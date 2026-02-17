Mỹ nhân bóng chuyền "thấp bé nhẹ cân", diện bikini vẫn đẹp top đầu

“Libero nhỏ bé” với bảng thành tích khiến cả giải đấu nể phục

Trong thế giới bóng chuyền, nơi chiều cao và sức bật thường được xem là lợi thế tuyệt đối, Marija Popovic lại là một ngoại lệ đầy cuốn hút. Sinh ngày 20/8/1996 tại Serbia, sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m62 và cân nặng chỉ 53kg, Popovic, biệt danh “Popche” (tiếng Serbia có nghĩa: Dễ thương) vì thế thi đấu ở vị trí libero, nơi đòi hỏi phản xạ, óc phán đoán và sự bền bỉ hơn là thể hình vượt trội.

Marija Popovic (số 9) chơi ở vị trí libero

Xuất thân từ Trường Trung học Thể thao Belgrade, Marija sớm được đánh giá là một trong những libero trẻ xuất sắc nhất Serbia. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến khi quyết định sang Mỹ thi đấu bóng chuyền đại học, con đường mà ở quê nhà Serbia không dễ tiếp cận song song với việc học tập.

Tại East Tennessee State University (ETSU), Popovic nhanh chóng trở thành trụ cột hàng thủ. Cô hai lần giành danh hiệu Libero xuất sắc nhất SoCon (2017, 2018), Tân binh xuất sắc nhất năm và liên tục nằm trong đội hình tiêu biểu của giải. Những con số thống kê của Marija đặc biệt ấn tượng, trung bình trên 5 pha cứu bóng mỗi set ở nhiều mùa giải, từng có trận đạt tới 37 pha cứu bóng, thành tích khiến giới chuyên môn phải tán thán.

Sau ETSU, Marija tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại Đại học Pittsburgh rồi Iowa State. Năm 2021, cô được vinh danh là Libero xuất sắc nhất Big 12, lọt đội hình tiêu biểu khu vực AVCA All-Midwest. Dù “thấp bé nhẹ cân” so với mặt bằng chung, Popovic luôn là chốt chặn đáng tin cậy, góp công lớn vào những chiến thắng trước hàng loạt đối thủ mạnh tại NCAA.

Ngoài sân đấu, vẻ đẹp bikini “đốn tim” cộng đồng mạng

Nếu trên sân, Marija Popovic là biểu tượng của sự lì lợm và chắc chắn, thì ngoài đời, cô lại khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi vẻ đẹp nữ tính và quyến rũ. Trên mạng xã hội, đặc biệt là Instagram với hơn 10.000 người theo dõi, Popovic thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, du lịch và những khoảnh khắc diện bikini đầy tự tin.

Không sở hữu thân hình cao lớn kiểu “người mẫu thể thao”, Marija chinh phục ánh nhìn bằng vóc dáng săn chắc, cân đối và thần thái tươi sáng. Chính sự đối lập thú vị giữa hình ảnh “chiến binh phòng ngự” trên sân và vẻ đẹp mềm mại ngoài đời đã giúp cô được cộng đồng mạng ưu ái xếp vào nhóm những mỹ nhân bóng chuyền có ngoại hình nổi bật.

Hiện tại, bên cạnh việc thi đấu chuyên nghiệp (từng khoác áo nhiều CLB và đội bóng đại học danh tiếng), Marija Popovic còn theo đuổi con đường học vấn bài bản với bằng cử nhân kiến trúc. Điều đó càng làm hình ảnh của cô trở nên hấp dẫn, không chỉ đẹp, mà còn bản lĩnh, kỷ luật và học vấn cao.

Những hình ảnh đẹp về Marija (Nguồn Instagram nhân vật)