Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

Moto3: Không thể ngăn cản Quiles

Chuỗi phong độ hủy diệt của Maximo Quiles (Gaviota Aspar Team) tiếp tục kéo dài tại Tây Ban Nha với chiến thắng thứ 3 liên tiếp đầy kịch tính tại Barcelona, qua đó nới rộng khoảng cách trên BXH lên thành 64 điểm chỉ sau 6 chặng đua.

Quiles đang tỏ ra quá mạnh với phần còn lại

Ngay khi xuất phát, tay đua giành Pole là Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) chiếm ưu thế góc cua đầu tiên và dẫn đầu vòng mở màn. Nhóm dẫn đầu gồm 9 tay đua được hình thành, liên tục cọ xát nảy lửa qua từng vòng đua. Đến giữa chặng, sự cạnh tranh gắt gao giữa nhóm trên vô tình tạo điều kiện cho nhóm thứ hai thu hẹp khoảng cách, đưa cả Marco Morelli và đặc biệt là Casey O’Gorman (bứt phá thần kỳ từ vị trí thứ 24) vào cuộc đua giành podium.

Sau khi chủ động chạy lùi lại để quan sát đối thủ, Quiles bắt đầu tăng tốc khi cuộc đua còn 4 vòng để chiếm ngôi đầu. Mọi sự chú ý đổ dồn vào góc cua cuối cùng của đường đua. David Muñoz chớp thời cơ cực nhanh, thực hiện pha tấn công táo bạo vào phía trong để cướp ngôi đầu của Quiles.

Tuy nhiên, một pha loạng choạng mất lái sau đó đã khiến anh mất đà. Quiles tận dụng sai lầm này để vọt lên trong màn tăng tốc về vạch đích, hoàn tất cú hat-trick chiến thắng đầy cảm xúc. Sự cố của Muñoz còn khiến anh bị Alvaro Carpe (xuất phát từ P13) vượt qua ngay trước vạch đích để chiếm P2.

Brian Uriarte xếp thứ 4 (thành tích tốt nhất sự nghiệp), theo sau lần lượt là Almansa và Morelli. Hakim Danish về đích thứ 7, trong khi Adrian Fernandez chỉ cán đích thứ 9. Casey O’Gorman chốt lại top 10 sau một ngày đua đầy quả cảm.

Moto2: Gonzalez đánh bại Vietti, củng cố ngôi đầu bảng tổng sắp

Cuộc đua Moto2 đã cống hiến cho người hâm mộ màn so tài đỉnh cao giữa Manuel Gonzalez và Celestino Vietti. Chiến thắng nghẹt thở với cách biệt chỉ 0,2 giây đã giúp Gonzalez nới rộng khoảng cách điểm số trên BXH. Trong khi đó, Izan Guevara cũng để lại dấu ấn đậm nét từ vị trí xuất phát P11 để giành podium ngay trên sân nhà.

Gonzalez củng cố P1 trên bảng xếp hạng

Ngay sau khi đèn tín hiệu vụt tắt, Celestino Vietti và Manuel Gonzalez lao vào cuộc đấu giành P1 với tay đua người Ý chiếm ưu thế ở cua 2. Ở phía sau, Ivan Ortola nhanh chóng chiếm vị trí thứ 3, trong khi cặp đôi Izan Guevara và David Alonso có pha xuất phát thần sầu để lọt vào top 7 dù xuất phát ngoài top 10.

Guevara tiếp tục phong độ cao khi vượt qua Alonso Lopez cho vị trí thứ 4. Vietti bắt đầu tăng tốc mạnh mẽ. Đến vòng thứ 10, anh đã bỏ xa Gonzalez và Ortola 0,7 giây. Khi cuộc đua bước vào nửa sau, lốp bắt đầu xuống cấp và khoảng cách của Vietti bị thu hẹp dần. Khi cuộc đua còn 5 vòng, Ortola có dấu hiệu hụt hơi và bị tụt lại phía sau 1,5 giây, biến cuộc đua thành sàn đấu tay đôi giữa Vietti và Gonzalez.

Nhận thấy Vietti gặp khó do mất độ bám lốp, Gonzalez lập tức tung đòn tấn công quyết định tại cua 1 khi cuộc đua còn 3 vòng. Bất chấp nỗ lực bám đuổi điên cuồng của Vietti, Gonzalez vẫn duy trì khoảng cách 0,3 giây khi bước vào vòng đua cuối cùng. Vietti đã cố gắng tìm kiếm cơ hội áp sát nhưng khoảng cách là không đủ gần để thực hiện một pha vượt mạo hiểm.

Manuel Gonzalez xuất sắc bảo vệ vị trí để cán đích đầu tiên, mang về chiến thắng thứ hai trong mùa giải. Guevara đánh bại Ortola để chiếm P3 trên podium. Vị trí thứ 5 thuộc về nhà cựu vô địch chặng đua này năm 2025 – Daniel Holgado, theo sau là người đồng đội David Alonso. Với kết quả này, Gonzalez sẽ hành quân đến chặng Mugello tiếp theo với lợi thế 18,5 điểm so với người bám đuổi gần nhất là Guevara.

MotoGP: Di Giannantonio chiến thắng lần đầu sau gần 3 năm

Marquez chiến thắng cuộc đua Sprint cảm xúc

Cuộc đua Sprint chứng kiến Alex Marquez (Gresini) đánh bại Pedro Acosta (KTM) với cách biệt vỏn vẹn 0,041 giây – kỷ lục sít sao nhất lịch sử cuộc đua Sprint. Fabio Di Giannantonio xếp thứ 3 khi chỉ kém người chiến thắng 0,4 giây.

Ngay khi xuất phát, tai nạn đã khiến Brad Binder và Joan Mir phải bỏ cuộc sớm. Bước ngoặt lớn của cuộc đua vô địch xảy ra ở cua 10 vòng 3 khi Jorge Martin ngã ngựa đầy đáng tiếc, đây là cú ngã thứ tư của anh trong tuần đua này.

Ở nhóm đầu, Alex Marquez và Acosta tạo nên cuộc rượt đuổi nghẹt thở đến tận góc cua cuối cùng. Bằng khả năng phòng thủ kiên cường, A.Marquez giữ vững vị trí trước sức ép lớn từ đối thủ để giành vàng Sprint trên sân nhà. Trong khi đó, Marco Bezzecchi chỉ về đích thứ 9, nới rộng khoảng cách với Martin thêm 1 điểm.

Aldeguer xuất sắc về thứ 2

Cuộc đua chính ngày Chủ nhật đã diễn ra với kịch bản điên rồ và hỗn loạn chưa từng có, bị gián đoạn bởi hai lần phất cờ đỏ và hàng loạt tai nạn nghiêm trọng của các ứng cử viên vô địch.

Mở đầu cuộc đua, Pedro Acosta và Raul Fernandez cống hiến màn rượt đuổi nghẹt thở ở nhóm đầu. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở vòng 12 khi chiếc xe của Acosta đột ngột mất công suất trên đoạn thẳng. Alex Marquez từ phía sau không kịp phản ứng đã đâm thẳng vào đuôi xe Acosta ở tốc độ cao. Cú đâm khiến chiếc Ducati vỡ nát, mảnh vỡ tràn ngập đường đua khiến Fabio Di Giannantonio ngã do bị chiếc lốp xe va trúng. Cờ đỏ đầu tiên xuất hiện, Alex Marquez phải nhập viện khẩn cấp nhưng may mắn chấn thương không quá nặng.

Khi cuộc đua khởi động lại với 13 vòng, vụ va chạm liên hoàn ngay tại cua 1 giữa Luca Marini, Francesco Bagnaia và Johann Zarco tiếp tục khiến cờ đỏ phất lên lần hai. Zarco dính chấn thương chân trái và cũng phải lên xe cứu thương.

Vụ tai nạn kinh hoàng của A.Marquez

Ở lần xuất phát thứ 3 (12 vòng), kịch tính tiếp tục khi Raul Fernandez và Jorge Martin va chạm tại cua 5 và cùng lao vào bãi sỏi, tự tay ném đi cơ hội cạnh tranh chiến thắng. Lúc này, Di Giannantonio (VR46) – dù vẫn còn bị đau sau vụ tai nạn trước đó – đã thực hiện một màn bứt phá thần kỳ. Khi cuộc đua còn 3 vòng, tay đua người Ý tung cú vượt tại cua 10 để giật lấy ngôi đầu từ Acosta và băng băng về đích, mang về chiến thắng đầu tiên kể từ chặng Qatar 2023.

Vòng đua cuối cùng chứng kiến bi kịch tột cùng của Acosta. Sau khi bị Joan Mir và Fermin Aldeguer đẩy xuống vị trí thứ 4, Acosta đã bị Ai Ogura đâm ngã ngay tại góc cua cuối cùng sau một nỗ lực tấn công của tay lái Nhật Bản.

Mặc dù Joan Mir và Fermin Aldeguer là những người cán đích tiếp theo sau Di Giannantonio, cục diện podium đã thay đổi hoàn toàn sau cuộc đua. Joan Mir phải nhận án phạt do vi phạm áp suất lốp thấp, qua đó Bagnaia được đôn lên P3 đầy may mắn. Marco Bezzecchi cán đích ở vị trí thứ 4, giúp anh tiếp tục giữ vững ngôi đầu BXH sau chặng 6.

Kết quả chi tiết chặng Catalan GP 2026

BXH cá nhân sau chặng 6