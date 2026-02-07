Loại quả là “báu vật" ngày Tết, cực tốt cho sức khỏe nhiều người chỉ để làm cảnh

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Quả quất là nguồn cung cấp Vitamin C cực kỳ dồi dào, đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích thích sự phát triển của các tế bào bạch cầu. Việc tiêu thụ quất thường xuyên giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc, ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Một ly nước quất ấm mỗi ngày là cách đơn giản để bạn duy trì sức đề kháng bền bỉ, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa.

Hỗ trợ điều trị ho và các bệnh đường hô hấp

Trong y học dân gian, quất chưng đường phèn hoặc mật ong là bài thuốc kinh điển để trị ho, long đờm và làm dịu cổ họng. Vỏ quả quất chứa nhiều tinh dầu có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm cao, giúp ức chế các loại vi khuẩn gây viêm họng và viêm phế quản. Khi bị khản tiếng hoặc đau rát họng, việc ngậm quất muối hoặc uống trà quất sẽ giúp làm ấm đường hô hấp và giảm nhanh các triệu chứng khó chịu.

(Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ)

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm đầy hơi

Hàm lượng chất xơ trong quả quất giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra trơn tru và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Các axit tự nhiên trong quất còn có khả năng làm sạch đường ruột, loại bỏ các khí dư thừa gây đầy bụng, khó tiêu sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ. Chỉ cần thêm một vài lát quất vào trà hoặc món ăn, bạn sẽ cảm thấy hệ tiêu hóa nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.

Tốt cho sức khỏe tim mạch và huyết áp

Quả quất chứa nhiều khoáng chất quan trọng như Kali và các hợp chất thực vật thuộc nhóm flavonoid giúp làm giảm áp lực lên thành mạch máu. Những dưỡng chất này hỗ trợ kiểm soát huyết áp ổn định, giảm mức cholesterol xấu và ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch. Việc duy trì thói quen sử dụng quất một cách khoa học sẽ góp phần bảo vệ trái tim khỏe mạnh và giảm thiểu các biến chứng về tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát đường huyết

Quất là loại trái cây có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ, rất phù hợp cho những người đang trong chế độ ăn kiêng. Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn, trong khi các hoạt chất sinh học trong quất hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo diễn ra nhanh hơn. Ngoài ra, quất cũng có chỉ số đường huyết thấp, giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa sự tăng vọt insulin sau khi ăn.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa

Nhờ hàm lượng Vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào, quả quất giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, mang lại làn da săn chắc và mịn màng. Các chất này còn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và các gốc tự do, làm mờ các vết thâm nám và ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Sử dụng nước quất để chăm sóc da từ bên trong là bí quyết tự nhiên để duy trì nét thanh xuân và vẻ ngoài rạng rỡ.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Quả quất chứa một lượng nhất định Vitamin A và Beta-carotene, những dưỡng chất thiết yếu để duy trì đôi mắt sáng khỏe. Những hợp chất này giúp bảo vệ giác mạc, giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi. Việc bổ sung quất vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp mắt giảm mệt mỏi mà còn tăng cường khả năng quan sát trong điều kiện ánh sáng kém.