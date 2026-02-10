Món ăn có sẵn trên mâm cơm ngày Tết, là "kho" men tiêu hoá, cực tốt cho sức khỏe

Hỗ trợ hệ tiêu hóa nhờ lợi khuẩn tự nhiên

Lợi ích nổi bật nhất của dưa hành chính là cung cấp một lượng lớn Probiotics (lợi khuẩn) hình thành trong quá trình lên men. Khi đi vào đường ruột, các lợi khuẩn này giúp cân bằng hệ vi sinh, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, từ đó giảm thiểu các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và táo bón. Đặc biệt, khi kết hợp với các món ăn giàu đạm và chất béo như bánh chưng hay thịt kho, dưa hành đóng vai trò như một "chất xúc tác" giúp dạ dày phân giải thức ăn nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm

Hành củ tươi vốn chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh và các phytonutrient có khả năng kháng khuẩn rất mạnh. Việc tiêu thụ dưa hành điều độ giúp cơ thể tăng cường hàng rào bảo vệ, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm thông thường như cảm cúm hoặc viêm họng. Ngoài ra, các vitamin nhóm B và vitamin C có trong hành vẫn được bảo tồn một phần sau khi muối, giúp cơ thể duy trì năng lượng và nâng cao sức đề kháng trong những điều kiện thời tiết thay đổi.

Dưa hành có nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng các hợp chất flavonoid như Quercetin trong hành có tác dụng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn. Ăn dưa hành cũng góp phần ổn định huyết áp và ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông trong lòng mạch.

Cung cấp chất chống oxy hóa đẩy lùi lão hóa

Dưa hành là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do – tác nhân chính gây ra tình trạng lão hóa sớm và các bệnh mãn tính nguy hiểm. Việc bổ sung món ăn lên men này vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp cải thiện vẻ đẹp của làn da từ bên trong mà còn góp phần bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương DNA. Đây là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì sự trẻ trung và phòng ngừa một số loại ung thư đường tiêu hóa.

Lưu ý để sử dụng dưa hành an toàn và hiệu quả

Dù mang lại nhiều lợi ích, người dùng cần lưu ý không nên ăn dưa hành khi còn xanh (vị hăng) hoặc dưa đã quá khú (nổi váng) để tránh nạp vào cơ thể các chất gây hại như nitrat hoặc nấm mốc.

Những người mắc bệnh viêm loét dạ dày hoặc cao huyết áp cũng nên hạn chế ăn quá nhiều do hàm lượng axit và muối trong dưa có thể gây kích ứng hoặc làm tăng huyết áp. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tốt nhất bạn nên tự muối dưa hành tại nhà bằng hũ thủy tinh hoặc hũ sành sứ để kiểm soát được lượng muối và chất lượng nguyên liệu.