Lamine Yamal phục hồi thần tốc trước thềm World Cup 2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
AFC Bournemouth vs Manchester City
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Lamine Yamal phục hồi thần tốc trước thềm World Cup 2026

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Tây Ban Nha Lamine Yamal

Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vừa đón nhận một thông tin cực kỳ tích cực. Ngôi sao trẻ Lamine Yamal, người từng gây lo ngại lớn khi dính chấn thương ở giai đoạn cuối mùa giải La Liga, đang có những bước tiến triển xuất sắc về sức khỏe và được kỳ vọng sẽ đạt thể trạng hoàn hảo tại World Cup 2026.

Lamine Yamal phục hồi thần tốc trước thềm World Cup 2026 - 1

Cuối tháng 4 vừa qua, Yamal đã gặp phải chấn thương cơ đùi nghiêm trọng (tổn thương cơ nhị đầu đùi trái), buộc anh phải nói lời chia tay sớm với phần còn lại của mùa giải cấp CLB. Thời điểm đó, các chẩn đoán ban đầu dự báo Yamal sẽ phải ngồi ngoài 4-6 tuần, làm dấy lên nỗi sợ hãi rằng anh sẽ bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vì thời gian khởi tranh đã quá cận kề.

Tuy nhiên, những tin tức mới nhất từ đội ngũ y tế đã dập tắt mọi hoài nghi. Quá trình hồi phục sức khỏe của Lamine Yamal đang diễn ra nhanh và thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Các bác sĩ xác nhận thể trạng của anh đang tiến triển vượt bậc và hoàn toàn có thể tham dự World Cup mà không gặp bất kỳ biến chứng nào. Thậm chí, ban huấn luyện rất lạc quan về khả năng anh có thể đủ sức đá chính ngay từ trận mở màn giải đấu.

Lamine Yamal phục hồi thần tốc trước thềm World Cup 2026 - 2

Mặc dù Yamal đang bình phục mạnh mẽ, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đề cao sự thận trọng tối đa để bảo vệ sức khỏe cho anh và tránh nguy cơ tái phát. HLV Luis de la Fuente quyết định sẽ không mạo hiểm sử dụng anh trong các trận giao hữu sắp tới với Iraq và Peru. Mục tiêu tối thượng của La Roja là để Yamal tiếp tục dưỡng thương và tích lũy 100% thể lực cho trận ra quân chính thức gặp Cape Verde vào ngày 15/6.

Bản thân thần đồng 18 tuổi này cũng ý thức được tình hình. Anh tuyên bố khi xem trận Real Betis vs Barca vào rạng sáng nay: "Tôi sẽ không đụng đến trái bóng từ nay tới khi World Cup khởi tranh".

Sự trở lại khỏe mạnh của Yamal có ý nghĩa sống còn đối với Tây Ban Nha. Không chỉ sở hữu tài năng thiên bẩm, anh còn là hạt nhân chiến thuật trong hệ thống của HLV De la Fuente nhờ khả năng quấy phá, mở khoảng trống và tạo ra lối chơi trực diện. Có được một Yamal sung sức nhất, tham vọng chinh phục Cúp vàng thế giới của đội tuyển xứ sở đấu bò chắc chắn sẽ được tiếp thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ.

Barcelona rước cúp La Liga được 750.000 fan chào đón, Yamal trêu tức Real
Barcelona rước cúp La Liga được 750.000 fan chào đón, Yamal trêu tức Real

Các CĐV cũng như dàn sao Barcelona để lại hình ảnh đáng chú ý trong ngày đội chủ sân Camp Nou thực hiện rước cúp vô địch La Liga mùa giải 2025/26.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/05/2026 07:07 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN