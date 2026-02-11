Sau lịch nghỉ Tết và lương thưởng, người Việt tìm cách trang trí Tết, nhạc Tết trên Google

Người Việt đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026 với tâm thế chủ động và toàn diện hơn, khi thói quen mua sắm cận Tết dần được thay thế bằng quá trình lên kế hoạch kỹ lưỡng từ 3 tháng trước Tết. Dữ liệu từ Google còn cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dùng Việt với các giá trị văn hóa truyền thống và xu hướng ứng dụng công cụ AI để hỗ trợ sắp xếp, xử lý các công việc trong mùa Tết một cách hiệu quả.

Google vừa công bố Xu hướng tìm kiếm nổi bật Tết Nguyên đán 2026.

Người Việt chủ động lên kế hoạch đón Tết từ 3 tháng trước

Năm 2026 đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong cách người Việt chuẩn bị cho Tết Nguyên đán theo hướng chủ động hơn. Nếu như trước đây, mức độ quan tâm và tìm kiếm liên quan đến Tết thường chỉ tăng mạnh trong khoảng 1 - 2 tháng trước kỳ nghỉ, thì dữ liệu năm nay cho thấy các truy vấn gắn với việc lên kế hoạch và chuẩn bị cho dịp Tết đã xuất hiện từ khoảng 3 tháng trước Tết.

Theo đó, ở giai đoạn đầu, hành vi tìm kiếm chủ yếu tập trung vào việc xác định các mốc thời gian quan trọng và xây dựng kế hoạch tổng thể, thể hiện qua các từ khóa như “tết 2026 là năm con gì”, “mùng 1 tết 2026 là ngày mấy” và “lịch nghỉ tết 2026”.

Càng gần Tết, xu hướng tìm kiếm của người Việt chuyển dần từ giai đoạn định hướng sang lập kế hoạch và triển khai cụ thể. Trong đó, nhu cầu chuẩn bị được thể hiện qua các truy vấn liên quan đến mốc thời gian và di chuyển như “bao nhiêu ngày nữa đến tết” và “vé máy bay tết 2026”, cho thấy người dùng chủ động sắp xếp lịch trình và kế hoạch đi lại sớm hơn các năm trước đó.

Đến khoảng 2 tháng trước Tết, các truy vấn về tiêu dùng và lối sống chiếm ưu thế, tương đương khoảng 28% số lượng tìm kiếm liên quan đến Tết. Người Việt bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn bị không gian Tết và lựa chọn quà tặng, thể hiện qua sự gia tăng các tìm kiếm như “trang trí tết” và “nhạc tết”, đồng thời quan tâm đến các yếu tố tài chính thông qua những truy vấn như “thưởng tết nguyên đán 2026”.

Xu hướng tìm kiếm văn hóa và cảm xúc trong dịp Tết

Bên cạnh các nhu cầu liên quan đến sắp xếp và chuẩn bị, dữ liệu còn cho thấy người Việt đang sử dụng Google Tìm kiếm để giải đáp những băn khoăn sâu xa hơn về văn hóa và cảm xúc trong dịp Tết. Một xu hướng đáng chú ý trong 5 năm trở lại đây là việc thế hệ trẻ sử dụng Google Tìm kiếm để tìm hiểu và tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống nhiều hơn.

Cụ thể, các truy vấn như “những điều cần tránh trong ngày tết” cùng những câu hỏi xoay quanh lý do và ý nghĩa của các phong tục truyền thống, cho thấy Gen Z và Millennials đang sử dụng Google Tìm kiếm như một nguồn thông tin tin cậy để tìm hiểu về văn hóa. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tìm hiểu và thực hành các nghi lễ truyền thống trong bối cảnh hiện đại, thể hiện qua mức độ quan tâm đối với các nội dung như “văn khấn mùng 1 tết” và “mâm ngũ quả ngày tết”.

Xu hướng tìm về các giá trị nguyên bản của Tết cổ truyền cũng được thể hiện qua sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong hành vi tìm kiếm của người Việt. Bên cạnh những tìm kiếm mang tính hoài niệm như bài thơ “tết đang vào nhà” hay “chữ tết thư pháp”, người Việt cũng thể hiện sự quan tâm lớn đến các yếu tố hiện đại như “nail tết” và những trào lưu mới như “tháp bia tết”.

Từ tìm kiếm thông tin đến hỗ trợ ra quyết định với AI

Trong bối cảnh khối lượng công việc phải chuẩn bị ngày càng gia tăng vào giai đoạn cao điểm, người Việt bắt đầu tận dụng Chế độ AI - tính năng mới nhất trong Google Tìm kiếm để xử lý các nhu cầu phức tạp, đòi hỏi nhiều thông tin và bối cảnh liên quan.

Trong thực tế, người dùng có thể đặt những câu hỏi cụ thể cho Chế độ AI trong Google Tìm kiếm, để trực tiếp xử lý các vấn đề phức tạp trong dịp Tết, với yêu cầu rõ ràng về thông tin, bối cảnh và các yếu tố liên quan. Ví dụ như:

- Đối với việc lên kế hoạch du lịch, người dùng có thể đặt câu hỏi: “Gợi ý cho tôi lịch trình khám phá Đà Lạt trong 4 ngày Tết sắp tới với chi phí tiết kiệm cho nhóm 4 người. Cho tôi thêm cả danh sách những thứ cần chuẩn bị và lưu ý trước khi đi”.

- Trong việc chuẩn bị nghi lễ truyền thống, người dùng có thể trực tiếp tải lên hình ảnh một “mâm ngũ quả ngày tết” và đặt câu hỏi: “Cách bày trí mâm ngũ quả này đã đúng theo phong tục truyền thống của miền Bắc hay chưa? Nếu chưa, cần sắp xếp lại như thế nào và vì sao?”.

- Đối với việc lựa chọn trang phục truyền thống dịp Tết, người dùng cũng có thể tải lên hình ảnh mẫu áo dài yêu thích để tham khảo thêm các thông tin liên quan với câu hỏi: “Gợi ý những cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh có mẫu áo dài tương tự mẫu này. Đặc điểm của loại vải này là gì và cảm giác khi mặc như thế nào?”.