá trận này, nhưng động lực cá nhân thì vẫn còn.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-17/05/2026 11:55 AM (GMT+7)
