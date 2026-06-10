Ibrahim Maza - Viên ngọc gốc Việt trị giá 45 triệu euro và giấc mơ dang dở với ĐT Việt Nam

Từng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) liên hệ mời khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng cuối cùng Ibrahim Maza đã lựa chọn con đường khác. Dẫu vậy, hành trình của anh vẫn là câu chuyện đặc biệt về tiềm năng của những cầu thủ gốc Việt trên bản đồ bóng đá thế giới.

Ibrahim Maza: Từ cậu bé mang 3 nền văn hóa đến lò đào tạo Hertha Berlin

Ibrahim Maza sinh ngày 24/11/2005 tại Berlin (Đức). Cha anh là người Algeria, trong khi mẹ là người Việt Nam. Chính Maza từng mô tả bản thân là một chàng trai mang 3 nền văn hóa: Đức, Algeria và Việt Nam.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Ngay từ nhỏ, Maza đã gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Hertha Berlin – một trong những học viện nổi tiếng của bóng đá Đức. Kỹ thuật cá nhân khéo léo, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp cùng tư duy chiến thuật hiện đại giúp anh nhanh chóng nổi bật ở các cấp độ trẻ.

Từ năm 2022, Maza bắt đầu được đôn lên đội dự bị Hertha Berlin và chỉ ít lâu sau đã có màn ra mắt đội một khi mới 17 tuổi. Tài năng của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều CLB lớn tại Bundesliga.

Tỏa sáng tại Bundesliga và trở thành “mỏ vàng” của bóng đá Algeria

Mùa giải 2024/25 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Maza. Trong màu áo Hertha Berlin, anh trở thành một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất giải hạng Hai Đức.

Theo thống kê từ Soccerway và Sofascore, Maza ra sân hơn 30 trận tại Bundesliga 2 mùa 2024/25, ghi 7 bàn thắng và đóng góp 5 kiến tạo. Anh sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao, khả năng tạo cơ hội tốt và thường xuyên tham gia trực tiếp vào các tình huống ghi bàn của đội bóng.

Những màn trình diễn ấn tượng giúp Bayer Leverkusen chiêu mộ anh vào năm 2026. Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Maza hiện đã tăng lên khoảng 45 triệu euro, biến anh trở thành một trong những cầu thủ trẻ đắt giá nhất châu Phi và là cầu thủ gốc Việt có giá trị cao nhất thế giới hiện nay.

Ở cấp độ đội tuyển, Maza từng khoác áo các đội trẻ Đức trước khi quyết định lựa chọn Algeria. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia Algeria năm 2024 và nhanh chóng được xem là một phần trong thế hệ kế cận của bóng đá Bắc Phi.

Những cuộc gọi từ Việt Nam và lựa chọn mang tên Algeria

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Maza từng nằm trong tầm ngắm của VFF. Theo chính cầu thủ tiết lộ với truyền thông Đức, phía Việt Nam đã chủ động liên hệ nhằm thuyết phục anh khoác áo ĐT Việt Nam. Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong giai đoạn 2023-2024, khi Maza vẫn chưa đưa ra lựa chọn ở cấp độ ĐTQG.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ Algeria là rất lớn. Đất nước Bắc Phi sở hữu truyền thống bóng đá mạnh, thường xuyên tham dự World Cup và CAN (AFCON). Bản thân gia đình Maza cũng có sự gắn bó sâu sắc với quê hương của người cha. Cuối cùng, tiền vệ sinh năm 2005 lựa chọn Algeria. Khi đã thi đấu cho ĐT Algeria, cánh cửa khoác áo Việt Nam chính thức khép lại với Maza.

Từ Cabaye đến Maza: Tiềm năng của những cầu thủ gốc Việt

Trường hợp của Ibrahim Maza không phải cá biệt. Trước đó, bóng đá thế giới từng chứng kiến Yohan Cabaye – tiền vệ nổi tiếng của đội tuyển Pháp dự World Cup 2014 – có bà ngoại là người Việt Nam. Sự xuất hiện của những cái tên như Cabaye hay Maza cho thấy cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang tạo ra nguồn cầu thủ chất lượng đáng kể cho bóng đá thế giới. Đây cũng là xu hướng mà nhiều nền bóng đá châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Indonesia đã tận dụng rất tốt trong những năm gần đây.

Dù không thể khoác áo ĐT Việt Nam, Ibrahim Maza vẫn là niềm tự hào đặc biệt với người hâm mộ trong nước. Bởi ở một góc nào đó, hành trình từ cậu bé mang dòng máu Việt tại Berlin đến ngôi sao trị giá 45 triệu euro của Bayer Leverkusen đã chứng minh rằng người Việt hoàn toàn có thể hiện diện ở những sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Sát cánh cùng con trai của Zinedine Zidane tại World Cup 2026

Ibrahim Maza sẽ cùng Luca Zidane khoác áo ĐT Algeria tại World Cup 2026, tạo nên một trong những câu chuyện đáng chú ý của đại diện Bắc Phi trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo danh sách dự World Cup 2026, HLV Vladimir Petkovic điền tên Luca Zidane ở nhóm thủ môn, bên cạnh Oussama Benbot và Melvin Masstil; trong khi Ibrahim Maza góp mặt ở tuyến giữa cùng Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi, Yassine Titraoui và Ramiz Zerrouki.

Sự xuất hiện của hai cái tên này khiến Algeria thêm phần cuốn hút. Maza có gốc Việt, còn Luca Zidane là con trai huyền thoại Zinedine Zidane của bóng đá Pháp nhưng đã chọn đại diện cho quê hương gốc gác gia đình.

Ở tuổi 20, Maza được kỳ vọng mang đến sức trẻ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cho hàng tiền vệ ĐT Algeria. Anh không chỉ là phương án cho hiện tại mà còn là gương mặt đại diện cho thế hệ mới của “Những chú cáo sa mạc”.

Tại World Cup 2026, ĐT Algeria nằm ở bảng J cùng ĐT Argentina, ĐT Áo và ĐT Jordan. Với Riyad Mahrez vẫn là đầu tàu kinh nghiệm, còn Maza và Luca Zidane đem đến làn gió mới, đội bóng Bắc Phi được kỳ vọng tạo dấu ấn trong lần trở lại sân chơi thế giới.