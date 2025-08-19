4 loại cá bổ dưỡng nhất được bác sĩ khuyên nên ăn, ai cũng có thể mua dễ dàng

1. Cá vược

Cá vược được coi như “mỏ DHA” dồi dào. Thịt cá trắng ngần, vị ngọt thanh không tanh, ít xương nhiều thịt, người già trẻ nhỏ đều ăn yên tâm. Cá vược chứa đạm chất lượng cao và axit béo không bão hòa phong phú, giúp thúc đẩy phát triển não bộ của trẻ, bảo vệ sức khỏe mạch máu của người trung niên và cao tuổi. Hấp cách thủy là cách giữ được trọn vẹn vị ngon và dinh dưỡng.

Công thức gợi ý: Cá vược hấp cách thủy

- Cá vược rửa sạch (có thể nhờ người bán làm sạch giúp), rạch vài đường ở hai bên thân cá để dễ thấm gia vị.

- Thoa một chút rượu nấu ăn, ít muối bên ngoài và bên trong, nhét vài lát gừng và hành vào bụng cá, trên thân cá cũng đặt vài lát gừng. Ướp trong 10 phút.

- Nước trong nồi hấp đun sôi, cho cá vào, hấp lửa lớn đủ hơi khoảng 8-10 phút (tùy kích thước cá, khoảng 1kg thì hấp 8 phút là đủ).

- Cẩn thận đổ bỏ nước tanh trong đĩa, lấy bỏ gừng hành cũ trên mặt cá. Thay bằng hành sợi, gừng sợi, ớt đỏ sợi mới (nhìn bắt mắt hơn). Đun nóng 2 thìa dầu ăn, rưới lên hành gừng để dậy mùi thơm. Cuối cùng rưới quanh mép đĩa một ít nước tương hấp cá.

2. Cá đù vàng

Cá đù vàng là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng canxi, protein chất lượng cao và nguyên tố vi lượng selen vượt trội. Thịt cá mềm mịn, dễ tan ngay khi chạm vào, trong khi xương dăm cũng rất mềm, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho người già và trẻ nhỏ trong việc bổ sung canxi và tăng cường sức khỏe xương cốt. Khi được chế biến theo cách chiên giòn, cá đù vàng có lớp vỏ ngoài vàng rụm, bên trong vẫn giữ được độ mềm ngọt và hương vị thơm ngon, tạo nên món ăn hấp dẫn khó cưỡng, phù hợp cho cả bữa cơm gia đình lẫn những buổi tiệc rượu.

Công thức gợi ý: Cá đù vàng chiên giòn

- Cá đù vàng bỏ đầu, bỏ nội tạng, rửa sạch, để ráo. Thêm hành cắt khúc, vài lát gừng, rượu nấu ăn, chút muối và tiêu trắng, trộn đều, ướp 15–20 phút.

- Đập một quả trứng vào bát, thêm lượng bột mì vừa đủ và chút bột bắp (tỉ lệ khoảng 2 phần bột mì : 1 phần bột bắp), từ từ thêm nước khuấy thành hỗn hợp hơi sệt, có thể bám lên mình cá. Nêm thêm chút muối và ngũ vị hương (tùy chọn) để tăng hương vị.

- Trút dầu ăn vào chảo, đun đến khoảng 60% nhiệt (cắm đũa vào thấy dầu lăn tăn là được). Cá đã ướp thì phủ đều một lớp bột, sau đó thả vào chảo để chiên.

- Rán lửa vừa cho đến khi cá hơi ngả vàng thì gắp ra. Đợi dầu nóng hơn một chút, cho cá vào rán lại lần hai đến khi vàng giòn đều, vớt ra để ráo dầu. Khi còn nóng rắc thêm chút muối tiêu hoặc bột ớt, ăn giòn rụm, thơm nức.

3. Cá vây chân

Đây là loại cá giàu đạm, ít béo, ít calo, lại chứa nhiều collagen và các nguyên tố vi lượng. Thịt chắc, dai, ăn gần giống thịt ếch, đem kho là cách ngon nhất để khơi dậy vị ngọt đậm đà tự nhiên. Đặc biệt phù hợp cho những người cần bổ sung thể lực mà vẫn sợ tăng cân. Phái đẹp ăn thường xuyên còn giúp làn da thêm mịn màng, căng bóng.

Công thức gợi ý: Cá vây chân kho

- Cá vây chân cắt khúc to (vì thịt dày). Cho vào nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng và chút rượu nấu ăn, đun sôi lớn chần 1–2 phút để khử tanh. Vớt ra rửa sạch, để ráo.

- Cho nhiều một chút dầu vào nồi, đun nóng rồi phi thơm gừng, tỏi, hành cắt khúc và ớt khô (tùy chọn). Thả cá vào, chiên lửa vừa cho đến khi bề mặt hơi vàng.

- Rưới rượu nấu ăn, thêm nước tương, hắc xì dầu (tạo màu), ít dầu hào và chút đường cho dậy vị. Trút nước nóng vào, xăm xắp mặt cá. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, đậy nắp kho 15–20 phút.

- Khi thấy nước sốt sánh lại, thịt cá chín thấm đều, nếm thử để điều chỉnh gia vị. Tăng nhiệt độ để nước sốt cạn lại (không cần cạn quá, vì phần sốt sánh đậm ăn với cơm rất ngon). Rắc thêm ít hành lá trước khi dọn ra.

4. Cá thu ngừ

Thịt cá thu ngừ dày, săn chắc mà vẫn mềm, vị ngọt thơm, đặc biệt là hàm lượng chất béo vừa phải, lại giàu protein dễ tiêu cùng nhiều loại vitamin. Đây là loại cá rất tốt để điều hòa tỳ vị, tăng cường thể chất. Mà một khi đã nếm thử bánh bao hoặc há cảo nhân cá thu ngừ và hẹ, đảm bảo khó lòng quên được vị ngon mọng nước ấy.

Công thức gợi ý: Há cảo nhân cá thu ngừ với hẹ

- Cá thu ngừ rửa sạch, lạng hai miếng phi-lê dọc theo xương sống, lọc bỏ xương to. Dùng sống dao hoặc thìa cạo lấy phần thịt cá (chú ý bỏ xương dăm), hoặc băm nhuyễn.

- Cho thịt cá vào tô lớn, chia nhiều lần thêm ít nước lọc, vừa thêm vừa khuấy mạnh một chiều. Nước phải cho từ từ cho đến khi thịt cá dẻo quánh, ẩm, bóng. Nêm thêm dầu ăn (hoặc mỡ heo cho thơm), muối, tiêu trắng, gừng băm (cho nhiều để khử mùi tanh), trộn đều.

- Hẹ rửa sạch, thái nhỏ trộn vào cá ngay trước khi gói, rưới thêm ít dầu mè cho dậy mùi.

- Gói há cảo theo thói quen. Nước sôi cho há cảo vào, dùng muôi đảo nhẹ tránh dính đáy. Khi sôi, châm hai lần nước lạnh, đến lúc há cảo nổi phồng bụng căng tròn là chín. Ăn kèm với nước chấm.