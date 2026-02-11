Quất, mai mini giá dưới 100.000 đồng hút khách

Chiều 10/2 (23 tháng Chạp), anh Ngọc Chính, ở phường Thanh Liệt ghé chợ hoa Đền Lừ (phường Hoàng Mai) tìm mua cây cảnh chơi Tết. Dự tính chi vài trăm nghìn đồng cho một chậu quất cỡ vừa, anh bất ngờ khi thấy hàng loạt gian hàng bày bán quất, mai mini đồng giá 100.000 đồng.

Những chậu cây này có kích thước khiêm tốn, cao chừng 30-40 cm nhưng vẫn được uốn thế, hội tụ đủ lộc, hoa, quả xanh và chín. Thay vì mua một cây như dự định, anh Chính quyết định mua cả cặp quất và mai vàng với tổng chi phí 200.000 đồng.

"Thật thú vị vì năm nay cây mini đa dạng, giá rẻ lại có sẵn bình gốm, mua về trưng ngay được ở bàn trà", anh Chính nói.

Một chậu quất tại chợ hoa Đền Lừ, phường Hoàng Mai, Hà Nội giá 100.000 đồng. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Thị trường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đang chứng kiến sự lên ngôi của phân khúc cây mini giá rẻ. Dọc các chợ hoa lớn, hàng loạt chậu quất, mai vàng "tí hon" tấp nập khách chọn, mua. Trong khi các chậu lớn, dáng thế cầu kỳ có giá vài triệu đồng kén khách, loại giá rẻ dưới 100.000 đồng lại bán "đắt như tôm tươi".

Anh Sơn Hải, tiểu thương tại chợ Đền Lừ cho biết đã nhập hơn 500 chậu quất mini và bán hết 400 chậu sau hai ngày. Theo anh, loại cây này hút khách nhờ đánh trúng tâm lý tiết kiệm và sự tiện lợi của người dân sống tại chung cư, nhà phố diện tích nhỏ. "Khách chuộng vì mua về chỉ việc lau sạch bình là trưng Tết, không phát sinh chi phí mua chậu", anh Hải nói.

Cạnh hàng anh Hải, chị Thùy Như cũng nhập 500 cây quất mini về bán. Sau hai ngày treo biển, 300 chậu đã được bán hết. "Nếu nhu cầu tăng cao, tôi sẽ nhập thêm", chị Như nói.

Không có thời gian ra chợ, chị Thanh Phương, 50 tuổi, ở phường Ba Đình đặt mua hai cây quất mini qua mạng với giá chỉ 48.000 đồng một cây. "Cây to tiền triệu chỉ chơi được vài ngày, tôi chọn loại mini vì rẻ, dễ vận chuyển, hết Tết bỏ đi cũng đỡ tiếc", chị nói.

Trên các sàn thương mại điện tử, thị trường quất và mai bonsai mini cũng sôi động không kém. Một cửa hàng ở phường Thụy Khuê phải tạm ngưng nhận đơn sau một giờ mở bán vì đã hết sạch 200 chậu quất. Tuấn Dương, 25 tuổi, quê Nghệ An cũng chọn mua loại cây nhỏ gọn này xách tay lên tàu xe về quê làm quà.

Loạt chậu mai vàng bán đồng giá 100.000 tại chợ hoa Đền Lừ, phường Hoàng Mai, Hà Nội, chiều 10/2. Ảnh: Nga Thanh

Tuy nhiên, việc mua cây "siêu rẻ" cũng tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi mua online. Minh Thư, 28 tuổi, ở phường Hà Đông thất vọng khi nhận cặp quất, mai giá 150.000 đồng đặt qua mạng. Cây quất héo rũ, rụng quả ngay khi bóc hộp, còn chậu mai thực chất chỉ là cành khô cắm vào gốc dại.

"Cây rẻ thường là hàng mới bứng, rễ chưa bám chậu hoặc cành chiết non ép quả nên khó sống lâu. Người mua nên xác định đây là dòng 'mì ăn liền', chỉ chơi được ngắn ngày", một chủ vườn tại phường Tứ Liên khuyến cáo.