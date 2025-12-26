Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cảnh sát Malaysia chính thức điều tra, 7 cầu thủ "nhập tịch chui" gặp họa lớn

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với một trong những bê bối gây chấn động nhất trong nhiều năm trở lại đây, liên quan đến nghi vấn làm giả giấy tờ nhập tịch của các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Mới nhất, cảnh sát Malaysia chính thức mở cuộc điều tra về bê bối này.

🕵️ Mở điều tra chính thức, đã lấy lời khai hai cá nhân

Mới đây, nhà chức trách Malaysia đã chính thức khởi động cuộc điều tra về tình trạng pháp lý của ĐTQG Malaysia. Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) xác nhận đã mở hồ sơ điều tra và tiến hành lấy lời khai từ hai cá nhân liên quan, dù danh tính cụ thể chưa được công bố.

Động thái này xuất phát từ khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC), sau khi dư luận và giới chuyên môn Malaysia bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của các giấy tờ liên quan đến nhóm 7 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, IIC cho biết họ chưa thể xác định được cá nhân đứng sau hành vi làm giả cũng như trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan.

ĐT Malaysia rơi vào bê bối lớn chưa từng có

ĐT Malaysia rơi vào bê bối lớn chưa từng có

⚽ FAM chịu áp lực dư luận, chủ động trình báo cảnh sát

Trước sức ép lớn từ công chúng và yêu cầu minh bạch, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhanh chóng gửi đơn trình báo nhằm làm rõ vụ việc. Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Wira Yusoff Mahadi, khẳng định liên đoàn chỉ đóng vai trò hợp tác, cung cấp thông tin cần thiết, còn toàn bộ thẩm quyền điều tra thuộc về cảnh sát.

“FAM cam kết hợp tác đầy đủ với PDRM và tôn trọng quy trình pháp lý đang diễn ra. Đây là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với tính liêm chính, minh bạch và cải cách quản trị để bảo vệ lợi ích của bóng đá quốc gia”, ông Yusoff nhấn mạnh.

⚖️ 7 cầu thủ nhập tịch chui đối mặt án hình sự

Theo truyền thông Malaysia, vụ việc đang được cảnh sát điều tra theo các quy định hiện hành của Bộ luật Hình sự, đặc biệt là Điều 468 – liên quan đến hành vi làm giả tài liệu nhằm mục đích gian lận. Đây là tội danh nghiêm trọng, đi kèm khung hình phạt nặng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

7 cầu thủ nhập tịch "chui" của Malaysia đối diện với án hình sự

7 cầu thủ nhập tịch "chui" của Malaysia đối diện với án hình sự

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch chui bị FIFA phát hiện đã thổi bùng tranh cãi trong giới bóng đá Malaysia. Nhiều ý kiến lo ngại rằng nếu sai phạm được xác nhận, ĐTQG Malaysia có thể đối mặt với các án phạt nặng từ các tổ chức bóng đá quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích và uy tín ở đấu trường khu vực lẫn châu lục.

Khi hồ sơ đã được chuyển hoàn toàn cho cơ quan điều tra, dư luận đang chờ đợi câu trả lời lớn nhất: liệu danh tính cá nhân hay “bàn tay” đứng sau vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của ĐTQG Malaysia có sớm bị phanh phui hay không. Vụ scandal này chắc chắn chưa thể hạ màn trong một sớm một chiều.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

26/12/2025 16:33 PM (GMT+7)
