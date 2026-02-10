Người mỡ máu cao nên ăn gì dịp Tết?

Theo People’s Daily, với người mỡ máu cao (rối loạn lipid máu), việc lựa chọn thực phẩm phù hợp trong những ngày Tết có thể giúp kiểm soát cholesterol hiệu quả và giảm áp lực cho hệ tim mạch.

Mâm cỗ ngày Tết nên được cân đối với nhiều rau xanh và thực phẩm tốt cho tim mạch để kiểm soát mỡ máu (Ảnh:Shutterstock)

Cá béo giàu omega-3

Người mỡ máu cao nên ưu tiên các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích hoặc cá mòi trong thực đơn ngày Tết. Những loại cá này giàu axit béo omega-3, có tác dụng hỗ trợ giảm triglyceride trong máu, hạn chế quá trình viêm và góp phần bảo vệ thành mạch máu. So với thịt đỏ, cá béo được xem là nguồn đạm thân thiện hơn với tim mạch.

Ưu tiên món hấp, luộc ít dầu

Các món hấp, luộc hoặc áp chảo ít dầu nên được ưu tiên thay cho các món chiên rán. Cách chế biến này giúp hạn chế lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể, đồng thời giữ được hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Người mỡ máu cao nên chọn các món cá hấp, thịt luộc, rau luộc hoặc canh thanh nhẹ trong mâm cỗ ngày Tết.

Rau xanh giàu chất xơ

Món hấp, luộc ít dầu giúp hạn chế chất béo bão hòa và giảm áp lực cho tim mạch (Ảnh:Shutterstock)

Rau xanh là nhóm thực phẩm không thể thiếu với người mỡ máu cao trong dịp Tết. Các loại rau lá xanh cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp giảm hấp thu cholesterol xấu và hỗ trợ tiêu hóa. Việc bổ sung đủ rau xanh trong mỗi bữa ăn còn giúp cân bằng khẩu phần, hạn chế ăn quá nhiều thực phẩm giàu dầu mỡ.

Thịt nạc, ít chất béo

Khi ăn thịt trong những ngày Tết, người mỡ máu cao nên ưu tiên các loại thịt nạc như thịt thăn, ức gà bỏ da hoặc thịt nạc vai. Những phần thịt này cung cấp protein cần thiết cho cơ thể nhưng chứa ít chất béo bão hòa hơn so với thịt mỡ, giúp kiểm soát cholesterol máu tốt hơn.

Trái cây ít ngọt, giàu vitamin

Trái cây ít ngọt giúp bổ sung vitamin, tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn đồ ngọt ngày Tết (Ảnh:Shutterstock)

Các loại trái cây ít ngọt như bưởi, táo, lê, kiwi hoặc dâu tây phù hợp với người mỡ máu cao trong dịp Tết. Nhóm trái cây này giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ chuyển hóa lipid và giúp cơ thể no lâu hơn, từ đó hạn chế tiêu thụ quá nhiều bánh kẹo, đồ ngọt trong ngày Tết.