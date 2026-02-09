Những thực phẩm chớ dại bảo quản trong hộp nhựa, cực hại cho sức khỏe

Các loại thực phẩm nóng hoặc vừa nấu chín

Sai lầm phổ biến nhất của nhiều gia đình là cho thức ăn vừa nấu xong vào hộp nhựa khi còn bốc hơi nóng. Nhiệt độ cao khiến các cấu trúc hóa học trong nhựa bị phá vỡ, làm thôi nhiễm các hạt vi nhựa và chất độc vào thực phẩm nhanh gấp nhiều lần so với điều kiện thường. Để đảm bảo an toàn, bạn nên đợi thức ăn nguội hẳn hoặc ưu tiên sử dụng hộp thủy tinh, gốm sứ để bảo quản đồ nóng.

Thực phẩm có hàm lượng axit cao như cam, chanh, dưa muối

Các loại quả có tính axit (như cam, quýt, bưởi) hoặc thực phẩm lên men (như dưa muối, cà muối) có khả năng "ăn mòn" bề mặt nhựa theo thời gian. Axit trong thực phẩm phản ứng trực tiếp với các chất phụ gia trong nhựa, không chỉ làm hộp bị ố vàng, bám mùi khó chịu mà còn khiến thức ăn bị nhiễm độc. Bạn nên bảo quản các món đồ chua này trong hũ thủy tinh để giữ trọn hương vị và đảm bảo an toàn.

(Ảnh minh họa: VTC News)

Thực phẩm nhiều dầu mỡ và đồ chiên rán

Dầu mỡ là môi trường hòa tan lý tưởng cho nhiều loại hóa chất độc hại có trong nhựa, đặc biệt là khi bạn hâm nóng chúng bằng lò vi sóng. Lớp dầu nóng chảy có thể đạt nhiệt độ cực cao, làm chảy hoặc biến dạng bề mặt hộp nhựa, tạo điều kiện cho chất độc ngấm sâu vào món ăn. Thay vì dùng hộp nhựa, hãy sử dụng bát đĩa bằng sứ để tránh nguy cơ gây hại cho hệ nội tiết và gan từ các hợp chất hữu cơ độc hại.

Sữa và các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua

Sữa và các chế phẩm từ sữa cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ và dễ bị nhiễm khuẩn nếu bảo quản trong hộp nhựa không đạt chuẩn. Nhựa có đặc tính giữ mùi và khó làm sạch hoàn toàn các khe kẽ li ti, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và làm thực phẩm nhanh hỏng hơn. Ngoài ra, chất béo trong sữa cũng có thể phản ứng với nhựa, làm thay đổi mùi vị đặc trưng và giảm giá trị dinh dưỡng của sản phẩm.

Thịt, cá tươi sống chưa qua chế biến

Nhiều người có thói quen mua thịt cá tươi về rồi cho ngay vào hộp nhựa để trữ đông, nhưng đây là cách làm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Độ ẩm và protein trong thực phẩm tươi sống khi tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nhựa có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa và tích tụ vi khuẩn nếu hộp không được tiệt trùng kỹ. Sử dụng màng bọc thực phẩm chuyên dụng hoặc hộp inox sẽ là giải pháp thay thế tốt hơn để giữ thịt cá tươi ngon và an toàn vệ sinh.