U23 Việt Nam đoạt hạng Ba U23 châu Á, được bầu Đức & VFF thưởng nóng 5 tỷ đồng

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 Bầu Đức U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã được thưởng nóng 5 tỷ đồng từ VFF và bầu Đức sau thành tích đoạt hạng Ba U23 châu Á.

U23 Việt Nam đã kết thúc hành trình đầy cảm xúc tại giải U23 châu Á với chiến thắng oanh liệt trong trận tranh hạng Ba trước U23 Hàn Quốc. 2 lần dẫn bàn nhưng 2 lần bị gỡ hòa, U23 Việt Nam mất Đình Bắc vì thẻ đỏ cuối hiệp 2 và rơi chiến thắng ở phút 90+7, nhưng đầy quả cảm tử thủ trong 30 phút hiệp phụ trước khi đánh bại đối phương 7-6 ở loạt luân lưu.

U23 Việt Nam đoạt hạng Ba U23 châu Á, được bầu Đức & VFF thưởng nóng 5 tỷ đồng - 1

U23 Việt Nam đoạt hạng Ba tại giải U23 châu Á 2026 và sẽ nhận số tiền thưởng hơn 9 tỷ đồng chỉ từ VFF và bầu Đức

Không được đánh giá cao từ đầu giải và hy vọng cao lắm chỉ là qua được vòng bảng với ngôi nhì bảng A, nhưng U23 Việt Nam đã toàn thắng vòng bảng và sau đó thắng nốt tại tứ kết. Thua đậm U23 Trung Quốc ở bán kết, U23 Việt Nam đối mặt với một U23 Hàn Quốc mạnh hơn hẳn nhưng đã tạo nên một thắng lợi lịch sử, cũng như một cột mốc đáng nhớ cho HLV Kim Sang Sik trước một đội tuyển tới từ quê nhà của chính ông.

Trong suốt hành trình, bên cạnh sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đã lặn lội sang tận Saudi Arabia, các cầu thủ U23 Việt Nam còn được trao những khoản thưởng to lớn cho từng chiến tích. Đội được VFF và ông bầu Đoàn Nguyên Đức thưởng 3,1 tỷ đồng sau khi lần lượt vượt qua vòng bảng và tứ kết.

Tại bán kế, bầu Đức vẫn chi 1 tỷ đồng thưởng U23 Việt Nam dù đội không vượt qua được U23 Trung Quốc. Và sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc và ngôi thứ Ba giải U23 châu Á, VFF đã lập tức thưởng nóng 2 tỷ đồng, trong khi bầu Đức thưởng U23 Việt Nam tới 3 tỷ đồng.

Tổng cộng, 9,1 tỷ đồng tiền thưởng sẽ được trao cho U23 Việt Nam bởi VFF và bầu Đức sau hành trình khó quên tại Saudi Arabia. 

-24/01/2026 03:02 AM (GMT+7)
