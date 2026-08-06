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BẢNG XẾP HẠNG V-LEAGUE 2026/2027 MỚI NHẤT

Sự kiện: V-League 2026-27

Cập nhật ngay bảng xếp hạng sau khi kết thúc vòng đấu giải V-League 2026/2027 kéo dài từ 9/2026 tới 6/2027.

Bảng xếp hạng các giải nổi bật

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BXH tổng hợp
BXH tổng hợp
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TT Đội Kết quả mới nhất Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm Kết quả 5 trận gần nhất
1
Logo Bắc Ninh Bắc Ninh
0 0 0 0 0 0 0 0
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2
Logo Công An Hà Nội
Công An Hà Nội
0-1
Thể Công - Viettel
1
Công An Hà Nội
0
0 0 0 0 0 0 0 0
Thể Công - Viettel
1
Công An Hà Nội
0
Công An Hà Nội
2
Becamex TP Hồ Chí Minh
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
Công An Hà Nội
1
Công An Hà Nội
2
Đông Á Thanh Hóa
0
Công An Hà Nội
3
Thép Xanh Nam Định
2
3
Logo Công An TP Hồ Chí Minh Công An TP Hồ Chí Minh
1-1
Hà Nội
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Thể Công - Viettel
1
Ninh Bình
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Công An TP Hồ Chí Minh
2
SHB Đà Nẵng
2
Công An TP Hồ Chí Minh
3
Sông Lam Nghệ An
1
4
Logo Hoàng Anh Gia Lai
Hoàng Anh Gia Lai
1-3
Becamex TP Hồ Chí Minh
3
Hoàng Anh Gia Lai
1
0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex TP Hồ Chí Minh
3
Hoàng Anh Gia Lai
1
Hoàng Anh Gia Lai
3
Hà Nội
1
Đông Á Thanh Hóa
1
Hoàng Anh Gia Lai
1
Hoàng Anh Gia Lai
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
Hoàng Anh Gia Lai
1
PVF-CAND
2
5
Logo Hà Nội
Hà Nội
1-1
Hà Nội
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Hoàng Anh Gia Lai
3
Hà Nội
1
Hà Nội
2
Thép Xanh Nam Định
1
PVF-CAND
0
Hà Nội
4
Đông Á Thanh Hóa
1
Hà Nội
0
6
Logo Hải Phòng
Hải Phòng
1-1
Hải Phòng
1
Thép Xanh Nam Định
1
0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng
1
Thép Xanh Nam Định
1
PVF-CAND
3
Hải Phòng
1
SHB Đà Nẵng
2
Hải Phòng
0
Hải Phòng
4
Becamex TP Hồ Chí Minh
2
Ninh Bình
2
Hải Phòng
1
7
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0-3
Ninh Bình
3
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
0 0 0 0 0 0 0 0
Ninh Bình
3
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
SHB Đà Nẵng
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
Công An Hà Nội
1
Hoàng Anh Gia Lai
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Thể Công - Viettel
2
8
Logo Thép Xanh Nam Định
Thép Xanh Nam Định
1-1
Hải Phòng
1
Thép Xanh Nam Định
1
0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng
1
Thép Xanh Nam Định
1
Thép Xanh Nam Định
3
Sông Lam Nghệ An
0
Hà Nội
2
Thép Xanh Nam Định
1
Thép Xanh Nam Định
0
Thể Công - Viettel
2
Công An Hà Nội
3
Thép Xanh Nam Định
2
9
Logo Ninh Bình Ninh Bình
3-0
Ninh Bình
3
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
0 0 0 0 0 0 0 0
Ninh Bình
3
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Đông Á Thanh Hóa
0
Ninh Bình
2
Ninh Bình
1
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Sông Lam Nghệ An
1
Ninh Bình
2
Ninh Bình
2
Hải Phòng
1
10
Logo Sông Lam Nghệ An
Sông Lam Nghệ An
1-3
Sông Lam Nghệ An
1
PVF-CAND
3
0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An
1
PVF-CAND
3
Thép Xanh Nam Định
3
Sông Lam Nghệ An
0
Becamex TP Hồ Chí Minh
0
Sông Lam Nghệ An
1
Sông Lam Nghệ An
1
Ninh Bình
2
Công An TP Hồ Chí Minh
3
Sông Lam Nghệ An
1
11
Logo Đông Á Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
0-4
SHB Đà Nẵng
4
Đông Á Thanh Hóa
0
0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Đà Nẵng
4
Đông Á Thanh Hóa
0
Đông Á Thanh Hóa
0
Ninh Bình
2
Đông Á Thanh Hóa
1
Hoàng Anh Gia Lai
1
Công An Hà Nội
2
Đông Á Thanh Hóa
0
Đông Á Thanh Hóa
1
Hà Nội
0
12
Logo Thể Công - Viettel
Thể Công - Viettel
1-0
Thể Công - Viettel
1
Công An Hà Nội
0
0 0 0 0 0 0 0 0
Thể Công - Viettel
1
Công An Hà Nội
0
Công An TP Hồ Chí Minh
1
Thể Công - Viettel
1
Thể Công - Viettel
1
PVF-CAND
1
Thép Xanh Nam Định
0
Thể Công - Viettel
2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Thể Công - Viettel
2
13
Logo Trường Tươi Đồng Nai Trường Tươi Đồng Nai
0 0 0 0 0 0 0 0
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14
Logo SHB Đà Nẵng
SHB Đà Nẵng
4-0
SHB Đà Nẵng
4
Đông Á Thanh Hóa
0
0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Đà Nẵng
4
Đông Á Thanh Hóa
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
SHB Đà Nẵng
0
SHB Đà Nẵng
2
Hải Phòng
0
Công An TP Hồ Chí Minh
2
SHB Đà Nẵng
2
SHB Đà Nẵng
2
Becamex TP Hồ Chí Minh
0
Ghi chú
Thi đấu Cúp C2 châu Á
Play-off trụ hạng
Xuống hạng
Kết quả gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Đ : Điểm

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng cúp C2, C3 châu Âu
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng cúp C2, C3 châu Âu

Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.

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Theo Q.H ([Tên nguồn])

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