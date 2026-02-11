3 loại trà thảo dược giúp tỉnh táo, giảm mệt mỏi khi dọn dẹp Tết

Theo BS. Vũ Hồng, Trung tâm Y tế khu vực Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, tình trạng mệt mỏi cuối năm thường liên quan đến khí huyết hao tổn, tỳ vị suy yếu, dương khí giảm, nhất là khi sinh hoạt thất thường.

Y học cổ truyền cho rằng một số loại trà thảo dược có tác dụng điều hòa khí huyết, kiện tỳ, ôn dương hoặc thanh nhiệt, từ đó giúp cơ thể hồi phục năng lượng, giảm cảm giác nặng đầu, buồn ngủ, mệt rã rời khi làm việc nhiều.

1. Một số loại trà thảo dược giúp giải mệt mỏi

1.1. Trà gừng khô

Gừng khô (can khương) có vị cay, tính ấm, quy kinh Phế – Tỳ – Vị, tác dụng ôn trung tán hàn, kích thích tuần hoàn.

• Công dụng: Giảm mệt mỏi, làm ấm cơ thể, phòng cảm lạnh khi dọn dẹp nhà cửa, nhất là trong thời tiết lạnh.

• Cách dùng: 3–5 lát gừng khô hãm với nước sôi, có thể thêm ít mật ong.

• Lưu ý: Người có triệu chứng nóng trong, sốt cao không nên dùng nhiều.

Gừng khô có tác dụng ôn trung tán hàn, kích thích tuần hoàn, giúp giải mệt mỏi dịp cuối năm.

1.2. Trà táo đỏ

Táo đỏ có vị ngọt, tính ấm, tác dụng bổ khí huyết, kiện tỳ.

• Công dụng: Giảm mệt, chống suy nhược, thích hợp cho người làm việc nhiều, ăn uống thất thường.

• Cách dùng: 3–5 quả táo đỏ khô, đập dập, hãm nước sôi hoặc nấu nước uống.

• Lưu ý: Những người ăn uống kém, hay đầy bụng, khó tiêu, đi ngoài không nên dùng nhiều vì dùng nhiều sẽ gây nê trệ, hại tỳ vị.

Trà táo đỏ giảm mệt mỏi, chống suy nhược, thích hợp cho người làm việc nhiều, ăn uống thất thường.

1.3. Trà gừng – táo đỏ

Sự kết hợp của gừng với táo đỏ vừa ôn ấm, vừa bổ khí huyết, rất phù hợp trong những ngày dọn dẹp Tết.

• Cách dùng: 3 lát gừng khô + 3 quả táo đỏ hãm nước sôi, uống ấm.

Lưu ý khi dùng trà thảo dược:

• Uống ấm, không uống quá đặc hoặc quá nhiều trong ngày.

• Không dùng thay nước lọc hoàn toàn.

• Người có bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến thầy thuốc.

Táo đỏ có tác dụng bổ khí huyết, kiện tỳ, giúp giải mệt, tỉnh táo khi dọn dẹp, mua sắm cuối năm.

2. Một số lưu ý khi dọn dẹp, sắm Tết

Dọn dẹp cuối năm là việc cần thiết để làm mới không gian sống, nhưng nếu làm dồn dập, sai cách rất dễ gây mệt mỏi, đau lưng, đau khớp, đặc biệt ở người trung cao tuổi. Vì vậy bạn cần lưu ý:

• Chia việc dọn dẹp theo từng ngày, từng khu vực; tránh làm liên tục nhiều giờ.

• Khi lau chùi, bê vác đồ nặng cần giữ lưng thẳng, tránh cúi gập đột ngột.

• Nghỉ giải lao sau mỗi 30 - 45 phút, kết hợp vận động nhẹ, xoa bóp vùng cổ vai gáy, thắt lưng; đeo găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với bụi, hóa chất tẩy rửa để tránh kích ứng da, đường hô hấp.Người có bệnh xương khớp, tim mạch, tăng huyết áp không nên làm việc quá sức hoặc trèo cao lau dọn.

Mua sắm dịp Tết thường dễ rơi vào tình trạng mua nhiều, ăn nhiều, gây lãng phí và ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy bạn cần:

• Lên danh sách mua sắm trước, ưu tiên thực phẩm thiết yếu, hạn chế mua quá nhiều đồ chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, đường, muối.

• Chọn thực phẩm tươi, rõ nguồn gốc; hạn chế tích trữ thực phẩm dễ hỏng.

• Với bánh kẹo, mứt Tết, nên chọn loại ít ngọt, ít béo; ăn với lượng vừa phải.

• Người cao tuổi, người có bệnh nền (đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, gout…) cần đặc biệt thận trọng khi chọn và sử dụng thực phẩm ngày Tết.

Cuối năm nhiều việc dễ khiến cơ thể mệt mỏi, căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, do đó nên:

• Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya liên tục để dọn dẹp, mua sắm.

• Uống đủ nước, bổ sung rau xanh, hoa quả để hỗ trợ tiêu hóa.

• Có thể áp dụng các biện pháp thư giãn như xoa bóp, ngâm chân nước ấm buổi tối để giảm mệt mỏi, giúp ngủ ngon.

Tóm lại, trà thảo dược là lựa chọn đơn giản, dễ thực hiện, giúp giải mệt, tỉnh táo và hỗ trợ sức khỏe trong những ngày bận rộn cận Tết.