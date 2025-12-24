LĐBĐ châu Á bác tin đã xử Malaysia thua Việt Nam 0-3

Hôm qua 23/12, một fanpage chuyên về bóng đá Đông Nam Á, với gần 110.000 lượt theo dõi, dẫn một nguồn tin từ AFC cho biết sẽ xử phạt nặng Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Theo đó, hai trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 sẽ bị xử thành thua 0-3. Ngoài ra, Malaysia bị cấm tham dự hai kỳ Asian Cup liên tiếp là 2027 và 2031.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Paul John khẳng định đây là tin giả. "Đó là thông tin bịa đặt. Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào", ông nói với báo Malaysia Scoop hôm nay 24/12. "AFC vẫn đang chờ CAS xem xét các vấn đề trước".

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Tổng thư ký AFC tái khẳng định quan điểm cho LĐBĐ Malaysia (FAM) thực hiện đầy đủ các quy trình tố tụng theo thông lệ, trong đó, đưa vụ việc lên CAS là bước cuối cùng. Do quá trình khiếu nại có thể kéo dài, AFC cũng đề nghị FAM, FIFA và CAS giải quyết xong trước khi Malaysia đấu Việt Nam ở lượt cuối vòng loại cuối, vào ngày 31/3/2026.

Các trận đấu ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 thuộc thẩm quyền giải quyết của AFC. Trong khi đó, FIFA đã xử Malaysia thua 0-3 trước Cape Verde, Singapore và Palestine vào ngày 12/12. Đây là các trận giao hữu thuộc quản lý của FIFA.

Vào tháng 9, Ủy ban kỷ luật FIFA xác định "việc Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế". Nhóm này gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng). Đây là án kỷ luật nặng nhất mà bóng đá Malaysia từng đối mặt, khi đội tuyển phụ thuộc đáng kể vào nhóm cầu thủ nhập tịch.

FAM đã kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA, nhưng án phạt vẫn được giữ nguyên. Họ sau đó tiếp tục đệ đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) vào ngày 8/12, và sẽ gửi bản lập luận chi tiết vào ngày 18/12 đến trụ sở CAS tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ.

CAS được coi là cửa cuối cùng của các liên đoàn khi tranh chấp với FIFA. Quyết định của tòa có thể giữ nguyên, giảm nhẹ, hoặc hủy bỏ các án phạt. Dù vậy, những trường hợp CAS đảo ngược phán quyết của FIFA không nhiều, bởi LĐBĐ thế giới thường đưa ra những lập luận và bằng chứng chi tiết về các vụ việc.