Đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026: Pháp có quá nhiều ngôi sao, nỗi khổ của Deschamps

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/6!

Mbappe và Dembele đáng chờ đợi

Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup trở lại vào năm 2026, đây có thể cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps cùng ĐTQG. “Les Bleus” chắc chắn sẽ quyết tâm mang chiếc cúp vàng trở lại Paris Hiện họ đang sở hữu đội hình cực kỳ chất lượng với hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới.

Mbappe và Dembele được kỳ vọng lớn

Hàng công chính là vũ khí đáng sợ nhất của ĐT Pháp. Mbappe, người đã ghi bàn trong hai trận chung kết World Cup liên tiếp và hoàn toàn có thể nối dài thành tích đó vào kỳ World Cup tới. Chủ nhân Chiếc giày vàng World Cup 2022 tiếp tục được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới tại World Cup 2026.

Hỗ trợ Mbappe ở hai cánh là ngôi sao tốc độ và kỹ thuật của PSG mang tên Dembele. Cựu cầu thủ Barcelona đã tìm lại phong độ kể từ khi trở về Pháp thi đấu, đồng thời góp công lớn giúp PSG giành chức vô địch Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử dưới thời Luis Enrique vào mùa trước. Những màn trình diễn gần đây của Dembele trong màu áo CLB lẫn ĐTQG giúp anh được đánh giá thuộc nhóm cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại, bên cạnh Mbappe.

Ngoài Dembele, 2 ngôi sao khác của PSG là Desire Doue và Bradley Barcola cũng là những ứng viên nặng ký cho 1 vị trí chính thức ở World Cup. Cả hai đều là những tài năng trẻ giàu triển vọng và đóng vai trò quan trọng trong giúp PSG vô địch Cúp C1 mùa giải 2024/25 và họ còn tiến tới chung kết giải đấu đó ở mùa bóng hiện tại.

Thông số Mbappe Dembele Bàn thắng 41 19 Kiến tạo 7 11 Số trận 42 38

So sánh phong độ của Mbappe và Dembele trong mùa giải 2025/26 (tính ở màu áo CLB)

Những đôi chân ma thuật ở hàng tiền vệ

Tuyển Pháp cũng sở hữu nguồn nhân lực dồi dào ở tuyến tiền vệ. Michael Olise đang chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo Bayern Munich kể từ khi chuyển đến từ Crystal Palace. Anh sở hữu khả năng rê bóng và sáng tạo xuất sắc, qua đó được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất châu Âu hiện tại.

Trong khi đó, tài năng trẻ Rayan Cherki của Man City cũng là cái tên đầy triển vọng mà Deschamps có thể đặt nhiều niềm tin. Xét về sự ngẫu hứng khi thi đấu, Cherki không hề thua kém Olise.

Cherki liệu có được trọng dụng ở World Cup 2026?

Aurelien Tchouameni luôn duy trì phong độ ổn định dưới thời Deschamps. Vấn đề duy nhất chỉ nằm ở việc anh không có mùa giải như ý với Real Madrid. Tchouameni còn dính vào lùm xùm xô xát với Valverde.

N'Golo Kante cũng đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo ĐTQG và hoàn toàn có thể góp mặt ở giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp.

Hàng thủ chắc chắn

Tuyển Pháp gần như sở hữu dàn cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí. Điều đó khiến Deschamps sẽ phải đối mặt với bài toán không hề dễ dàng khi chọn đội hình ra sân ở World Cup 2026, đặc biệt với chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc nơi hàng thủ.

Những cái tên như Jules Kounde, Ibrahima Konate, William Saliba hay Malo Gusto không chỉ là trụ cột tại CLB chủ quản mà còn thuộc nhóm hậu vệ hàng đầu châu Âu hiện nay.

Kounde đang chơi cực kỳ nổi bật dưới thời Hansi Flick tại Barcelona, trong khi Konate đã trở thành chốt chặn đáng tin cậy bên cạnh Virgil Van Dijk ở Liverpool. Về phần Saliba, trung vệ này tiếp tục đóng vai trò then chốt nơi hàng thủ của Mikel Arteta tại Arsenal.

Saliba là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ ĐT Pháp

Deschamps chắc chắn sẽ phải đau đầu khi lựa chọn hàng phòng ngự tối ưu, nhưng đó rõ ràng là “cơn đau đầu dễ chịu” với bất kỳ HLV nào.

Danh sách triệu tập của ĐT Pháp chuẩn bị cho World Cup 2026

