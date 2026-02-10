7 quán cà phê đẹp tựa áng thơ tại TP.HCM cho du khách chụp ảnh Tết

Khi những ngày cuối năm hối hả trôi qua, lòng người lại chộn rộn tìm về những chốn bình yên để cảm nhận phong vị Tết. Không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống, những quán cà phê tại TP.HCM đang khoác lên mình “tấm áo mới” rực rỡ sắc xuân, sẵn sàng trở thành phông nền hoàn hảo cho những bộ ảnh áo dài thướt tha của các nàng thơ Sài thành.

Hãy cùng điểm qua 7 không gian đậm chất nghệ thuật để lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân trong mùa Tết Bính Ngọ này nhé!

1. Chuyện Cà Phê - Góc hoài niệm dịu dàng

Như một nốt trầm xao xuyến giữa phố thị, Chuyện Cà Phê chào đón bạn bằng vẻ đẹp mộc mạc hiện ra trong từng chiếc ghế gỗ nhuốm màu thời gian, những bình hoa sen đá, hoa ly được chăm chút tỉ mỉ tạo nên những khung hình “tĩnh” nhưng đầy cảm xúc. Ánh sáng tại quán được bố trí khéo léo, vừa đủ ấm áp để tôn lên nét đẹp đằm thắm của tà áo dài truyền thống. Đây chính là chốn dừng chân lý tưởng cho những tâm hồn yêu vẻ đẹp dung dị, muốn tìm một góc nhỏ bình yên để đón chào năm mới.

Ảnh: Chuyện Cà Phê.

Địa chỉ: 70 Đường số 5, Phường Bình Phú, TP.HCM Giờ mở cửa: 6h30-22h30 Gợi ý: Nên chọn mặc áo dài form rộng, chất liệu linen hoặc lụa tơ tằm màu trầm để phù hợp với phông nền hoài cổ của quán.

2. Mâm Coffee - Gom nhặt hương vị Tết quê

Mang cả “hồn quê” về phố, Mâm Coffee vẽ nên một bức tranh Tết Bính Ngọ ấm áp sực mùi nhớ thương. Sắc đỏ của nhang phơi, dây pháo quyện hòa cùng sắc vàng mộc mạc của lúa khô, bắp ngô tạo nên một bản giao hưởng màu sắc đậm chất lễ hội cổ truyền. Mỗi góc nhỏ tại Mâm, từ khung cửa gỗ e ấp cành đào đến khoảng sân rực rỡ cúc mâm xôi, đều là một studio thu nhỏ. Ngồi tại đây, nhấp ngụm cà phê, bạn sẽ thấy mùa xuân đang về rất thật, rất gần.

Ảnh: Mâm Coffee.

Địa chỉ: Số 25-27F6, đường DN6, KDC An Sương, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM Giờ mở cửa: 8h-22h30 Gợi ý: Nên mặc áo dài cổ yếm, áo bà ba cách tân hoặc trang phục màu đỏ/vàng rực rỡ.

3. Cà phê Cô Ba Đồng Khởi - Sống lại giấc mơ “hòn ngọc viễn Đông”

Nếu bạn trót yêu vẻ đẹp kiêu sa của Sài Gòn xưa, Cô Ba Đồng Khởi chính là điểm hẹn không thể bỏ lỡ. Bước qua cánh cửa, thời gian như ngưng đọng trên nền gạch bông cổ điển và những bộ bàn ghế gỗ nhuốm màu năm tháng. Không gian Tết tại đây được điểm xuyết tinh tế bởi sắc mai, sắc đào, vừa giữ được nét tân thời đài các, vừa phảng phất chút hoài cổ lãng mạn. Các nàng “thiếu nữ tân thời” trong tà áo dài chít eo chắc chắn sẽ có những bức ảnh đẹp tựa thước phim điện ảnh tại đây.

Ảnh: Cà phê Cô Ba Đồng Khởi.

Địa chỉ: 4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM Giờ mở cửa: 10h-22h Gợi ý: Để có được những tấm hình mang phong cách Sài Gòn xưa, bạn đọc có thể chọn mặc những bộ áo dài cổ trụ chít eo truyền thống, nhấn nhá thêm chuỗi ngọc trai đeo cổ hoặc băng đô cài tóc.

4. So Far So Good - Nét xuân tinh tế và an yên

Khước từ những bảng màu rực rỡ, náo nhiệt, So Far So Good chọn cho mình lối đi riêng với tông cam đất ấm áp và nghệ thuật sắp đặt gốm sứ đầy duy mỹ. Điểm nhấn đắt giá chính là những cành tuyết mai trắng muốt, mong manh khoe sắc bên khung cửa, mang lại cảm giác thanh thoát và nhẹ bẫng cho tâm hồn. Một không gian Tết hiện đại, trầm lắng nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Ảnh: So Far So Good.

Địa chỉ: 18 Vũ Ngọc Phan, phường Bình Lợi Trung / 584 Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, TP.HCM Giờ mở cửa: 7h-2h ngày hôm sau Gợi ý: Không gian quán phù hợp với trang phục phong cách tối giản (minimalism) hoặc áo dài cách tân đơn sắc, không họa tiết với các gam màu trắng, be hoặc nâu.

5. Tiệm cà phê Noọng Ơi - Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng phố

Như một bản tình ca của núi rừng, Noọng Ơi mang đến một mùa xuân trong trẻo với thảm hoa rực rỡ và tiếng suối chảy róc rách vui tai. Không gian mở thoáng đãng nơi đây được tô điểm bởi lồng đèn đỏ và hoa mai vàng, tạo nên sự giao thoa tuyệt vời giữa thiên nhiên và không khí Tết. Giữa khung cảnh thơ đến nao lòng ấy, ngồi bên suối thưởng trà, ngắm hoa là cách tuyệt vời để “chữa lành” và nạp năng lượng cho năm mới.

Ảnh: Cà phê Noọng Ơi.

Địa chỉ: 283/1 Linh Đông, phường Hiệp Bình, TP.HCM Giờ mở cửa: 7h-23h Gợi ý: Thích hợp với váy hoa nhí, trang phục phong cách nàng thơ hoặc áo dài voan nhẹ nhàng.

6. Du Miên Garden Coffee - Đại tiệc ánh sáng và sắc màu

Rộng lớn và choáng ngợp, Du Miên Garden mở ra một bức tranh Tết hoành tráng giữa không gian sân vườn xanh mát. Dạo bước tại đây, bạn sẽ lạc vào mê cung của những dải lồng đèn đỏ may mắn và tiểu cảnh xuân rực rỡ dưới tán cây cổ thụ. Sự kết hợp giữa thiên nhiên phóng khoáng và không khí lễ hội tưng bừng khiến nơi đây trở thành điểm du xuân lý tưởng cho cả gia đình và nhóm bạn thân.

Ảnh: Du Miên Garden.

Địa chỉ: 07 Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, TP.HCM Giờ mở cửa: 7h-22h30 Gợi ý: Quán phù hợp cho những tấm ảnh gia đình, hoặc nhóm bạn bè.

7. Đá Bào Concept - Dinh thự mùa xuân cổ điển

Đến với Đá Bào Concept, bạn như lạc bước vào một dinh thự quyền quý của những ngày xưa cũ. Kiến trúc Indochine kiêu sa với tường vôi, gỗ cũ nay được khoác thêm sắc đỏ nồng nàn của lồng đèn và hoa xuân, tạo nên vẻ đẹp vừa trầm mặc, vừa sang trọng. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua những khung cửa lớn là chất xúc tác hoàn hảo để tôn lên nét thanh lịch, đài các của các quý cô trong tà áo dài du xuân.

Ảnh: Đá Bào Concept.