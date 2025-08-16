Loại lá mọc đầy bờ rào đem kho cá trắm thơm bùi, ngon bất ngờ

Nguyên liệu:

- Cá trắm

- Lá mơ

- Gừng, ớt, tiêu xanh, lá hành tươi

- Gia vị: nước mắm, đường, bột nghệ, muối

- Thịt lợn ba chỉ.

Cách làm:

- Cả rửa sạch ướp với gừng, nước mắm, đường, bột nghệ, muối 30 phút trở lên.

- Xếp lá mơ vào nồi rồi xếp cá, thịt ba chỉ lên. Cho thêm ớt, tiêu xanh.

- Cá cho lên bếp thêm nước đun sôi pha chút gia vị, nước hàng. Kho tới khi cạn nước, mở vung để nguội cho ráo miếng cá.

Gắp cá ra đĩa rồi ăn kèm cơm nóng. Cá ngấm gia vị chắc thịt, ba chỉ béo ngậy, lá mơ thơm bùi thơm rất hấp dẫn.