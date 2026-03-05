Nóng nhất thể thao chiều 5/3: Djokovic được đặt niềm tin vô địch Indian Wells

Djokovic được đặt niềm tin vô địch Indian Wells

Chia sẻ trên podcast Nothing Major, cựu số 8 thế giới John Isner lý giải vì sao ông đặt niềm tin vào Novak Djokovic tại Indian Wells Masters năm nay. Á quân Indian Wells 2012 nói: “Tôi chọn GOAT (Tay vợt vĩ đại nhất lịch sử). Djokovic không chịu áp lực ở giải này. Hãy tin Djokovic, thể thức thắng hai trong ba set, điều đó hoàn toàn có thể. Giải có nhiều ngày nghỉ, sẽ không quá bào mòn thể lực của cậu ấy”.

Lewis Hamilton khẳng định anh chưa muốn khép lại sự nghiệp F1 cho đến khi có cơ hội thi đấu ở một chặng đua được tổ chức tại châu Phi. Nhà vô địch thế giới bảy lần cho biết: “Tại sao chúng ta không có chặng đua ở châu Phi? Tôi không muốn rời môn thể thao này mà chưa có một Grand Prix tại đó, chưa được thi đấu tại đó.

Tôi vẫn đang thúc giục họ, khi nào điều đó mới xảy ra? Họ đưa ra một vài mốc thời gian. Thời gian của tôi có thể không còn nhiều, vì thế tôi sẽ ở lại thêm một thời gian nữa cho đến khi điều đó thành hiện thực. Điều đó sẽ thật tuyệt vời, nhất là khi tôi mang trong mình một nửa dòng máu châu Phi”.

Carlos Alcaraz bước vào giải Indian Wells Masters với sự tự tin cực lớn, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha thừa nhận anh vẫn còn rất xa mới có thể chạm tới cột mốc phi thường mà Novak Djokovic từng thiết lập.

Tay vợt số 1 thế giới đang có khởi đầu hoàn hảo trong mùa giải năm nay khi chưa thua trận nào. Alcaraz đang sở hữu thành tích 12 trận toàn thắng, đồng thời giành hai danh hiệu tại Australian Open và giải Qatar Open ở Doha.

Ngôi sao 22 tuổi cũng có nhiều ký ức đẹp tại Indian Wells, nơi anh từng đăng quang liên tiếp vào các năm 2023 và 2024. Với phong độ hiện tại, Alcaraz tiếp tục được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

Tuy nhiên, hành trình để vượt qua kỷ lục khởi đầu mùa giải bất bại dài nhất của Djokovic vẫn còn rất xa. Năm 2011, siêu sao người Serbia đã thắng liền 41 trận, chỉ dừng bước ở bán kết French Open vào tháng 6. Khi được hỏi về cột mốc này, Alcaraz đã bật cười và đưa ra phản ứng khá “thẳng thắn”.

“Vâng, tôi biết kỷ lục đó là 41 trận, Novak đang giữ. Thật ra bạn không nhận ra nó khó đến mức nào cho tới khi chính mình cố gắng đuổi theo. Nghe thì 41 có vẻ không nhiều, nhưng khi bạn mới thắng 12 trận, bạn sẽ nghĩ: ‘Chết tiệt, vẫn còn phải thắng thêm bốn hoặc năm giải lớn nữa’. Thật sự khó tin!”, Alcaraz nói đùa.

Anh thừa nhận càng theo đuổi chuỗi thắng, bản thân càng cảm nhận rõ mức độ ấn tượng của thành tích mà Djokovic đã đạt được: “Tôi rất tự hào về khởi đầu mùa giải của mình. Hy vọng chuỗi thắng sẽ tiếp tục, hoặc ít nhất tôi sẽ cố gắng hết sức. Điều quan trọng là tôi đang chơi thứ quần vợt rất tốt”.

Nếu giành chức vô địch Indian Wells năm nay, Alcaraz sẽ nâng chuỗi trận bất bại lên 18. Dù vậy, con số này vẫn còn cách khá xa thành tích mà Djokovic từng thiết lập. Tuy nhiên, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha vẫn hy vọng có thể duy trì phong độ chiến thắng càng lâu càng tốt trong mùa giải này.

Dương Quốc Hoàng vào Last 16 Pattaya Open 2026

Cơ thủ số một bi-a pool Việt Nam Dương Quốc Hoàng giành vé vào vòng Last 16 Pattaya Open 2026 sau chiến thắng 9-5 trước Patric Gonzales (Philippines).

“Hoàng Sao” khởi đầu ấn tượng, dẫn 7-2 nhưng để đối thủ rút ngắn còn 7-5. Đúng thời điểm then chốt, anh ghi điểm quyết định để chạm hill (lên điểm 8), trước khi tận dụng sai lầm của Gonzales ở rack cuối, khép lại trận đấu 9-5.

Chiến thắng giúp Dương Quốc Hoàng trở thành đại diện Việt Nam duy nhất còn lại tại vòng 1/8. Đối thủ tiếp theo của anh là Ronnel Nalaunan (Philippines), á quân Chinese Taipei Open 2026.

McGregor xác nhận sắp trở lại UFC hè này

Conor McGregor mới đây đã xác nhận mình đang đàm phán với UFC để trở lại thi đấu trong mùa hè năm nay. McGregor cho biết anh sẽ không dự sự kiện UFC White House tổ chức ở Nhà Trắng mà thi đấu ở một sự kiện khác diễn ra tại Las Vegas, lý do là bởi sự kiện ở Las Vegas mới giúp McGregor được ăn chia doanh thu, trong khi UFC White House chắc chắn sẽ khiến UFC mất nhiều tiền mà không có doanh thu phòng vé.

Hoa khôi cầu lông Thùy Linh đấu chân dài người Đan Mạch: Kịch bản tiếc nuối

Khuya ngày 4/3, tay vợt Nguyễn Thùy Linh (hạng 25 thế giới) có trận đấu ra quân tại giải cầu lông quốc tế All England Open 2026. Đối thủ của Thùy Linh là Line Christophersen, tay vợt 26 tuổi người Đan Mạch sở hữu chiều cao 1m76 đang xếp hạng 23 thế giới.

All England Open là giải cầu lông lâu đời nhất thế giới, lần đầu tổ chức vào năm 1899, nghĩa là cách đây 127 năm. Do đó, đây là giải đấu vừa danh giá vừa uy tín. Giải này cũng được xếp vào hàng Super 1000, cấp độ cao nhất của hệ thống BWF World Tour (không tính BWF Finals).

Mặc dù đối thủ có thể hình vượt trội, Thùy Linh vẫn thi đấu tự tin, tạo thế trận ngang ngửa, giằng co điểm số với Line Christophersen ở giai đoạn đầu set 1. Tuy nhiên sau đó, Mặc dù Thùy Linh liên tục điều cầu hiểm hóc, Line Christophersen với sải chân dài, liên tục cứu cầu thành công, hóa giải hoàn toàn các tình huống điều cầu của Thùy Linh. Tay vợt người Đan Mạch vượt lên, thắng set đầu 21-15. Sang hiệp 2, Thùy Linh vẫn bế tắc trong việc tìm cách hóa giải lối đánh của Line Christophersen. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam để thua tiếp 11-21 trong set 2, qua đó thua chung cuộc 0-2 sau 2 set và sớm dừng bước tại giải.

Steph Curry sắp trở lại thi đấu cho Warriors

CLB Golden State Warriors đang bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải NBA để đoạt vé dự playoff, và họ đã xác định được thời điểm siêu sao kỳ cựu Steph Curry trở lại sau chấn thương. Curry đã vắng mặt vì đau đầu gối ở cuối tháng 1 nhưng sẽ trở lại vào ngày 16/3 tới khi Warriors gặp New York Knicks, họ sẽ rất cần đến anh trong bối cảnh đang đứng thứ 8 trên BXH miền Tây.

Giải bóng chuyền bãi biển Thế giới vắng các CLB vùng Vịnh

Giải World Beach Volleyball Championship 2026 không có sự góp mặt của các CLB ở các quốc gia vùng Vịnh do tình hình chiến sự tại khu vực này. Trong ngày giải khởi tranh 4/3, các CLB của UAE và Qatar đều đã xác nhận không thể đến Ấn Độ thi đấu do đường hàng không đang tiềm ẩn quá nhiều rủi ro.

Sao bóng rổ gốc Việt chuyển tới Nga thi đấu

Cầu thủ bóng rổ người Mỹ gốc Việt Johnny Juzang đã trở thành tân binh của CLB Zenit Saint-Petersburg ở giải VTB United League của Nga, với thời hạn hợp đồng là sau mùa giải 2025/26. Ngôi sao 24 tuổi có mẹ người Việt Nam đã từng khoác áo Utah Jazz và Minnesota Timberwolves ở NBA nhưng không nắm được vị trí ổn định. Đội bóng rổ Zenit là một đội khá mạnh ở giải Nga, họ đã từng vô địch mùa 2021/22 sau khi đánh bại CLB mạnh số 1 nước Nga CSKA Moscow.