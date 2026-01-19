Hot girl pickleball khen thủ môn U23 Việt Nam đẹp trai, người đẹp thể hình sẵn sàng đi “bão”

Các người đẹp thể thao tỏ ra tự tin trước màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc trong khuôn khổ lượt trận bán kết giải U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào 22h30 ngày 20/1 tới đây.

👍 Hot girl pickleball Kiều Trinh khen Trung Kiên đẹp trai, sẵn sàng đi “bão”

“U23 Việt Nam không chỉ đang làm cho các đối thủ mà ngay chính các cổ động viên nhà phải bất ngờ về trình độ và thể lực của mình, đặc biệt là trận tứ kết. Trong lịch sử, chúng ta chưa từng thắng UAE nhưng giờ đã khác. Phải nói trận tứ kết vừa rồi, tôi và bạn bè khi xem trực tiếp đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tuyệt vời nhất là khi chúng ta có được thắng lợi sau cùng”.

Kiều Trinh khen thủ môn Trung Kiên vừa tài năng vừa đẹp trai

“Nếu nói về trận tứ kết, tôi ấn tượng nhất là Đình Bắc, người đã thay đổi cục diện trận đấu sau khi vào sân. Còn với đội tuyển U23 Việt Nam, tôi rất thích thủ môn Trung Kiên. Không chỉ thi đấu rất ấn tượng, đầy nhiệt quyết mà cậu ấy còn rất cao và…quá đẹp trai”, Kiều Trinh chia sẻ.

Đặc biệt, ở trận bán kết tới đây, hot girl làng pickleball đã sẵn sàng tinh thần cổ vũ tuyển U23 Việt Nam trước Trung Quốc. Thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn cờ, trống…để đi “bão” suốt đêm nếu tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Kiều Trinh là gương mặt quen thuộc ở các giải đấu pickleball

“Dù biết U23 Trung Quốc là một đối thủ nặng ký nhưng tôi không hề cảm thấy lo lắng vì chất lượng cầu thủ Việt Nam năm nay rất xuất sắc, tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Tôi nghĩ tỉ số sẽ là 2-1 và Đình Bắc sẽ tiếp tục tỏa sáng. Tôi đã sẵn sàng tinh thần thức trắng đêm, cổ vũ U23 Việt Nam và nếu thắng sẽ đi bão để ăn mừng. Việt Nam vô địch”, người đẹp hào hứng cho biết.

💥 Mỹ nhân thể hình Ngọc Lan: “U23 VN thắng Trung Quốc mà không cần sút luân lưu”

Cũng giống như Kiều Trinh, nữ VĐV thể hình và là HLV fitness nổi tiếng Ngọc Lan bật mí cô đã sắp xếp kế hoạch sẵn sàng để xem, cổ vũ cho U23 Việt Nam trong màn đối đầu với U23 Trung Quốc tại trận bán kết.

Người đẹp thể hình Ngọc Lan tin các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ thắng mà không cần đến loạt sút luân lưu

“Dù Trung Quốc là đối thủ rất đáng gờm, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và có một thủ môn xuất sắc nhưng tôi tin rằng HLV Kim Sang Sik cùng học trò sẽ giải quyết trận đấu này mà không cần đến loạt sút luân lưu”.

“Chúng ta có nền tảng thể lực cực tốt, thậm chí tôi thấy là tốt bậc nhất trong các đội tại giải. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng với cách biệt 1 bàn. Tôi đã rủ bạn bè, người nhà để cùng nhau xem trận đấu này và nếu U23 Việt Nam chiến thắng, tôi cùng mọi người sẽ tham gia đi ăn mừng cùng các fan khác”, người đẹp dự đoán.

Nữ VĐV đã giành nhiều chức vô địch tại các giải thể hình lớn trong nước cho biết bản thân cảm thấy rất tự hào khi được xem màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam ở những trận đấu vừa qua.

Nữ gymer đã sẵn sàng để đi "bão"

“Thật sự U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu rất ấn tượng. Điểm nổi bật nhất là ý chí, bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc, kể cả khi đối đầu với các đội bóng mạnh hoặc rơi vào thế khó khăn, bị đối thủ gỡ hòa liên tục. Chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết là minh chứng rõ nét cho tinh thần bất khuất và sự trưởng thành của toàn đội. Tôi hy vọng các cầu thủ tiếp tục giữ tinh thần này để vượt qua U23 Trung Quốc”, Ngọc Lan nói thêm.