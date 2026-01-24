Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đình Bắc bị AFC treo giò, lỡ hẹn trận ĐT Việt Nam quyết đấu Malaysia

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026 Nguyễn Đình Bắc

Đình Bắc trải qua một trận đấu đầy cảm xúc khi vừa ghi dấu ấn đậm nét, vừa trở thành tâm điểm với tấm thẻ đỏ trực tiếp khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba của U23 châu Á 2026.

Đình Bắc lên tiếng xin lỗi đồng đội và người hâm mộ

Ở trận tranh hạng ba U23 châu Á gặp U23 Hàn Quốc, Đình Bắc tiếp tục sắm vai nhân vật chính của U23 Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 là người kiến tạo để Quốc Việt mở tỷ số, trước khi tự mình ghi siêu phẩm đá phạt, đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1.

Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối trận. Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương. Việc mất người đúng thời điểm nhạy cảm khiến U23 Việt Nam không thể chống đỡ sức ép liên tục và bị U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ hiệp hai.

Bước vào 2 hiệp phụ trong thế thiếu người, U23 Việt Nam phải lùi sâu đội hình, căng mình phòng ngự trước sức ép lớn từ đối thủ. Dù gặp vô vàn khó khăn, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn kiên cường giữ được tỷ số 2-2, qua đó kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu 11m đầy may rủi.

Trên chấm 11m, U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng nghẹt thở 7-6, khép lại hành trình tại giải bằng tấm HCĐ đầy cảm xúc. Chia sẻ sau trận đấu, khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu 11m, Đình Bắc nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ biết cầu nguyện để đội giành chiến thắng. Tôi thành thật xin lỗi với tấm thẻ đỏ của mình khiến đồng đội phải rất vất vả.”

Đình Bắc bị treo giò, lỡ hẹn trận Việt Nam – Malaysia

Dù góp công lớn trong chiến thắng, tấm thẻ đỏ trực tiếp nói trên khiến Đình Bắc nhiều khả năng phải nhận án phạt nặng từ AFC. Theo các quy định kỷ luật, tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội có thể bị treo giò ít nhất 2 trận ở các giải đấu chính thức cấp độ các ĐTQG trong hệ thống giải AFC tổ chức.

Điều này đồng nghĩa Đình Bắc chắc chắn không thể góp mặt trong màu áo ĐT Việt Nam ở trận gặp Malaysia tại lượt đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31/3 trên sân Thiên Trường. Không chỉ mất Đình Bắc, ĐT Việt Nam còn thiếu vắng trung vệ Phạm Lý Đức.

Trước đó, Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc vì hành vi đánh nguội cầu thủ đối phương, bị AFC phạt 1.000 USD và treo giò 3 trận. Nhận xét về chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Đình Bắc hôm nay đã ghi bàn và có lẽ do quá hưng phấn nên dẫn tới sai sót để bị đuổi khỏi sân.

Đó là tình thế rất khó khăn. Nhưng tôi vẫn tin tưởng các cầu thủ của mình, dù chỉ còn 10 người, họ vẫn cố gắng giữ thế trận tới cùng”.

Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 09:54 AM (GMT+7)
