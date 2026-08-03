Video bóng đá Liverpool - Leeds: Wirtz lập công, "mưa" bàn thắng mãn nhãn

Liverpool đá trận giao hữu cuối cùng trong tour đi Mỹ trước khi về nhà, và trận này HLV Andoni Iraola đã tung ra được một số cầu thủ ngôi sao nhưng ông chỉ dùng ho trong 45 phút. Một trong số đó là Dominic Szoboszlai, phút thứ 7 ngôi sao người Hungary đá phạt và đồng hương Kerkez đã có cú đá kiểu bọ cạp đưa bóng tói cho Luke Chambers dễ dàng ghi bàn.

Chambers ăn mừng bàn thắng của Liverpool

Đến phút 40, Liverpool đã có bàn thứ 2 khi Trey Nyoni phất vượt tuyến đưa Frimpong băng xuống đón, và Frimpong như đã từng làm ở Leverkusen trả bóng ra đúng tầm cho Floraian Wirtz dứt điểm ghi bàn thứ 2.

Sang hiệp 2, Leeds tung vào các cầu thủ chủ chốt và đến lượt họ ghi bàn liên tuc. Kerkez mất bóng dẫn tới Aaronson rút ngắn cho LIverooll ở phút 60, và hơn 10 phút sau Ampadu đã ném biên dài đưa bóng vào vòng cấm cho Calvert Lewin dứt điểm khá dễ gỡ hòa 2-2.

2 phút sau Sean Longstaff đã có bàn từ một cú sút xa, và đến phút 85 Calvert-Lewin đã có cú đúp sau cũng bởi một cú ném biên dài khác. 4-2 là tỷ số cuối cùng, Leeds sau trận sẽ trở về nhà lần lượt gặp Leipzig (8/8) và MU (12/8), trong khi Liverpool quay về Anfield đón tiếp Monaco (9/8) và Como (16/8)

Tỷ số trận đấu: Liverpool 2-4 Leeds United (hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn:

- Liverpool: Chambers 7', Wirtz 40'

- Leeds: Aaronson 60', Calvert-Lewin 71' 85', Longstaff 73'

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Ndukwe, Chambers, Kerkez; Nyoni, Szoboszlai, Wirtz; Morrison, Isak, Ngumoha.

Leeds: Cairns; Justin, Muharemovic, Rodon; Bogle, Ampadu, Stach, Tanaka, Gudmundsson; James, Nmecha.