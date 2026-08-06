BẢNG XẾP HẠNG V-LEAGUE 2026/2027 MỚI NHẤT
Cập nhật ngay bảng xếp hạng sau khi kết thúc vòng đấu giải V-League 2026/2027 kéo dài từ 9/2026 tới 6/2027.
Bảng xếp hạng các giải nổi bật
|TT
|Đội
|Kết quả mới nhất
|Trận
|Thắng
|Hòa
|Thua
|Bàn thắng
|Bàn thua
|Hiệu số
|Điểm
|Kết quả 5 trận gần nhất
|1
|
Bắc Ninh
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
|2
|
0-1
Thể Công - Viettel
1
Công An Hà Nội
0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Thể Công - Viettel
1
Công An Hà Nội
0
Công An Hà Nội
2
Becamex TP Hồ Chí Minh
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
Công An Hà Nội
1
Công An Hà Nội
2
Đông Á Thanh Hóa
0
Công An Hà Nội
3
Thép Xanh Nam Định
2
|3
|
Công An TP Hồ Chí Minh
|
1-1
Hà Nội
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Hà Nội
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Thể Công - Viettel
1
Ninh Bình
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Công An TP Hồ Chí Minh
2
SHB Đà Nẵng
2
Công An TP Hồ Chí Minh
3
Sông Lam Nghệ An
1
|4
|
1-3
Becamex TP Hồ Chí Minh
3
Hoàng Anh Gia Lai
1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Becamex TP Hồ Chí Minh
3
Hoàng Anh Gia Lai
1
Hoàng Anh Gia Lai
3
Hà Nội
1
Đông Á Thanh Hóa
1
Hoàng Anh Gia Lai
1
Hoàng Anh Gia Lai
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
Hoàng Anh Gia Lai
1
PVF-CAND
2
|5
|
1-1
Hà Nội
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Hà Nội
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Hoàng Anh Gia Lai
3
Hà Nội
1
Hà Nội
2
Thép Xanh Nam Định
1
PVF-CAND
0
Hà Nội
4
Đông Á Thanh Hóa
1
Hà Nội
0
|6
|
1-1
Hải Phòng
1
Thép Xanh Nam Định
1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Hải Phòng
1
Thép Xanh Nam Định
1
PVF-CAND
3
Hải Phòng
1
SHB Đà Nẵng
2
Hải Phòng
0
Hải Phòng
4
Becamex TP Hồ Chí Minh
2
Ninh Bình
2
Hải Phòng
1
|7
|
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
|
0-3
Ninh Bình
3
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Ninh Bình
3
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
SHB Đà Nẵng
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
Công An Hà Nội
1
Hoàng Anh Gia Lai
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Thể Công - Viettel
2
|8
|
1-1
Hải Phòng
1
Thép Xanh Nam Định
1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Hải Phòng
1
Thép Xanh Nam Định
1
Thép Xanh Nam Định
3
Sông Lam Nghệ An
0
Hà Nội
2
Thép Xanh Nam Định
1
Thép Xanh Nam Định
0
Thể Công - Viettel
2
Công An Hà Nội
3
Thép Xanh Nam Định
2
|9
|
Ninh Bình
|
3-0
Ninh Bình
3
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Ninh Bình
3
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Đông Á Thanh Hóa
0
Ninh Bình
2
Ninh Bình
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Sông Lam Nghệ An
1
Ninh Bình
2
Ninh Bình
2
Hải Phòng
1
|10
|
1-3
Sông Lam Nghệ An
1
PVF-CAND
3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Sông Lam Nghệ An
1
PVF-CAND
3
Thép Xanh Nam Định
3
Sông Lam Nghệ An
0
Becamex TP Hồ Chí Minh
0
Sông Lam Nghệ An
1
Sông Lam Nghệ An
1
Ninh Bình
2
Công An TP Hồ Chí Minh
3
Sông Lam Nghệ An
1
|11
|
0-4
SHB Đà Nẵng
4
Đông Á Thanh Hóa
0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
SHB Đà Nẵng
4
Đông Á Thanh Hóa
0
Đông Á Thanh Hóa
0
Ninh Bình
2
Đông Á Thanh Hóa
1
Hoàng Anh Gia Lai
1
Công An Hà Nội
2
Đông Á Thanh Hóa
0
Đông Á Thanh Hóa
1
Hà Nội
0
|12
|
1-0
Thể Công - Viettel
1
Công An Hà Nội
0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Thể Công - Viettel
1
Công An Hà Nội
0
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Thể Công - Viettel
1
Thể Công - Viettel
1
PVF-CAND
1
Thép Xanh Nam Định
0
Thể Công - Viettel
2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Thể Công - Viettel
2
|13
|
Trường Tươi Đồng Nai
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
class="img-fluid img-logo mar-r-5" data-was-processed="true">
|14
|
4-0
SHB Đà Nẵng
4
Đông Á Thanh Hóa
0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
SHB Đà Nẵng
4
Đông Á Thanh Hóa
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
SHB Đà Nẵng
0
SHB Đà Nẵng
2
Hải Phòng
0
Công An TP Hồ Chí Minh
2
SHB Đà Nẵng
2
SHB Đà Nẵng
2
Becamex TP Hồ Chí Minh
0
Thi đấu Cúp C2 châu Á
Play-off trụ hạng
Xuống hạng
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Đ : Điểm
Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]
-
Video bóng đá PSG – Aston Villa: "Song tấu" tỏa sáng, đăng quang xứng đáng (Siêu cúp châu Âu)
-
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng cúp C2, C3 châu Âu
-
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) mới nhất, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam
-
Video bóng đá MU - Leeds United: Dấu ấn Mbeumo, Fernandes suýt hóa "tội đồ"