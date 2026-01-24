Vượt qua U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam thiết lập nhiều cột mốc lịch sử

Trận tranh hạng ba của VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cách chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức chỉ vài chục giây. Mặc dù để U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn kiên cường giữ vững tỷ số trong tình thế thiếu người, sau đó đánh bại đối thủ 7-6 ở loạt sút luân lưu.

Như vậy, U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc sau 9 lần gặp gỡ (6 trận chính thức và 3 trận giao hữu) với kết quả hòa 3, thua 6. Nếu chỉ tính các trận chính thức, U23 Việt Nam từng thua 0-2 ở vòng bảng Asiad 2006, cũng với tỷ số 0-2 ở vòng loại U23 châu Á 2012, hai lần thua 1-2 ở vòng loại U23 châu Á năm 2017 và vòng bảng U23 châu Á 2018, 1-3 ở bán kết Asiad 2018. Trận hòa duy nhất (1-1) là tại vòng bảng U23 châu Á 2022.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên các đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba ở giải châu lục, sau thất bại 2-4 của đội U16 Việt Nam trước U16 Nhật Bản ở U16 châu Á 2000 và trận thua luân lưu UAE tại Asiad 2018 của đội Olympic Việt Nam.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc cũng là trận thắng thứ 11 (tính cả luân lưu) của U23 Việt Nam qua 6 kỳ tham dự VCK U23 châu Á. Con số này vượt xa tổng kết hợp của các đội bóng Đông Nam Á từng dự giải với chỉ 7 trận (Thái Lan 3, Indonesia 3, Malaysia 1, Myanmar 0), một lần nữa nhấn mạnh vai trò đầu tàu của Việt Nam tại sân chơi châu lục dành cho lứa trẻ.

Cũng tại VCK U23 châu Á 2026, đội quân của HLV Kim Sang-sik đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng sau 6 trận, vượt qua thành tích 8 bàn của thầy trò HLV Park Hang-seo tại chiến tích Thường Châu năm 2018, qua đó xác lập kỷ lục mới về số bàn thắng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Cuối cùng, sau huy chương Đồng ở VCK U23 châu Á 2026 và huy chương Bạc năm 2018, U23 Việt Nam là đội thứ 6 châu Á từng ít nhất 2 lần giành huy chương, sau U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc và U23 Iraq. Tại Đông Nam Á, ngoài U23 Việt Nam chỉ có U23 Indonesia từng lọt vào tốp 4, nhưng thua trận tranh hạng ba.

