Malaysia kiệt quệ tài chính vì bê bối nhập tịch chui, thiệt hại 52 tỷ đồng

Tờ New Straits Times (Malaysia) gần đây có cuộc phỏng vấn với chuyên gia thể thao Datuk Dr Pekan Ramli về vụ FAM bị FIFA cáo buộc nhập tịch chui 7 cầu thủ ở vòng loại Asian Cup 2027. Ramli cho biết FAM phải bỏ ra số tiền lên tới 4,2 triệu ringgit (khoảng 27 tỷ đồng) để theo đuổi việc kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

Những khoản phí FAM phải gánh bao gồm phí nộp đơn, đại diện pháp lý và tiền thuê chuyên gia cũng như luật sư. Dư luận Malaysia tin rằng việc này không thể giúp ĐT Malaysia thoát khỏi án phạt bị xử thua 0-3 ở các trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận gặp ĐT Việt Nam mà trước đây "Harimau Malaya" thắng 4-0.

FAM liên tục gặp họa sau vụ nhập tịch chui 7 cầu thủ

Trước khi đệ đơn kháng cáo lên CAS, FAM đã bị FIFA phạt số tiền 1,8 triệu ringgit (khoảng 11 tỷ đồng). Còn 7 cầu thủ bị xác định đủ điều kiện có quốc tịch Malaysia bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero đều đang bị cấm thi đấu trong 12 tháng.

CLB Unionistas de Salamanca đã chấm dứt hợp đồng với Palmero. Trong khi đó, Machuca, Holgado và Figueiredo đối mặt nguy cơ mất số tiền lương lớn. Các cầu thủ bị cấm thi đấu giờ đây có thể yêu cầu bồi thường từ FAM về việc bị mất thu nhập. FAM từ đó sẽ lại gánh thêm khoản phí lớn.

Số tiền FAM dự kiến mất sau khi vụ việc nhập tịch chui 7 cầu thủ bị phát giác có thể lên tới 8 triệu ringgit (khoảng 52 tỷ đồng). Đáng nói, con số này ngang với các khoản tài trợ FAM thu về trong năm 2024. Tình hình đó khiến FAM có nguy cơ rơi vào cảnh nợ nần.

Tình hình của FAM ngày càng khó khăn. Phía Chính phủ Malaysia có thể cắt bớt nguồn ngân sách nếu FAM tiếp tục để quy trình quản lý có nhiều bất cập như hiện nay.

Chuyên gia Ramli cho biết FAM không chỉ mất nhiều tiền: "FAM sẽ cần một hoặc hai thập kỷ để khôi phục hình ảnh của họ. Các nhà tài trợ có thể rút lui, sự ủng hộ của người hâm mộ có thể suy giảm do vấn đề liêm chính. Trong tương lai, sẽ có những nghi ngờ về khâu nhập tịch của họ".