Iran ra 10 điều kiện để dự World Cup, FIFA và chủ nhà Mỹ khó xử

Iran tuyên bố muốn dự World Cup

Hôm thứ Bảy, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) cho biết đội tuyển nước này vẫn sẽ tham dự World Cup 2026 (11/6 - 19/7), song yêu cầu FIFA và các quốc gia chủ nhà đưa ra một loạt bảo đảm liên quan đến việc tham dự giải đấu.

Trong tuyên bố mới nhất, FFIRI khẳng định Iran sẽ tham dự World Cup “mà không từ bỏ niềm tin, văn hóa và các giá trị của chúng tôi”, đồng thời nhấn mạnh các nước chủ nhà “phải tính đến những quan ngại của chúng tôi”.

Động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj bị từ chối nhập cảnh vào Canada trước thềm Đại hội FIFA hồi tháng trước.

LĐBĐ Iran sẵn sàng cử đội tuyển tới World Cup nếu được FIFA đáp ứng 10 điều kiện

Gửi tới FIFA 10 điều kiện

Sau đó, ông Taj tiết lộ Iran đã gửi tới FIFA 10 điều kiện để tham dự World Cup, giải đấu sẽ khởi tranh ngày 11/6 tại Mỹ, Mexico và Canada.

Trong số các yêu cầu được công bố có việc bảo đảm cấp thị thực cho toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức đi cùng đội tuyển, bao gồm cả những người từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

IRGC hiện bị Mỹ và Canada liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Quan hệ của ông Mehdi Taj với lực lượng này được cho là một trong những lý do khiến ông không được phép nhập cảnh vào Canada.

Ngoài vấn đề thị thực, Iran cũng yêu cầu bảo đảm về cách đối xử với đội tuyển quốc gia, bao gồm việc tôn trọng quốc kỳ và quốc ca Iran, cũng như tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và sân vận động trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

FIFA và các nước chủ nhà khó xử

Theo BBC, một số yêu cầu có thể nằm trong phạm vi ảnh hưởng của FIFA, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, nghi thức chính thức và việc hỗ trợ các đoàn tham dự trong thời gian thi đấu. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến cấp visa, kiểm soát biên giới hay rà soát an ninh cuối cùng vẫn thuộc thẩm quyền của chính phủ Mỹ, chứ không phải FIFA.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó tuyên bố các cầu thủ Iran sẽ được chào đón tại World Cup. Dù vậy, ông cũng cảnh báo những cá nhân có liên hệ với IRGC vẫn có thể bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ.

Điều này khiến FIFA rơi vào thế nhạy cảm khi phải cân bằng giữa việc bảo đảm quyền tham dự của các đội đã giành vé dự World Cup và những tình hình chính trị thực tế.

Một số yêu cầu khác của Liên đoàn Bóng đá Iran cũng được cho là khó thực thi trên thực tế. Theo các nguồn tin, phía Iran đề nghị các nhà báo tránh đặt câu hỏi ngoài phạm vi “các vấn đề kỹ thuật bóng đá”.

Tình hình phức tạp của bóng đá Iran

Tại Iran, ranh giới giữa bóng đá và chính trị thường không rõ ràng. Những vấn đề như lựa chọn đội hình, sự ủng hộ của công chúng với đội tuyển hay bầu không khí quanh các trận đấu đều có thể mang đồng thời yếu tố thể thao và chính trị.

Điều này từng thể hiện tại Asian Cup nữ diễn ra ở Australia hồi tháng 3, khi một số cầu thủ Iran tìm cách xin tị nạn, dẫn tới căng thẳng ngoại giao. Có 7 thành viên đội tuyển được cấp thị thực nhân đạo tại Australia, nhưng sau đó 5 người đã đổi ý và trở về nước.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam Iran Amir Ghalenoei gần đây cũng thừa nhận bầu không khí mang màu sắc chính trị có thể xuất hiện trong một số trận đấu của Iran tại World Cup.

FIFA đang đang nỗ lực giúp World Cup diễn ra đúng kế hoạch

FIFA quyết tâm đưa World Cup "về đích" an toàn

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Iran sẽ rút lui khỏi giải đấu. Những diễn biến mới nhất cho thấy các cuộc đàm phán giữa FIFA, chính quyền Tehran và phía Mỹ đang trở nên phức tạp hơn trước thềm kỳ World Cup lớn nhất lịch sử.

Bất chấp những tranh cãi liên quan tới Iran, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn khẳng định lịch trình World Cup sẽ diễn ra theo kế hoạch. Cơ quan tối cao của bóng đá thế giới kỳ vọng các quốc gia tham dự sẽ hoàn thành các trận đấu bất kể tình hình chính trị, đồng thời nỗ lực giải quyết thách thức về hậu cần liên quan đến công tác tổ chức.

ĐT Iran đóng quân tại Tucson, Arizona, nằm cùng bảng G với New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Theo kế hoạch, đại diện Tây Á ​​sẽ bắt đầu hành trình World Cup bằng cuộc chạm trán New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15/6.