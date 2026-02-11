Việt Nam có đặc sản được ví như "thuốc bổ tự nhiên", lễ tết thiếu là mất ngon

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát vóc dáng hiệu quả

Măng là lựa chọn lý tưởng cho những người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn duy trì cân nặng ổn định. Với hàm lượng calo cực thấp nhưng lại rất giàu chất xơ, măng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và giảm việc nạp quá nhiều năng lượng vào cơ thể. Chất xơ trong măng không chỉ giúp làm đầy dạ dày mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn, giúp bạn quản lý vóc dáng một cách tự nhiên và bền vững.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón

Được mệnh danh là "chổi quét sạch đường ruột", lượng chất xơ không hòa tan trong măng tre đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích nhu động ruột. Việc ăn măng thường xuyên giúp làm mềm phân, ngăn ngừa tình trạng táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Ngoài ra, các hợp chất thực vật trong măng còn góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và bảo vệ niêm mạc đại tràng khỏi các tác nhân gây hại.

Măng sử dụng đúng cách sẽ có nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: VTC News)

Tốt cho sức khỏe tim mạch và giảm Cholesterol xấu

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất dinh dưỡng trong măng có khả năng đào thải lượng Cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể. Nhờ sự kết hợp của chất xơ và các khoáng chất như Kali, măng giúp làm sạch động mạch, giảm áp lực lên thành mạch máu và ổn định huyết áp. Việc bổ sung măng vào thực đơn một cách điều độ là phương pháp tự nhiên để bảo vệ trái tim, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý liên quan đến hệ tuần hoàn.

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ đặc tính kháng khuẩn

Măng chứa nhiều vitamin thiết yếu như Vitamin A, E, B6 và các khoáng chất quan trọng giúp củng cố hàng rào phòng thủ của cơ thể. Đặc biệt, măng tre có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus tự nhiên, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Các chất chống oxy hóa (phytosterol) có trong măng còn giúp tiêu diệt các gốc tự do, giảm tình trạng viêm nhiễm và hỗ trợ quá trình phục hồi tế bào nhanh chóng hơn.

Khả năng chống viêm và ngăn ngừa ung thư

Một trong những lợi ích quý giá nhất của măng chính là chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính. Các hợp chất như phytosterol trong măng có thể hỗ trợ ức chế sự phát triển của các khối u và giảm thiểu tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể – vốn là mầm mống của nhiều loại ung thư nguy hiểm. Ăn măng đúng cách không chỉ làm phong phú bữa ăn mà còn là cách để bạn chủ động bảo vệ tế bào khỏi những đột biến có hại.

Trong măng tươi có chứa hàm lượng cyanide nhất định – một chất có thể gây ngộ độc nếu không được chế biến kỹ. Để đảm bảo an toàn, bạn cần:

- Luộc kỹ: Mở nắp nồi khi luộc để độc tố bay hơi theo hơi nước.

- Ngâm nước: Ngâm măng tươi với nước muối hoặc nước vo gạo trước khi nấu để loại bỏ vị đắng và độc tố.

- Đối tượng hạn chế: Người bị đau dạ dày, sỏi thận hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ và không nên ăn quá nhiều măng.