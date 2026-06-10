Vợ Messi mặc bikini nhỏ xíu khoe vóc dáng quyến rũ, "tiếp lửa" trước World Cup

Antonela gây sốt với loạt ảnh mới trên mạng xã hội

Antonela Roccuzzo vừa làm nóng bầu không khí trước World Cup 2026 bằng bài đăng mới trên Instagram, nơi cô khoe vóc dáng săn chắc trong bộ bikini họa tiết da báo. Người đẹp còn kết hợp với chiếc mũ nâu đến từ thương hiệu thiết kế Ruslan Baginskiy.

Vợ Messi diện bikini

Bên cạnh những bức ảnh cá nhân, Antonela cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Đáng chú ý là tấm ảnh selfie trước gương khi cô mặc chiếc áo phông in hình khuôn mặt của Lionel Messi, như một cách thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho siêu sao người Argentina trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng loạt lời khen từ người hâm mộ. Nhiều bình luận gọi Antonela là “nữ hoàng”, trong khi những người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với gia đình hạnh phúc của Messi và đặc biệt thích thú với chiếc áo mang hình ảnh của đội trưởng tuyển Argentina.

Antonela mặc áo in hình Messi

Vợ chồng Messi ăn mừng chức vô địch World Cup 2026

Messi hướng tới kỳ tích bảo vệ ngôi vương cùng Argentina

Trong khi Antonela tiếp thêm động lực từ hậu phương, Messi đang hướng tới mục tiêu giành chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp trên cương vị đội trưởng Argentina. Sau chiến tích lịch sử tại Qatar năm 2022, nhà đương kim vô địch bước vào giải đấu năm nay với tham vọng tiếp tục khẳng định vị thế số một thế giới.

Messi chuẩn bị cùng ĐT Argentina bắt đầu hành trình World Cup

Argentina nằm ở bảng đấu cùng Algeria, Áo và Jordan. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu bằng trận gặp Algeria tại Kansas City vào lúc 8h ngày 17/6 (giờ Hà Nội).