Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 29 Ngoại hạng Anh) Newcastle bảo toàn được cách biệt dù hiệp hai có tới 9 phút bù giờ.

   

Newcastle
2 - 1
MU
(H1: 1-1)
Gordon (phạt đền) 45+5'
Osula 90'
45+10' Casemiro

1’

 Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu!

MU giao bóng. 

3’

Nguy hiểm!

Newcastle có liên tục 2 pha tạt bóng vào vòng cấm của MU gây ra một chút bối rối nhưng chưa thể tạo ra bàn thắng. 

7’

Sút quá mạnh!

MU cướp được bóng và Cunha có cơ hội dứt điểm. Đáng tiếc bóng bay vọt xà ngang. 

11’

Căng ngang tốt!

Cunha bứt tốc và căng ngang vào trong khá tốt nhưng Sesko lại không đón được bóng. Hall đã phá ra thành công. 

13’

Nguy hiểm!

Tonali tạt bóng sớm, Yoro đánh đầu phá ra và Elanga băng vào vô lê luôn. Bóng đi căng vào góc gần như không trúng đích. 

18’

Liên tục va chạm!

Maguire vừa bị thổi phạt vì đốn ngã Gordon, sau đó Burn dính lỗi thúc cùi chỏ vào mặt Shaw. 

20’

Dứt điểm ngay!

Tonali quyết định sút luôn khi bóng bật ra. Bóng đi khá nhanh nhưng chưa thể trúng khung thành của MU. 

24’

Không được!

Cunha và Sesko đã rất cố gắng khống chế bóng trong vòng cấm nhưng không thể dứt điểm ở cự ly gần. 

29’

Cắt bóng tốt!

Newcastle phối hợp rất tốc độ ở trước vòng cấm nhưng Maguire đã cắt bóng chuẩn xác. 

34’

Sút quá mạnh!

Newcastle phản công nhanh và Joelinton quyết định đi bóng và dứt điểm luôn. Bóng đi căng nhưng thẳng lên khán đài. 

37’

Thẻ vàng cho Mbeumo!

Mbeumo quét trụ Hall sau khi cầu thủ này cướp bóng và nhận ngay thẻ vàng. 

38’

Thẻ vàng cho Joelinton!

Joelinton kéo người chống phản công và nhận ngay thẻ vàng. 

39’

Thẻ vàng cho Luke Shaw!

Liên tục có va chạm, lần này là Luke Shaw nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Elanga. 

42’

Cứu thua hay!

Ramsdale vừa có pha bay người cứu thua hay sau pha dứt điểm rất khó của Mainoo. 

45’

Không vào!!

Cunha đi bóng và dứt điểm rất hay. Bóng đi căng nhưng Ramsdale đẩy được ra. Mbeumo băng vào đá bồi nhưng bóng bay thẳng lên trời. 

45+2’

 Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

Thẻ vàng thứ hai!

Rất bất ngờ khi Ramsey nhận thẻ vàng thứ hai sau pha ăn vạ trong vòng cấm. Newcastle chỉ còn chơi với 10 người. 

45+3’

 Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

Phạt đền cho Newcastle!

Bruno Fernandes va chạm với Gordon trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. 

45+5’

 Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOO!! NEWCASTLE 1-0 MU!

Gordon đánh lừa được Lammens và dứt điểm thành bàn, qua đó đem về bàn mở tỉ số. 

45+10’

 Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOO!!! NEWCASTLE 1-1 MU!

Bruno Fernandes tạt bóng và Casemiro băng cắt đánh đầu tung lưới đối thủ. 

45+11’

 Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

Hết hiệp một!

Tỉ số là 1-1. 

46’

 Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

Hiệp hai bắt đầu!

Newcastle giao bóng. 

51’

Không hiểu ý nhau!

Cunha và Bruno Fernandes vừa có tình huống không hiểu ý nhau khiến MU mất bóng khá ngớ ngẩn. 

57’

Nguy hiểm!

Newcastle được hưởng phạt góc và Joelinton băng vào đánh đầu nhưng không thành công. 

61’

 Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

Thay người!

Casemiro và Shaw rời sân. Ugarte và Dalot vào sân. 

66’

Không vào!

Tonali đá phạt góc rất hay nhưng Gordon lại dứt điểm ra ngoài trong pha băng vào ở tốc độ cao. 

70’

Không được!

Bóng được Mbeumo tạt vào trong nhưng Sesko không thể đánh đầu trúng đích. 

75’

Cứu thua tốt!

Bruno Fernandes tạt bóng hay nhưng Yoro lại đánh đầu trúng vị trí của Ramsdale. 

80’

Thẻ vàng cho Trippier!

Trippier phạm lỗi chống phản công và nhận ngay thẻ vàng. 

85’

Không được!

Bruno Fernandes lại tạt bóng tốt nhưng Cunha không thể thắng được Trippier trong pha tranh chấp. 

89’

Cứu thua hay!

Zirkzee sút cực căng nhưng Ramsdale đã đẩy bóng thành công. 

90’

 Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOO!!! NEWCASTLE 2-1 MU!

Osula bứt tốc từ sân nhà, đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú dứt điểm trái phá khiến Lammens chỉ còn biết đứng nhìn. 

90+9’

 Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

Hết giờ!

Chung cuộc, Newcastle thắng 2-1. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Ramsey, Tonali, Joelinton, Barnes, Elanga, Gordon
Trực tiếp bóng đá Newcastle - MU: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Lammens, Mazraoui, Yoro, Maguire, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko

 Chủ nhà dễ mất tiền đạo chủ lực 

Trong cuộc phỏng vấn trước trận, HLV Eddie Howe thừa nhận Newcastle đang gặp khó khăn vì dịch cúm. Tiền vệ Ramsey đã tập luyện trở thành bình thường nhưng tiền đạo Nick Woltemate vắng mắt trong 2 buổi tập gần nhất vì bị cúm. Khả năng ra sân của cầu thủ này đang bị đặt dấu hỏi lớn. 

Maguire bỏ ngỏ khả năng ra sân

HLV Carrick chưa thể xác nhận khả năng ra sân của Harry Maguire và Luke Shaw ở cuộc đối đầu với Newcastle. 

Cả hai hậu vệ của MU đều rời sân trong chiến thắng Crystal Palace cuối tuần trước. Shaw được thay ra giữa hiệp một bởi Mazraoui, trong khi Maguire rời sân ở hiệp hai và nhường chỗ cho Heaven. Tuy nhiên, Carrick khẳng định bộ đôi này không dính chấn thương mà chỉ gặp vấn đề về sức khỏe.

Chiến lược gia người Anh cho biết: “Chúng tôi vẫn còn thời gian trước trận đấu. Cả hai đều không cảm thấy ổn, nhưng đó không phải chấn thương. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để họ kịp hồi phục”.

MU bảo vệ top 3 Ngoại hạng Anh

MU đang ngạo nghễ đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đoàn quân HLV Carrick có được điều đó nhờ chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 6 chiến thắng. Tất nhiên họ khát khao duy trì thứ hạng ấy, kể cả khi phải gặp Newcastle ở vòng 29. 

Newcastle không phải đối thủ dễ bắt nạt. Nhưng MU có thể tạm yên tâm bởi "Chích chòe" có phong độ bất ổn, đặc biệt ở sân nhà St James' Park. Thất bại 2-3 trước Everton ở trận đấu vừa qua đánh dấu trận thua thứ 3 liên tiếp của họ trên sân nhà. 

MU chọn 5 gương mặt thay Casemiro, bộ đôi của Newcastle sáng giá nhất
MU chọn 5 gương mặt thay Casemiro, bộ đôi của Newcastle sáng giá nhất

MU đang lên danh sách những cầu thủ có thể thay thế Casemiro, với 5 gương mặt gây chú ý.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

04/03/2026 18:13 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
