U23 Trung Quốc được khuyên nên làm "cửa dưới", coi U23 Việt Nam như Nhật Bản

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Chuyên gia bóng đá người Trung Quốc, Đổng Lộ khuyên U23 Trung Quốc nên làm "cửa dưới" khi đấu với U23 Việt Nam.

Trong những ngày này, bóng đá đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở Trung Quốc. Lần đầu tiên, ĐT U23 Trung Quốc lọt tới vòng bán kết của giải vô địch U23 châu Á. Đối thủ của họ vừa hay là U23 Việt Nam, đội bóng thường xuyên được người hâm mộ Trung Quốc đem ra so sánh với đội nhà.

Đổng Lộ khuyên U23 Trung Quốc nên giữ vững tinh thần "cửa dưới" khi gặp U23 Việt Nam

Đổng Lộ khuyên U23 Trung Quốc nên giữ vững tinh thần "cửa dưới" khi gặp U23 Việt Nam

Truyền thông của hai nước đang tích cực hoạt động trước giờ bóng lăn. Mới nhất, chuyên gia bóng đá người Trung Quốc, Đổng Lộ, thẳng thắn nói rằng U23 Trung Quốc phải coi bản thân là đội “cửa dưới” so với U23 Việt Nam mới có cửa giành chiến thắng.

“Tôi đã xem U23 Việt Nam thi đấu. Nếu như U23 Trung Quốc tự coi bản thân là cửa trên, họ sẽ thua ngay lập tức. Thực tế, U23 Việt Nam có nhiều điểm chung với U23 Trung Quốc. Họ vẫn có lúc đá 5-4-1, phòng ngự lùi sâu, nhưng U23 Việt Nam có khả năng phản công bài bản hơn rất nhiều.

Thêm vào đó, họ có một ngôi sao trên hàng công mang áo số 7 (Nguyễn Đình Bắc). Cho nên, U23 Trung Quốc cần tuân theo đạo lý đơn giản là hãy coi U23 Việt Nam giống như U23 Nhật Bản, bạn sẽ giành chiến thắng. Còn nếu coi U23 Việt Nam là cửa dưới, bạn sẽ thua luôn!

Ai quen với HLV Antonio xin hãy gửi lời này cho ông ấy. “U23 Trung Quốc gặp U23 Nhật Bản ở bán kết chứ không phải U23 Việt Nam. Hãy cứ coi U23 Việt Nam là U23 Nhật Bản đi. Làm được điều đó không hề dễ dàng đâu, đó sẽ là thử thách cực lớn đấy.

Một vài người có thói quen là hễ cứ thuận lợi là bắt đầu tự tin thái quá. Điều đó sẽ khiến bạn thua nhanh hơn. Tôi hy vọng mọi người có thể quán triệt quan điểm U23 Trung Quốc là cửa dưới cho tới hết giải đấu. Hãy nhớ rằng U23 Việt Nam mạnh hơn U23 Trung Quốc. Đừng tưởng thuyền không lật được trong mương bởi bạn chưa biết đó là mương hay sông lớn đâu”.

Đình Bắc khuynh đảo U23 châu Á, vì sao bị AFC ngó lơ ở bầu chọn giải thưởng?
Đình Bắc khuynh đảo U23 châu Á, vì sao bị AFC ngó lơ ở bầu chọn giải thưởng?

AFC mới đây công bố đề cử một giải thưởng tại U23 châu Á nhưng không có tên Đình Bắc trong 6 ứng viên.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/01/2026 14:54 PM (GMT+7)
