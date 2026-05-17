Đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026: Pháp có quá nhiều ngôi sao, nỗi khổ của Deschamps

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026: Pháp có quá nhiều ngôi sao, nỗi khổ của Deschamps

Sự kiện: World Cup 2026 Ousmane Dembele Kylian Mbappe

Đội tuyển Pháp từ lâu đã luôn được xem là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới, đặc biệt trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây.

   

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/6!

Mbappe và Dembele đáng chờ đợi

Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup trở lại vào năm 2026, đây có thể cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps cùng ĐTQG. “Les Bleus” chắc chắn sẽ quyết tâm mang chiếc cúp vàng trở lại Paris Hiện họ đang sở hữu đội hình cực kỳ chất lượng với hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới.

Mbappe và Dembele được kỳ vọng lớn

Mbappe và Dembele được kỳ vọng lớn

Hàng công chính là vũ khí đáng sợ nhất của ĐT Pháp. Mbappe, người đã ghi bàn trong hai trận chung kết World Cup liên tiếp và hoàn toàn có thể nối dài thành tích đó vào kỳ World Cup tới. Chủ nhân Chiếc giày vàng World Cup 2022 tiếp tục được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới tại World Cup 2026.

Hỗ trợ Mbappe ở hai cánh là ngôi sao tốc độ và kỹ thuật của PSG mang tên Dembele. Cựu cầu thủ Barcelona đã tìm lại phong độ kể từ khi trở về Pháp thi đấu, đồng thời góp công lớn giúp PSG giành chức vô địch Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử dưới thời Luis Enrique vào mùa trước. Những màn trình diễn gần đây của Dembele trong màu áo CLB lẫn ĐTQG giúp anh được đánh giá thuộc nhóm cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại, bên cạnh Mbappe.

Ngoài Dembele, 2 ngôi sao khác của PSG là Desire Doue và Bradley Barcola cũng là những ứng viên nặng ký cho 1 vị trí chính thức ở World Cup. Cả hai đều là những tài năng trẻ giàu triển vọng và đóng vai trò quan trọng trong giúp PSG vô địch Cúp C1 mùa giải 2024/25 và họ còn tiến tới chung kết giải đấu đó ở mùa bóng hiện tại.

Thông số Mbappe Dembele
Bàn thắng 41 19
Kiến tạo 7 11
Số trận 42 38

So sánh phong độ của Mbappe và Dembele trong mùa giải 2025/26 (tính ở màu áo CLB)

Những đôi chân ma thuật ở hàng tiền vệ

Tuyển Pháp cũng sở hữu nguồn nhân lực dồi dào ở tuyến tiền vệ. Michael Olise đang chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo Bayern Munich kể từ khi chuyển đến từ Crystal Palace. Anh sở hữu khả năng rê bóng và sáng tạo xuất sắc, qua đó được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất châu Âu hiện tại.

Trong khi đó, tài năng trẻ Rayan Cherki của Man City cũng là cái tên đầy triển vọng mà Deschamps có thể đặt nhiều niềm tin. Xét về sự ngẫu hứng khi thi đấu, Cherki không hề thua kém Olise.

Cherki liệu có được trọng dụng ở World Cup 2026?

Cherki liệu có được trọng dụng ở World Cup 2026?

Aurelien Tchouameni luôn duy trì phong độ ổn định dưới thời Deschamps. Vấn đề duy nhất chỉ nằm ở việc anh không có mùa giải như ý với Real Madrid. Tchouameni còn dính vào lùm xùm xô xát với Valverde. 

N'Golo Kante cũng đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo ĐTQG và hoàn toàn có thể góp mặt ở giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp. 

Hàng thủ chắc chắn

Tuyển Pháp gần như sở hữu dàn cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí. Điều đó khiến Deschamps sẽ phải đối mặt với bài toán không hề dễ dàng khi chọn đội hình ra sân ở World Cup 2026, đặc biệt với chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc nơi hàng thủ.

Những cái tên như Jules Kounde, Ibrahima Konate, William Saliba hay Malo Gusto không chỉ là trụ cột tại CLB chủ quản mà còn thuộc nhóm hậu vệ hàng đầu châu Âu hiện nay.

Kounde đang chơi cực kỳ nổi bật dưới thời Hansi Flick tại Barcelona, trong khi Konate đã trở thành chốt chặn đáng tin cậy bên cạnh Virgil Van Dijk ở Liverpool. Về phần Saliba, trung vệ này tiếp tục đóng vai trò then chốt nơi hàng thủ của Mikel Arteta tại Arsenal.

Saliba là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ ĐT Pháp

Saliba là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ ĐT Pháp

Deschamps chắc chắn sẽ phải đau đầu khi lựa chọn hàng phòng ngự tối ưu, nhưng đó rõ ràng là “cơn đau đầu dễ chịu” với bất kỳ HLV nào.

Danh sách triệu tập của ĐT Pháp chuẩn bị cho World Cup 2026

Danh sách triệu tập của ĐT Pháp chuẩn bị cho World Cup 2026

Đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026: Pháp có quá nhiều ngôi sao, nỗi khổ của Deschamps - 5

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về sức mạnh của Đội tuyển Đức, vào sáng 18/5!

Mbappe được dàn sao "phục vụ" từ Real tới ĐT Pháp, Tây Ban Nha có Ramos - Pique mới (Clip 1 phút)
Mbappe được dàn sao "phục vụ" từ Real tới ĐT Pháp, Tây Ban Nha có Ramos - Pique mới (Clip 1 phút)

Phong độ ấn tượng của Mbappe có sự góp sức không nhỏ từ dàn sao đẳng cấp ở Real Madrid lẫn ĐT Pháp.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/05/2026 10:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN