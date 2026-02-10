Bà xã NSND Công Lý dọn mâm cúng ông Táo cực đẹp mắt, cầu mong bình an cho gia đình

Mới đây, bà xã của NSND Công Lý chia sẻ mâm cúng ông Công ông Táo với các món ăn được chuẩn bị chu đáo, trình bày tươm tất.

Mâm cúng đúng chất cổ truyền với nem rán, canh bóng, giò, xôi.

Ngọc Hà chia sẻ: "Một mình lọ mọ, bày biện và muốn ông Công, ông Táo đi sớm cho đỡ tắc đường, mong ông về chầu trời hoan hỷ. Mong một mùa xuân nữa đến với gia đình mang theo hai chữ "bình an"".

Những năm qua, chăm chồng bị bệnh, Ngọc Hà được biết đến là người vợ đảm đang, tháo vát. Vào những dịp lễ Tết, cô luôn chu toàn. Còn nhớ năm trước, Ngọc Hà cũng gây chú ý khi chia sẻ cách làm món canh ngũ sắc để bày mâm cúng ông Công ông Táo.

Ngọc Hà đặc biệt chú trọng việc chuẩn bị bàn thờ gia tiên và mâm cúng, mọi thứ đều phải được chỉn chu và tươm tất nhất có thể. Tết Nguyên Đán, cô đều tự tay chuẩn bị từng thứ trong tổ ấm nhỏ của mình, từ việc sửa soạn bàn thờ gia tiên, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho tới lễ lạt tiếp khách…

NSND Công Lý từng tiết lộ, khi mới quen anh, Ngọc Hà luôn kiên nhẫn học hỏi, tập làm chuyện bếp núc. Từ một cô gái chưa biết nấu ăn, Ngọc Hà dần thành thạo việc nội trợ và đến nay đã cực kỳ đảm đang, khéo léo.

Một mâm cỗ vừa vặn được bài trí đẹp mắt chứng tỏ sự cầu kỳ và chu toàn của Ngọc Hà.

Mâm cỗ được đổi món liên tục cho ẩm thực những ngày Tết thêm đa dạng.

Không những thế, giữa đời thường những bữa tiệc tại gia chu đáo hay bữa "đổi gió" cho gia đình, bạn bè với rất nhiều món được Ngọc Hà thực hiện cho thấy sự đảm đang của cô gái xứ Thanh.

Hay một mâm cơm bình dị cũng được cô chuẩn bị chỉn chu, với loại mỗi loại nước chấm được dùng cho món ăn riêng.

Thỉnh thoảng gia đình được đổi gió vởi những món cuốn hay riêu cua chống ngán.

Phở gà tại gia "made by Ngọc Hà"

Công Lý từng chia sẻ khi chưa kết hôn, bạn gái Ngọc Hà khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ cô gái không biết nấu ăn, cô kiên nhẫn học để nấu những món ăn yêu thích cho bạn trai và đến nay đã thành thục chuyện bếp núc.

Nồi nước dùng riêu cua đặc gạch không phải dễ nấu

Luôn tự nhận bản thân là người không biết nấu ăn nhưng Ngọc Hà lại rất chịu khó vào bếp làm những món kỳ công. Món ruốc tôm khiến cô mất 2 tiếng vào bếp nhưng Ngọc Hà lại cảm thấy rất vui vì Công Lý rất thích ăn món này.

Một bát canh cua xanh mát của mùa hè.

Tới những món quê dân dã như tôm xào khế, Ngọc Hà đều làm chuẩn vị.

Những lúc rảnh, cô còn nấu chè.

Ngọc Hà còn tự tay làm chả cốm.