HLV Indonesia nói gì về cáo buộc ĐT Việt Nam hay khiêu khích đối thủ?

⚽ Herdman không xác nhận cũng không phủ nhận

Trong buổi họp báo trước trận "chung kết sớm" AFF Cup 2026 giữa Indonesia và Việt Nam ở bảng A tổ chức ở sân vận động Bung Karno (Jakarta, Indonesia), HLV John Herdman nhận được câu hỏi đáng chú ý từ một phóng viên nước chủ nhà về cách các học trò sẽ giữ được sự bình tĩnh trước một đối thủ bị cho là "thường xuyên khiêu khích cầu thủ đối phương".

Đây là nhận định được nêu ra trong câu hỏi dành cho HLV Indonesia. Tuy nhiên, thay vì xác nhận hay bác bỏ, ông Herdman chủ động tránh bình luận trực tiếp về cáo buộc nhằm vào ĐT Việt Nam. "Mỗi trận đấu đều khác nhau. Chúng tôi đã trải qua nhiều trải nghiệm khác nhau ở vòng bảng.

Chân dung HLV Herdman

Trận đầu tiên là trên sân nhà với rất nhiều kỳ vọng. Trận thứ hai là sân khách, không có khán giả, mang cảm giác như một trận giao hữu trước mùa giải, trong khi đối thủ chỉ còn 10 người từ rất sớm. Tất cả đều là những trải nghiệm quý giá để đội bóng trưởng thành", chiến lược gia người Anh nói.

Theo HLV Herdman, điều Indonesia hướng đến không phải là phản ứng trước cách chơi của đối thủ, mà là tiếp tục hoàn thiện bản thân qua từng trận đấu: "Chúng tôi hy vọng ngày mai sẽ lại là một trải nghiệm tốt nữa. Sau trận đấu này, đội bóng sẽ mạnh mẽ hơn".

⚽ Chỉ tập trung vào điều có thể kiểm soát

Nhà cầm quân của Indonesia nhiều lần nhấn mạnh đội bóng của ông sẽ không để những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến sự tập trung: "Chúng tôi biết rằng nếu giữ vững bản sắc của mình và áp đặt được lối chơi trên sân nhà, đó là điều chúng tôi có thể kiểm soát. Chúng tôi không thể kiểm soát những gì họ mang đến hay những gì họ làm.

Đó có thể là bản chất của họ. Còn chúng tôi sẽ giữ vững vị trí của mình để cống hiến thêm một màn trình diễn mà tất cả đều có thể tự hào". Dù không đi sâu vào nhận định về ĐT Việt Nam, HLV Herdman vẫn dành sự tôn trọng rất lớn cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik khi đánh giá đây là thử thách khó khăn nhất của Indonesia kể từ đầu giải.

"Ngày mai, các chàng trai sẽ đối đầu với đối thủ khó khăn nhất ở giải đấu này. Nhưng họ đã sẵn sàng. Họ sẵn sàng chiến đấu và cống hiến cho người hâm mộ. Điều chúng tôi có thể kiểm soát là trở lại với bản sắc của mình, thể hiện hết khả năng và tận dụng mọi cơ hội. Đây là một trận đấu lớn, nhưng cũng chỉ là một bước trên hành trình hướng tới trận chung kết", HLV trưởng Indonesia nói.

Phát biểu của HLV John Herdman cho thấy ông không muốn bị cuốn vào những tranh luận liên quan đến lối chơi của ĐT Việt Nam. Thay vào đó, chiến lược gia người Anh lựa chọn hướng tiếp cận quen thuộc là tập trung vào bản sắc, sự kỷ luật và những gì Indonesia có thể kiểm soát trong trận chung kết.