Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Loại lá mọc đầy bờ rào đem kho cá trắm thơm bùi, ngon bất ngờ

Sự kiện: Món ngon từ cá
Cá trắm kho với lá mơ là món ăn lạ với nhiều người. Vị lá mơ thơm đặc trưng, bùi ngậy ăn cùng cá và thịt ba chỉ kho vô cùng hấp dẫn.

Loại lá mọc đầy bờ rào đem kho cá trắm thơm bùi, ngon bất ngờ - 1

Nguyên liệu:

- Cá trắm

- Lá mơ

- Gừng, ớt, tiêu xanh, lá hành tươi

- Gia vị: nước mắm, đường, bột nghệ, muối

- Thịt lợn ba chỉ.

Cách làm:

Loại lá mọc đầy bờ rào đem kho cá trắm thơm bùi, ngon bất ngờ - 2

- Cả rửa sạch ướp với gừng, nước mắm, đường, bột nghệ, muối 30 phút trở lên.

Loại lá mọc đầy bờ rào đem kho cá trắm thơm bùi, ngon bất ngờ - 3

- Xếp lá mơ vào nồi rồi xếp cá, thịt ba chỉ lên. Cho thêm ớt, tiêu xanh.

- Cá cho lên bếp thêm nước đun sôi pha chút gia vị, nước hàng. Kho tới khi cạn nước, mở vung để nguội cho ráo miếng cá.

Gắp cá ra đĩa rồi ăn kèm cơm nóng. Cá ngấm gia vị chắc thịt, ba chỉ béo ngậy, lá mơ thơm bùi thơm rất hấp dẫn.

-16/08/2025 17:51 PM (GMT+7)
