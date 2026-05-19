Lamine Yamal phục hồi thần tốc trước thềm World Cup 2026

Cuối tháng 4 vừa qua, Yamal đã gặp phải chấn thương cơ đùi nghiêm trọng (tổn thương cơ nhị đầu đùi trái), buộc anh phải nói lời chia tay sớm với phần còn lại của mùa giải cấp CLB. Thời điểm đó, các chẩn đoán ban đầu dự báo Yamal sẽ phải ngồi ngoài 4-6 tuần, làm dấy lên nỗi sợ hãi rằng anh sẽ bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vì thời gian khởi tranh đã quá cận kề.

Tuy nhiên, những tin tức mới nhất từ đội ngũ y tế đã dập tắt mọi hoài nghi. Quá trình hồi phục sức khỏe của Lamine Yamal đang diễn ra nhanh và thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Các bác sĩ xác nhận thể trạng của anh đang tiến triển vượt bậc và hoàn toàn có thể tham dự World Cup mà không gặp bất kỳ biến chứng nào. Thậm chí, ban huấn luyện rất lạc quan về khả năng anh có thể đủ sức đá chính ngay từ trận mở màn giải đấu.

Mặc dù Yamal đang bình phục mạnh mẽ, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đề cao sự thận trọng tối đa để bảo vệ sức khỏe cho anh và tránh nguy cơ tái phát. HLV Luis de la Fuente quyết định sẽ không mạo hiểm sử dụng anh trong các trận giao hữu sắp tới với Iraq và Peru. Mục tiêu tối thượng của La Roja là để Yamal tiếp tục dưỡng thương và tích lũy 100% thể lực cho trận ra quân chính thức gặp Cape Verde vào ngày 15/6.

Bản thân thần đồng 18 tuổi này cũng ý thức được tình hình. Anh tuyên bố khi xem trận Real Betis vs Barca vào rạng sáng nay: "Tôi sẽ không đụng đến trái bóng từ nay tới khi World Cup khởi tranh".

Sự trở lại khỏe mạnh của Yamal có ý nghĩa sống còn đối với Tây Ban Nha. Không chỉ sở hữu tài năng thiên bẩm, anh còn là hạt nhân chiến thuật trong hệ thống của HLV De la Fuente nhờ khả năng quấy phá, mở khoảng trống và tạo ra lối chơi trực diện. Có được một Yamal sung sức nhất, tham vọng chinh phục Cúp vàng thế giới của đội tuyển xứ sở đấu bò chắc chắn sẽ được tiếp thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ.