Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đã len lỏi vào từng góc bếp, câu chuyện về mâm cúng ông Công ông Táo lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Không hẹn mà gặp, năm nay chị em lại rần rần chia sẻ lại mâm cỗ đầy tâm huyết của Đỗ Hà trước khi về làm dâu hào môn.

Lớp vỏ bên ngoài không phải là tàu hũ ky hay da heo cầu kỳ, mà chính là lớp trứng gà tráng mỏng vàng ươm. Để có được lớp "áo" này, trứng được đánh tan, lọc qua rây cho mịn màng rồi tráng trên chảo nóng với lửa nhỏ riu riu, sao cho trứng chín tới, dai mềm mà không bị rách. Cùng với đó là một lớp áo bằng lòng trắng trứng.

Phần nhân bên trong là sự hòa quyện của giò sống dẻo quánh, mộc nhĩ giòn sần sật ngâm nở thái nhỏ, và cà rốt băm nhuyễn tạo điểm nhấn. Tất cả được trộn đều, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi phết một lớp mỏng lên bề mặt miếng trứng đã tráng.

Sự khéo léo của người làm bếp thể hiện ở công đoạn cuộn: Phải cuộn sao cho chặt tay, để khi hấp chín, cắt ra miếng chả có kết cấu chắc chắn, các nguyên liệu quyện vào nhau tạo hình xoáy ốc đẹp mắt tựa như những cánh hoa đang bung nở.

Đỗ Hà còn cẩn thận bọc thêm một lớp giấy bạc bên ngoài trước khi mang đi hấp. Chi tiết nhỏ này giúp định hình cây chả tròn trịa, giữ được độ ngọt của thịt và hương thơm của trứng không bị thất thoát ra ngoài. Khi chả chín, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp, báo hiệu một cái Tết ấm cúng đang về rất gần.

Mâm cúng ông Công ông Táo của Đỗ Hà không "phủ phê" cao lương mỹ vị, mà chinh phục người nhìn bởi sự gọn gàng, tinh tươm và đủ đầy. Bên cạnh đĩa chả hoa ngũ sắc "thần thánh", mâm cỗ của cô vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp truyền thống. Đó là đĩa xôi gấc đỏ au mang ý nghĩa may mắn, vận đỏ cả năm; là con gà luộc da vàng óng ả, căng bóng ngậm hoa hồng; là bát thả cá chép đỏ – phương tiện để các Táo về trời báo cáo Ngọc Hoàng.

Không gian cúng bái cũng được nàng hậu chăm chút tỉ mỉ. Một bình hoa đào phai nhẹ nhàng hay những cành lay ơn vươn cao khoe sắc thắm được đặt trang trọng. Mâm ngũ quả tươi tắn với đầy đủ hương vị chua, cay, ngọt, bùi. Tất cả được sắp xếp hài hòa trên chiếc bàn nhỏ, tạo nên một tổng thể ấm cúng.

Công thức làm chả hoa ngon bất bại

Chuẩn bị nguyên liệu làm chả hoa ngũ sắc

Để món ăn chuẩn vị, các bạn cần có những nguyên liệu như sau:

Thịt xay nhuyễn: 500g

Tai heo: 70g

Trứng gà ta: 4 quả

Trứng muối: 8 lòng đỏ

Bột khoai tây, bột nghệ, bột nở

Cà rốt: 1 củ

Mộc nhĩ: 50g

Đậu đũa hoặc đậu hà lan: 100g

Lạp xưởng: 2 cái

Hành tím, hành lá: 3 củ

Rượu trắng: 2 muỗng canh

Giấm, dầu ăn, nước mắm và các loại gia vị thông dụng khác

Cách chế biến món chả hoa thơm ngon

Bước 1: Sơ chế thịt

Đầu tiên, bạn cho 500g thịt vào một túi zip kích thước vừa phải. Dùng tay miết chặt miệng túi, nhớ để lại một khoảng trống nhỏ để không khí có thể thoát ra ngoài. Sau đó, dùng tay giàn thịt thành một lớp mỏng đều trong túi, tay vẫn miết chặt miệng túi để không khí ra ngoài hoàn toàn. Đặt túi thịt vào ngăn đá tủ lạnh và để trong khoảng 1 tiếng để thịt cứng lại.

Bước 2: Làm sạch tai heo

Cạo lông trên tai heo bằng dao, loại bỏ phần bẩn bên trong tai. Ngâm tai heo vào hỗn hợp nước muối pha giấm trong khoảng 5 đến 10 phút để khử mùi hôi sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo.

Cho tai heo vào nồi đun sôi khoảng 10 đến 12 phút cho đến khi chín mềm. Bạn vớt tai heo ra và cho ngay vào nước đá để làm nguội, giúp tai heo giòn hơn rồi vớt ra lau khô. Sau đó, bạn thái tai heo thành những sợi mỏng đều nhau.

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu khác

Với trứng muối sau khi mua về, bạn hãy ngâm với rượu trắng khoảng 10 phút để khử mùi tanh. Lạp xưởng thái dọc thành các thanh nhỏ, cà rốt thái sợi mỏng. Mộc nhĩ cần ngâm nước trong khoảng 1 tiếng để nở ra rồi rửa sạch, đem thái thành sợi nhỏ, dài. Đậu đũa bạn hãy tước bỏ sơ rồi bẻ từng khúc vừa, hành lá thì đem thái nhỏ.

Bước 4: Pha gia vị cho giò sống

Bạn cho vào bát 1 muỗng canh bột khoai tây, 1 muỗng cà phê bột nở, đường và 2 muỗng cà phê nước mắm rồi khuấy đều. Tiếp tục thêm khoảng 100ml dầu ăn.

Bước 5: Làm giò sống

Lấy phần thịt trong tủ lạnh ra xay cùng hỗn hợp vừa pha cho đến khi thật nhuyễn mịn. Bạn hãy chia phần giò sống làm 2 phần, 1 phần trộn với tai heo, hành lá và hạt tiêu; 1 phần trộn với cà rốt và mộc nhĩ. Trứng đem đi tráng mỏng để làm vỏ của chả hoa.

Bước 6: Gói và hấp chả

Bạn xếp các lớp lá chuối xuống trước rồi lần lượt xếp từng lớp nguyên liệu lên theo thứ tự: Trứng tráng, 2 lớp giò sống, sau đó xếp lạp xưởng, đậu đũa, trứng muối vào giữa chả rồi cuộn lại. Nhớ gói thật kín và buộc chặt để khi hấp chả không bị hở. Bạn hãy hấp chả cách thủy trong vòng 45 phút. Khi chả chín, bạn lấy ra ngoài cho nguội hẳn rồi để vào tủ lạnh 2 tiếng trước khi cắt ăn.

Thành phẩm chả hoa ngũ sắc có màu sắc tươi tắn ngon mắt, mọi nguyên liệu hòa quyện không hề ngấy.