Quốc Khánh 02/09/2025

Vẫn là cá rán nhưng làm cách này thơm ngon đến mức "gây nghiện"

Cá rán theo cách này không hề tanh, thơm ngon đậm vị.

Vẫn là cá rán nhưng làm cách này thơm ngon đến mức "gây nghiện" - 1

Nguyên liệu:

- Cá rô phi lê (có thể thay thế bằng cá trắm, cá lăng hoặc các loại cá khác)

- Rau thì là

- Trứng gà

- Bột mì hoặc bột chiên giòn

- Gia vị: nước mắm, muối, đường, dầu ăn.

Cách làm:

Cá phi lê rửa sạch, thái miếng vừa ăn, ướp cùng nước mắm, muối, đường, 1 quả trứng, thì là, bột chiên giòn.

Làm nóng chảo dầu, chiên cá trên lửa vừa.

Làm nóng chảo dầu, chiên cá trên lửa vừa.

Chiên vàng giòn để ăn luôn hoặc chiên sơ rồi cấp đông, khi ăn làm nóng bằng nồi chiên không dầu cũng rất tiện lợi.

Chiên vàng giòn để ăn luôn hoặc chiên sơ rồi cấp đông, khi ăn làm nóng bằng nồi chiên không dầu cũng rất tiện lợi.

Chấm nước mắm gừng ăn cùng cơm hoặc bún đều ngon hết xảy.

Chấm nước mắm gừng ăn cùng cơm hoặc bún đều ngon hết xảy.

Loại cá rẻ tiền nhưng bổ dưỡng kho cùng nước dừa siêu ngon

Cá ba sa kho với nước dừa vị đậm đà, béo ngậy, rất đưa cơm.

-25/08/2025 17:52 PM (GMT+7)
