ĐT Việt Nam thăng tiến mạnh nhất thế giới, Malaysia lao dốc trên bảng xếp hạng FIFA

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang Sik

Tối 22/112, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chính thức công bố bảng xếp hạng FIFA mới nhất của các đội tuyển quốc gia. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào khu vực Đông Nam Á, nơi Malaysia “rơi tự do” vì bê bối nhập tịch, trong khi Việt Nam bất ngờ tăng tốc ngoạn mục.

🚨 Malaysia trả giá đắt vì dùng cầu thủ không hợp lệ

Trước đó ít ngày, FIFA ra phán quyết xử tuyển Malaysia thua 3 trận giao hữu gặp Cape Verde (29/5), Singapore (4/9) và Palestine (8/9). Nguyên nhân xuất phát từ việc đội bóng này sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu.

Malaysia bị FIFA phạt nặng vì vụ 7 cầu thủ nhập tịch "chui"

Malaysia bị FIFA phạt nặng vì vụ 7 cầu thủ nhập tịch "chui"

Do các trận đấu kể trên diễn ra trong khuôn khổ FIFA Days – thuộc thẩm quyền trực tiếp của FIFA – nên án phạt được áp dụng ngay lập tức. Từ thành tích 2 thắng, 1 hòa, Malaysia bị xử thua cả 3 trận, mất tổng cộng 22,52 điểm và tụt 5 bậc, từ hạng 116 xuống 121 thế giới.

Đáng chú ý, các trận Malaysia thắng Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup không nằm trong phạm vi quản lý của FIFA mà thuộc AFC. Vì vậy, dù FIFA đã đưa ra kết luận cuối cùng về vụ bê bối nhập tịch, cơ quan này không có quyền can thiệp hay thay đổi kết quả các trận đấu nói trên.

🚀 Việt Nam leo 3 bậc, áp sát top đầu châu Á

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam ghi nhận cú nhảy vọt 3 bậc, từ hạng 110 lên 107 thế giới, dù chỉ giành chiến thắng trước Lào trong loạt giao hữu tháng 11. Sự thăng tiến này đến từ việc nhiều đội xếp trên như Lebanon, Comoros hay Niger đồng loạt sảy chân. Theo FIFA, "Những ngôi sao vàng" là đội bóng thăng tiến mạnh mẽ nhất thế giới trong tháng qua.

ĐT Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ

ĐT Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ

Tại châu Á, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 19 – bước tiến đáng kể trong bối cảnh AFC đang lên kế hoạch tổ chức AFC Nations League. Nếu lọt top 16 châu lục, thầy trò tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ góp mặt ở “nhóm 1”, chung mâm với các ông lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tuyển Thái Lan tụt 1 bậc, từ hạng 95 xuống 96 thế giới, song vẫn giữ vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á.

👑 Top đầu thế giới: Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu

Ở nhóm dẫn đầu, bảng xếp hạng FIFA không ghi nhận bất kỳ xáo trộn nào khi Tây Ban Nha tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 thế giới. Các vị trí tiếp theo thuộc về Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức và Croatia.

FIFA ghi nhận ĐT Việt Nam thăng tiến mạnh nhất thế giới trong tháng qua

FIFA ghi nhận ĐT Việt Nam thăng tiến mạnh nhất thế giới trong tháng qua

ĐT Việt Nam đang dần thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu châu Á

ĐT Việt Nam đang dần thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu châu Á

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

22/12/2025 21:07 PM (GMT+7)
