Du khách thích thú xem tái hiện nghi lễ dựng nêu đón Tết tại Đại Nội Huế

Đây là hoạt động nhằm tái hiện nghi lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và triều đình nhà Nguyễn nói riêng, đồng thời tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch mừng Xuân Bính Ngọ, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Cây nêu được dựng trong Đại Nội Huế là một cây tre già, to và dài, do các lính vệ vác cùng đội nghi thức và ban lễ nhạc cung đình đảm trách.

Người dân và du khách chứng kiến Lễ dựng nêu trong Đại Nội Huế

Treo ấn lên ngọn nêu

Nêu được rước từ cửa Hiển Nhơn tiến về Triệu Miếu và Thế Miếu trong không gian trang nghiêm, cùng âm thanh của các bài nhạc lễ cung đình xưa. Chị Hoàng Hải Ý Nhi, lần đầu tiên chứng kiến lễ dựng nêu ở cung đình cảm nhận: “Đây là lần đầu tiên em đến đây, chứng kiến lễ dựng nêu em cảm nhận được phong tục của cung đình Huế, gần tết dân thì em thấy rất đông vui, nhộn nhịp. Em cảm nhận được không Tết rất truyền thống và rất xưa”.

Tại nơi dựng nêu, hương án được bày biện với đầy đủ lễ phẩm, cùng đoàn bồi tự và đội đại nhạc sẵn sàng. Các nghi thức dựng nêu lần lượt được cử hành, gồm lễ bái, nghinh thần, khánh hạ trong âm thanh trang nghiêm của Nhã nhạc cung đình. Tiếp đó, lính vệ tiến hành dựng nêu, báo hiệu ngày Tết đã đến trong hoàng cung.

Làm lễ trước lúc dựng nêu

Chuẩn bị dựng nêu ở Thế Miếu

Dựng nêu ngày Tết là một phong tục văn hóa không chỉ riêng của Việt Nam mà còn phổ biến ở nhiều nước Á Đông. Đối với người Việt Nam, tục lệ này đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc và được lưu giữ qua hàng nghìn năm nay.

Nét đặc biệt của lễ dựng nêu trong Hoàng cung Huế luôn gắn liền với âm nhạc cung đình và các nghi thức trang trọng. Khi cây nêu được dựng lên, trên ngọn nêu treo ấn, tín, văn phòng tứ bảo - biểu trưng cho việc phong ấn, báo hiệu triều đình bước vào thời gian nghỉ Tết, từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng. Dưới triều Nguyễn, khi trong cung dựng nêu, nhân dân bên ngoài cũng đồng loạt dựng nêu và bắt đầu đón Tết.

Cây tre dựng nêu được rước từ cửa Hiển Nhơn về dựng tại Thế Mếu, Đại Nội Huế

Hoạt động dựng nêu tại Đại Nội Huế góp phần tái hiện sinh động nghi lễ cung đình triều Nguyễn, tạo không khí vui tươi, rộn ràng trong những ngày đầu Xuân.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết: “Lễ dựng nêu này có tính chất tái hiện, nhằm thể hiện tinh thần đầu năm mới của khu di sản, trở thành một tiết mục mà du khách có thể tương tác được. Đây là dịp để phô bày những vẻ đẹp truyền thống. Tất cả mọi người hoà cùng một sắc màu truyền thống. Một cái Tết của xa xưa được gợi nhắc, chúng tôi muốn đưa đến những cái đẹp của Huế, từ các hoa văn, họa tiết cung đình, từ tất cả những cái thú chơi của cung đình, khép lại năm cũ với nhiều lo toan bộn bề, tất bật và mở ra một trang mới của năm mới với những vui tươi, hân hoan”.

Dựng nêu ở Triệu Miếu Đại Nội Huế

Nhiều du khách đến xem lễ dựng nêu

Nghi lễ dựng nêu ngày Tết bắt nguồn từ xa xưa, đến nay giá trị văn hóa tinh thần vẫn còn nguyên vẹn trong đời sống người dân. Việc phục dựng nghi lễ không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa Huế mà còn kết nối truyền thống với hiện đại, giáo dục thế hệ trẻ về cội nguồn dân tộc và tạo thêm sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ du khách trong dịp Tết cổ truyền.