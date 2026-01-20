Báo Trung Quốc tự tin đội nhà nhỉnh hơn U23 Việt Nam, muốn giải quyết trong 90 phút

U23 Trung Quốc không được phép thất bại

Tờ 163 (Trung Quốc) mở đầu bài viết: “Trong mắt nhiều CĐV, nếu U23 Trung Quốc gặp Hàn Quốc hoặc Nhật Bản ở bán kết rồi thua và dừng bước, đó là kết cục có thể chấp nhận được, bởi hai đội bóng này vượt trội về đẳng cấp và sức mạnh tổng thể. Thất bại trước những đối thủ như vậy không bị xem là điều đáng xấu hổ.

Theo tờ 163, U23 Trung Quốc có thể từ bỏ lối chơi tử thủ, chuyển sang tấn công trước U23 Việt Nam

Tuy nhiên, hoàn cảnh lần này lại khác. Đối thủ của U23 Trung Quốc là U23 Việt Nam, và trong suy nghĩ của không ít người hâm mộ, U23 Trung Quốc buộc phải giành chiến thắng. Nếu để thua U23 Việt Nam ở bán kết, điều đó không chỉ khiến đội nhà bị loại mà còn dễ tạo nên sự bức xúc, thất vọng lớn trong dư luận”.

Ở cấp độ ĐTQG, tuyển Việt Nam từng đánh bại Trung Quốc 3-1 đúng vào ngày mùng 1 Tết 2022, tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. “Dưới áp lực nặng nề, tuyển Trung Quốc sụp đổ hoàn toàn, thua 1-3 trước Việt Nam, tạo nên cú sốc lớn và khiến người hâm mộ thêm nặng nề trong những ngày Tết”, tờ 163 nhắc lại kỷ niệm buồn trước bóng đá Việt Nam.

Lần này, U23 Trung Quốc lại chạm trán U23 Việt Nam khi thời điểm thi đấu cũng cận kề năm mới (âm lịch), vì vậy người hâm mộ xứ tỷ dân càng kỳ vọng đội nhà có thể lấy lại danh dự, đánh bại U23 Việt Nam để giành vé vào chung kết U23 châu Á. Chính điều đó khiến HLV Antonio Puche cùng các học trò phải đối mặt với áp lực rất lớn.

Báo Trung Quốc muốn giải quyết trong 90 phút

Tờ 163 phân tích: “Trước một đối thủ như U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc không cần thiết phải tử thủ, kéo trận đấu tới loạt luân lưu. Mục tiêu của đội bóng là giải quyết trận đấu trong 90 phút, vừa giành vé vào chung kết, vừa giữ sức cho chặng đường phía trước. Muốn làm được điều đó, Trung Quốc buộc phải đẩy mạnh tấn công, tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của Việt Nam”.

Thống kê cho thấy, sau 4 trận tại VCK U23 châu Á, U23 Trung Quốc mới chỉ ghi 1 bàn thắng. Nhưng đổi lại, đội bóng xứ tỷ dân chưa phải nhận bàn thua nào. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã ghi được 8 bàn thắng, thành tích đứng thứ hai toàn giải và chỉ xếp sau U23 Nhật Bản (11 bàn).

“Tổng thể mà nói, U23 Trung Quốc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn U23 Việt Nam về thực lực. Nếu thi đấu đúng với khả năng, họ hoàn toàn có cơ sở để đánh bại Việt Nam ở bán kết U23 châu Á, qua đó hiên ngang tiến vào chung kết”, tờ 163 kết luận.