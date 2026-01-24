Hai tuyển thủ U23 Việt Nam bị kiểm tra doping sau trận thắng Hàn Quốc là ai?

Khoảnh khắc lỡ nhịp ăn mừng sau chiến thắng kịch tính

Ngay sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc khép lại với chiến thắng 7-6 trên loạt sút luân lưu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ niềm vui ngay trên sân lẫn phòng thay đồ với tấm huy chương đồng U23 châu Á 2026 quý giá. Tuy nhiên, giữa thời khắc đầy cảm xúc ấy, Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn chỉ có ít phút ăn mừng cùng toàn đội.

Thanh Nhàn thực hiện cú sút luân lưu 11m quyết định giúp U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc.

Theo đó, hai tuyển thủ U23 Việt Nam được ban tổ chức lựa chọn đi kiểm tra doping, một quy trình bắt buộc được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) áp dụng sau mỗi trận đấu. Người trực tiếp đưa Văn Thuận và Thanh Nhàn đi làm thủ tục kiểm tra là bác sĩ Nguyễn Trường An của U23 Việt Nam.

Ở cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc, Lê Văn Thuận được HLV Kim Sang Sik tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu. Cầu thủ này thi đấu năng nổ, đảm nhiệm tốt vai trò của mình trong suốt phần lớn thời gian trận đấu, trước khi được rút ra nghỉ ở phút 82.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Nhàn chỉ được tung vào sân ở phút 94, khi trận đấu bước vào giai đoạn U23 Việt Nam phải gồng mình với chỉ 10 người trên sân đấu với 11 người của U23 Hàn Quốc, sau khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ rời sân ở cuối trận. Thanh Nhàn vào thay cho trung vệ Đức Anh, góp phần gia cố đội hình U23 Việt Nam trong thời điểm quyết định.

Quả sút quyết định trên chấm 11m

Dù không thi đấu nhiều phút trên sân, Nguyễn Thanh Nhàn vẫn để lại dấu ấn đặc biệt. Chính cầu thủ này là người được HLV Kim Sang Sik tin tưởng giao thực hiện quả sút quyết định trong loạt luân lưu 11m.

Trước áp lực lớn, Thanh Nhàn đã thực hiện thành công cú đá của mình, qua đó giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 7-6 trước U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc ấy, thay vì hòa mình vào niềm vui chung cùng đồng đội, Thanh Nhàn cùng Văn Thuận phải rời sân để hoàn tất thủ tục kiểm tra doping.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng lịch sử trước U23 Hàn Quốc, giành hạng ba U23 châu Á 2026.

Theo quy định của AFC, việc kiểm tra doping được tiến hành thường xuyên sau mỗi trận đấu và các cầu thủ được lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. Hoạt động này không dựa trên yếu tố chuyên môn, thời lượng thi đấu hay vai trò của cầu thủ trong trận đấu.

Việc Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn được chọn kiểm tra doping vì thế là điều hoàn toàn bình thường trong khuôn khổ giải đấu. Dù không thể ăn mừng trọn vẹn cùng toàn đội ngay sau chiến thắng lịch sử, nhưng Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn vẫn là những nhân tố góp phần quan trọng tạo nên trận thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

Trong ngày hôm nay (24/1), U23 Việt Nam sẽ chia thành hai nhóm để lên đường trở về Việt Nam.Nhóm 1 di chuyển trên chuyến bay QR 984 theo hành trình Doha – Hà Nội, dự kiến hạ cánh lúc 19h45 ngày 24/1 tại ga quốc tế sân bay Nội Bài. Nhóm 2 di chuyển trên chuyến bay QR 982, cũng theo hành trình Doha – Hà Nội, dự kiến hạ cánh lúc 6h55 ngày 25/1/2026 tại ga quốc tế sân bay Nội Bài.