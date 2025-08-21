Loại cá rẻ tiền nhưng bổ dưỡng kho cùng nước dừa siêu ngon

Nguyên liệu:

- 900g cá ba sa

- 200ml nước dừa tươi

- 3 tép tỏi băm

- 2 củ hành tím băm

- Vài trái ớt sừng

- Hành lá

- 1 củ hành tây

- Tiêu xanh

Gia vị ướp cá:

- 2 thìa cà phê bột nêm

- 1.5 thìa cà phê nước mắm

- 1/3 thìa hạt tiêu

- 1/2 thìa nước màu

Nước sốt kho cá:

- 4 thìa cà phê nước mắm

- 1 thìa tương ớt

- ½ thìa cà phê nước hàng

- 200ml nước dừa tươi

- 200ml nước

Cách làm:

- Rửa sạch cá ba sa, có thể chà xát với muối và chanh để khử mùi tanh. Sau đó, rửa lại bằng nước sạch và để ráo.

- Cho cá vào tô lớn, ướp với các gia vị và hành, tỏi khoảng 1 tiếng cho cá ngấm gia vị.

- Đun nóng dầu ăn trong nồi, cho cá đã ướp vào chiên sơ cho săn lại.

- Phi hành, tỏi thơm cho phần làm nước sốt đã chuẩn bị vào đun khoảng 5 phút.

- Cắt hành tây cho vào đáy xoong, xếp cá lên, cho tiêu xanh, ớt tươi, cho nước sốt vừa nấu vào sao cho nước sốt xâm xấp bề mặt cá.

Kho tới khi nước gần cạn cho thêm hành lá vào là hoàn thành.

Cá ba sa béo ngậy, quyện trong phần nước sốt sánh đậm đà.

Ăn cùng cơm nóng siêu hợp.