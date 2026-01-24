Hai tuyển thủ U23 Việt Nam bị kiểm tra doping sau trận thắng Hàn Quốc là ai?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Hai tuyển thủ U23 Việt Nam bị kiểm tra doping sau trận thắng Hàn Quốc là ai?

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trên loạt sút luân lưu 11m đã mang đến những khoảnh khắc cảm xúc vỡ òa cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Thế nhưng, trong khi các đồng đội nán lại sân để ăn mừng, hai tuyển thủ Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn lại buộc phải rời đi vì được ban tổ chức lựa chọn kiểm tra doping.

Khoảnh khắc lỡ nhịp ăn mừng sau chiến thắng kịch tính

Ngay sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc khép lại với chiến thắng 7-6 trên loạt sút luân lưu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ niềm vui ngay trên sân lẫn phòng thay đồ với tấm huy chương đồng U23 châu Á 2026 quý giá. Tuy nhiên, giữa thời khắc đầy cảm xúc ấy, Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn chỉ có ít phút ăn mừng cùng toàn đội.

Thanh Nhàn thực hiện cú sút luân lưu 11m quyết định giúp U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc.

Thanh Nhàn thực hiện cú sút luân lưu 11m quyết định giúp U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc.

Theo đó, hai tuyển thủ U23 Việt Nam được ban tổ chức lựa chọn đi kiểm tra doping, một quy trình bắt buộc được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) áp dụng sau mỗi trận đấu. Người trực tiếp đưa Văn Thuận và Thanh Nhàn đi làm thủ tục kiểm tra là bác sĩ Nguyễn Trường An của U23 Việt Nam.

Ở cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc, Lê Văn Thuận được HLV Kim Sang Sik tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu. Cầu thủ này thi đấu năng nổ, đảm nhiệm tốt vai trò của mình trong suốt phần lớn thời gian trận đấu, trước khi được rút ra nghỉ ở phút 82.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Nhàn chỉ được tung vào sân ở phút 94, khi trận đấu bước vào giai đoạn U23 Việt Nam phải gồng mình với chỉ 10 người trên sân đấu với 11 người của U23 Hàn Quốc, sau khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ rời sân ở cuối trận. Thanh Nhàn vào thay cho trung vệ Đức Anh, góp phần gia cố đội hình U23 Việt Nam trong thời điểm quyết định.

Quả sút quyết định trên chấm 11m

Dù không thi đấu nhiều phút trên sân, Nguyễn Thanh Nhàn vẫn để lại dấu ấn đặc biệt. Chính cầu thủ này là người được HLV Kim Sang Sik tin tưởng giao thực hiện quả sút quyết định trong loạt luân lưu 11m.

Trước áp lực lớn, Thanh Nhàn đã thực hiện thành công cú đá của mình, qua đó giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 7-6 trước U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc ấy, thay vì hòa mình vào niềm vui chung cùng đồng đội, Thanh Nhàn cùng Văn Thuận phải rời sân để hoàn tất thủ tục kiểm tra doping.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng lịch sử trước U23 Hàn Quốc, giành hạng ba U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng lịch sử trước U23 Hàn Quốc, giành hạng ba U23 châu Á 2026.

Theo quy định của AFC, việc kiểm tra doping được tiến hành thường xuyên sau mỗi trận đấu và các cầu thủ được lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. Hoạt động này không dựa trên yếu tố chuyên môn, thời lượng thi đấu hay vai trò của cầu thủ trong trận đấu.

Việc Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn được chọn kiểm tra doping vì thế là điều hoàn toàn bình thường trong khuôn khổ giải đấu. Dù không thể ăn mừng trọn vẹn cùng toàn đội ngay sau chiến thắng lịch sử, nhưng Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn vẫn là những nhân tố góp phần quan trọng tạo nên trận thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

Trong ngày hôm nay (24/1), U23 Việt Nam sẽ chia thành hai nhóm để lên đường trở về Việt Nam.Nhóm 1 di chuyển trên chuyến bay QR 984 theo hành trình Doha – Hà Nội, dự kiến hạ cánh lúc 19h45 ngày 24/1 tại ga quốc tế sân bay Nội Bài. Nhóm 2 di chuyển trên chuyến bay QR 982, cũng theo hành trình Doha – Hà Nội, dự kiến hạ cánh lúc 6h55 ngày 25/1/2026 tại ga quốc tế sân bay Nội Bài.

Chùm ảnh U23 Việt Nam kiên cường hạ U23 Hàn Quốc giành hạng ba châu Á
Chùm ảnh U23 Việt Nam kiên cường hạ U23 Hàn Quốc giành hạng ba châu Á

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường trước U23 Hàn Quốc, qua đó khép lại hành trình đầy cảm xúc ở U23 châu Á 2026 với tấm huy...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 08:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN