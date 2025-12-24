Chủ tịch VFF bật mí việc AFC xử lý vụ Malaysia nhập tịch cầu thủ trái quy định

Theo giới chuyên môn khu vực, bóng đá Malaysia đang đứng trước giai đoạn đặc biệt khó khăn khi liên tiếp đối mặt với các án phạt nặng từ những tổ chức quản lý cao nhất của bóng đá thế giới và châu Á. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã ra quyết định hủy kết quả ba trận giao hữu của ĐT Malaysia, gồm các chiến thắng trước Singapore và Palestine, cùng trận hòa Cape Verde. Theo phán quyết này, toàn bộ các trận đấu nói trên đều bị coi là không hợp lệ và các đối thủ được xử thắng với tỷ số 3-0.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn tới loạt án phạt xuất phát từ những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến hồ sơ, giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FIFA thể hiện lập trường cứng rắn khi khẳng định các hồ sơ này không đáp ứng đầy đủ quy định về tư cách thi đấu quốc tế. Hệ quả trực tiếp là thứ hạng FIFA của ĐT Malaysia đã sụt giảm đáng kể khi bảng xếp hạng mới được công bố.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong lúc chia vui cùng U22 Việt Nam. Ảnh: Tam Ninh.

Trong bối cảnh đó, ngày 20/12, Tổng Thư ký AFC Windsor Paul John xác nhận cơ quan này vẫn tạo điều kiện để FAM có thời gian xử lý các vấn đề pháp lý tại CAS. Tuy nhiên, AFC cũng đặt ra mốc thời hạn chót là ngày 31/3/2026 để khép lại toàn bộ vụ việc, trùng với thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. Đây cũng là thời điểm ĐT Việt Nam dự kiến tiếp đón ĐT Malaysia trên sân nhà ở lượt trận cuối vòng loại thứ ba.

Trong chia sẻ mới đây với báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, ông cũng đang chờ AFC xử lý xong vụ gian lận cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia, qua đó chứng kiến ĐT Việt Nam giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

"Hiện chúng ta đã có 7 đội lọt vào vòng chung kết châu Á. Nếu AFC xử lý xong vụ gian lận cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia, dự kiến bóng đá Việt Nam sẽ có đội thứ 8 dự vòng chung kết châu Á. Tôi cũng đang đợi quyết định của AFC, hy vọng sắp đến, khi chứng cứ FIFA đưa ra quá rõ ràng”, vị Chủ tịch của VFF cho hay.

Đề cập tới thành công của bóng đá Việt Nam những năm gần đây, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, tất cả dựa trên hệ thống đào tạo trẻ bài bản đã được nâng cấp:

U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Tam Ninh.

"3 chức vô địch trong năm nay, thì cả 3 lần chúng ta đánh bại đội chủ nhà. Điều đó thể hiện bản lĩnh đáng khâm phục của các đội tuyển của chúng ta. Năm 2025 là năm đặc biệt khi tất cả những đội trẻ, đội tuyển của Việt Nam đều vượt qua vòng loại châu Á.

Quá trình chuẩn bị của bóng đá Việt Nam đã diễn ra từ cách đây nhiều năm với sự quyết liệt lớn. Chúng tôi đã nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ, tận dụng các quan hệ quốc tế để mang lại cho các đội tuyển những chuyến tập huấn ở các nước có nền bóng đá phát triển, được cọ xát với các đội tuyển chất lượng. VFF đã thực hiện công việc chuẩn bị cho các đội với khối lượng rất lớn, khoảng 14 chuyến tập huấn quốc tế ở các cấp độ, vì vậy tất cả các đội tuyển đã thi đấu thành công và có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Từ năm 2015 đến nay, sự chuẩn bị liên tục đó đã giúp bóng đá Việt Nam sản sinh các lớp kế cận đủ sức cạnh tranh ở đấu trường quốc tế. Sự xuất hiện thường xuyên của U23 ở đấu trường châu Á là thành công quan trọng của bóng đá Việt Nam.

VFF sẽ tiếp tục đầu tư cho các đội tuyển trẻ để hướng đến các giải đấu sắp tới. Đầu tiên là các cầu thủ lứa U20 Việt Nam, vì 2 năm tới, họ sẽ dự SEA Games và ASIAD”.