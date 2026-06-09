Messi báo tin vui cho ĐT Argentina, dốc toàn lực bảo vệ ngai vàng World Cup

Messi chắc chắn thi đấu nhưng chưa rõ số phút ra sân

Trong buổi họp báo trước trận giao hữu với Iceland diễn ra tại Auburn (bang Alabama, Mỹ), HLV Lionel Scaloni xác nhận đội trưởng Lionel Messi sẽ được sử dụng.

Messi có thể thi đấu trở lại cùng ĐT Argentina

“Messi sẽ thi đấu, chỉ là tôi chưa biết cậu ấy sẽ chơi bao nhiêu phút. Tôi vẫn cần trao đổi với cậu ấy trong buổi tập hôm nay để đánh giá tình hình. Chúng tôi sẽ quyết định sau, nhưng về cơ bản Messi sẽ ra sân”, Scaloni cho biết.

Trước đó, Messi ngồi dự bị nhưng không được tung vào sân trong chiến thắng giao hữu của Argentina trước Honduras hôm 6/6. Dù vậy, ngôi sao thuộc biên chế Inter Miami vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động khởi động trước trận đấu tại College Station, Texas.

Messi hội quân cùng tuyển Argentina sau khi gặp vấn đề mỏi cơ gân kheo chân trái. Anh đã phải rời sân ở phút 73 trong trận đấu cuối cùng của Inter Miami trước quãng nghỉ MLS để nhường chỗ cho World Cup, khi đội bóng đối đầu Philadelphia Union.

Argentina thận trọng với lực lượng trước ngày khai màn

Theo HLV Scaloni, đội ngũ y tế và ban huấn luyện sẽ phân bổ thời gian thi đấu hợp lý cho các cầu thủ ở trận gặp Iceland nhằm tránh những sự cố đáng tiếc ngay trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“ĐT Argentina sẽ chia đều số phút thi đấu cho các cầu thủ trong trận ngày mai để hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra”, nhà cầm quân từng đưa Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022 nhấn mạnh.

Mục tiêu của Messi không gì khác ngoài bảo vệ ngôi vương World Cup

Ngoài Messi, Scaloni cũng xác nhận bộ ba Nico Paz, Nahuel Molina và Gonzalo Montiel đã sẵn sàng trở lại thi đấu. Trước đó, cả ba đều phải tập riêng do những vấn đề thể trạng khác nhau.

Về tình hình của Julian Alvarez và Leandro Paredes, chiến lược gia 48 tuổi cho biết mọi tín hiệu đều khá tích cực: “Julian Alvarez đang hồi phục tốt. Cậu ấy chỉ còn chút khó chịu ở mắt cá chân và vấn đề đó đang dần biến mất. Leandro Paredes cũng tiến triển thuận lợi, trong vài ngày tới có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội”.

Chưa chốt người thay thế Balerdi tại World Cup

Một trong những vấn đề khiến ban huấn luyện Argentina đau đầu là trường hợp của Leonardo Balerdi. Trung vệ đang khoác áo Marseille đã phải rời trại tập trung hôm 5/6 vì chấn thương bắp chân và chính thức lỡ hẹn với World Cup 2026. HLV Scaloni cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cầu thủ thay thế trong danh sách 26 người.

World Cup 2026 đã cận kề

“Sau trận đấu với Iceland, chúng tôi sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về phương án thay thế. Argentina vẫn có thể xoay xở ở vị trí của Balerdi, nhưng toàn đội cũng đang cân nhắc những lựa chọn khác tùy thuộc vào quá trình hồi phục của các cầu thủ đang chấn thương”, HLV Scaloni chia sẻ kế hoạch của ĐT Argentina.

Theo lịch thi đấu, Argentina sẽ ra quân tại World Cup 2026 vào lúc 8h ngày 17/6 (giờ Hà Nội) với cuộc đối đầu Algeria. Sau đó, nhà đương kim vô địch thế giới lần lượt chạm trán Áo và Jordan ở bảng J, với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương đã giành được tại Qatar 2022.