Người đẹp Moon Võ 2 ngày giành 3 danh hiệu pickleball, diễn viên Lilly Luta lần đầu có cúp

🏆 Người đẹp Moon Võ hai ngày giành 3 danh hiệu pickleball

Được xem là một trong những người đẹp nổi tiếng chơi pickleball có thể lực đáng nể nhờ nhiều năm liền tập luyện thể thao, đặc biệt là yoga, Moon Võ một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình khi liên tiếp giành đến 3 danh hiệu pickleball chỉ trong vòng 2 ngày.

Cụ thể trong ngày 16/5, Moon Võ tham dự một giải đấu phong trào tại TP.HCM. Cô giành cú cúp danh hiệu nội dung đôi nữ trình độ 4.2 (cùng á hậu Đặng Thanh Ngân) và chức vô địch nội dung Icons (cùng tay vợt Hương Ly). Trong đó, trận bán kết thắng kịch tính 15-14 và chung kết thắng áp đảo 15-5. Một ngày sau đó, Moon Võ giành hạng Ba khi thi đấu nội dung đồng đội MLP tại một giải đấu phong trào khác cũng tổ chức ở TP.HCM.

Người đẹp chia sẻ dù lịch công việc khá bận rộn, cô vẫn dành thời gian cuối tuần để đi thi đấu để thỏa đam mê thể thao. Moon Võ cho biết điểm yếu lớn nhất của mình là tâm lý khi dễ bất bình tĩnh ở những trận đấu hay thời khắc quan trọng. Cô chia sẻ bản thân cố gắng thi đấu nhiều hơn để cải thiện điều này.

👑 Diễn viên xinh đẹp Lilly Luta lần đầu có cúp chuyên môn

Trên trang cá nhân của mình, Lilly Luta vui mừng chia sẻ việc bản thân cùng người đồng đội là siêu mẫu Trúc Nguyễn đã giành hạng Ba nội dung đôi nữ Series A tại giải Broaden Celerity Cup 2026 diễn ra cuối tuần vừa qua tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên, nữ diễn viên xinh đẹp này có được một danh hiệu pickleball bằng thi đấu sau khoảng 8 tháng bén duyên với bộ môn này.

“Dù chơi pickleball cũng một thời gian nhưng do bận lịch quay phim, tôi hầu như không tập luyện đều đặn nên trình độ tiến bộ không được nhanh như bạn bè. Tôi đã tham dự khoảng 5 giải như chỉ được những giải phong cách, hoa khôi…Đây là lần đầu tôi lên bục bằng chuyên môn nên rất vui mừng và hạnh phúc. Tôi cảm ơn đồng đội đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong giải đấu”, Lilly Luta chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết trong thời gian tới, cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện. Cô hy vọng danh hiệu đầu tiên này sẽ tạo tiền đề để cô có thêm nhiều chiếc cúp pickleball nữa.