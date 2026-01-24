Vượt qua U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam thiết lập nhiều cột mốc lịch sử

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Vượt qua U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam thiết lập nhiều cột mốc lịch sử

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Ngoài vị trí thứ ba tại VCK U23 châu Á 2026, chiến thắng trước U23 Hàn Quốc cũng giúp U23 Việt Nam tạo nên nhiều cột mốc đáng nhớ trong lịch sử.

Vượt qua U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam thiết lập nhiều cột mốc lịch sử - 1

Trận tranh hạng ba của VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cách chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức chỉ vài chục giây. Mặc dù để U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn kiên cường giữ vững tỷ số trong tình thế thiếu người, sau đó đánh bại đối thủ 7-6 ở loạt sút luân lưu.

Như vậy, U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc sau 9 lần gặp gỡ (6 trận chính thức và 3 trận giao hữu) với kết quả hòa 3, thua 6. Nếu chỉ tính các trận chính thức, U23 Việt Nam từng thua 0-2 ở vòng bảng Asiad 2006, cũng với tỷ số 0-2 ở vòng loại U23 châu Á 2012, hai lần thua 1-2 ở vòng loại U23 châu Á năm 2017 và vòng bảng U23 châu Á 2018, 1-3 ở bán kết Asiad 2018. Trận hòa duy nhất (1-1) là tại vòng bảng U23 châu Á 2022.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên các đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba ở giải châu lục, sau thất bại 2-4 của đội U16 Việt Nam trước U16 Nhật Bản ở U16 châu Á 2000 và trận thua luân lưu UAE tại Asiad 2018 của đội Olympic Việt Nam.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc cũng là trận thắng thứ 11 (tính cả luân lưu) của U23 Việt Nam qua 6 kỳ tham dự VCK U23 châu Á. Con số này vượt xa tổng kết hợp của các đội bóng Đông Nam Á từng dự giải với chỉ 7 trận (Thái Lan 3, Indonesia 3, Malaysia 1, Myanmar 0), một lần nữa nhấn mạnh vai trò đầu tàu của Việt Nam tại sân chơi châu lục dành cho lứa trẻ.

Cũng tại VCK U23 châu Á 2026, đội quân của HLV Kim Sang-sik đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng sau 6 trận, vượt qua thành tích 8 bàn của thầy trò HLV Park Hang-seo tại chiến tích Thường Châu năm 2018, qua đó xác lập kỷ lục mới về số bàn thắng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Cuối cùng, sau huy chương Đồng ở VCK U23 châu Á 2026 và huy chương Bạc năm 2018, U23 Việt Nam là đội thứ 6 châu Á từng ít nhất 2 lần giành huy chương, sau U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc và U23 Iraq. Tại Đông Nam Á, ngoài U23 Việt Nam chỉ có U23 Indonesia từng lọt vào tốp 4, nhưng thua trận tranh hạng ba.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U23 Việt Nam là đội tuyển sút luân lưu vĩ đại nhất lịch sử U23 châu Á (Clip tin nóng)
U23 Việt Nam là đội tuyển sút luân lưu vĩ đại nhất lịch sử U23 châu Á (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng) U23 Việt Nam không có đối thủ về sút luân lưu trong lịch sử U23 châu Á, khi đây đã là lần thứ 3 các cầu thủ Việt Nam thắng trong loạt...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 05:28 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN